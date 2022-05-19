Huawei, geçtiğimiz gün yaptığı etkinlikte yeni katlanabilir telefonu olan Mate Xs 2 ve yeni giyilebilir teknolojilerinin küresel pazar tanıtımını yaptı. Firmanın bir süre önce Çin pazarı için duyurduğu cihazlar çokça ilgi çekti. Tanıtımda firmanın üst segment akıllı saati Watch GT 3 Pro’nun yanında Watch Fit 2, Watch D ve Avrupa fiyatının sızdırıldığı haberleriyle gündeme gelen akıllı bileklik modeli Band 7 de yer alıyor!

İşte Karşınızda Huawei Watch GT 3 Pro!

Firmanın üst segmentte konumlandırdığı akıllı saat modeli olan Watch GT 3 Pro iki farklı gövde materyali ve iki farklı boyutta geliyor. 46 mm boyutlu model titanyum gövde yapısına sahipken, 43 mm’lik model ise seramik gövdeye sahip.

AMOLED ekrana sahip olan cihaz, sağlık takibi konusunda birçok özelliğe sahip. Kalp atış hızı ölçümü, uyku takibi ve kandaki oksijen oranı ölçümü gibi akıllı saatlerde standartlaşan özelliklerin yanında damar sertleşmesi belirleme ve EKG (elektrokardiyografi) çekme gibi gelişmiş sağlık takibi özellikleri de cihazda bulunuyor.

Ancak cihazın EKG çekme özelliğinin her ülkede kullanıma açık olmadığını belirtelim. Zira bu özelliğin aktif olabilmesi için ülkenin Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınması gerekiyor.

Aralarında serbest dalış ve yüzme gibi sporların da bulunduğu 100’den fazla aktiviteyi takip edebilen cihaz, aynı zamanda dahili GPS desteği de sunuyor. Bu sayede bisiklet ve koşu gibi sporlar yapan kullanıcılar aktiviteleri için rota bilgisine ulaşabiliyor. Huawei’nin kendi işletim sistemi olan Harmony OS 2 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihazın batarya süresinin de bir akıllı saat için etkileyici olduğu söylenebilir. 46 mm’lik cihaz için yaklaşık 2 haftalık bir kullanım süresi vaat edilirken, bu değer 43 mm’lik cihazda 1 haftaya düşüyor.

Cihazların Avrupa fiyatı da tanıtımda açıklandı. Buna göre, 43 mm boyutlu ve deri kayışlı model 499 euro fiyat etiketine sahip. Aynı boyutun seramik kayışa sahip modeli ise 699 euroluk bir fiyatla gelecek. Daha büyük olan 46 mm’lik titanyum gövdeli modelin silikon kayışlı versiyonu 369 euro fiyata sahipken, titanyum kayışlı model ise 499 euro fiyat etiketine sahip.

Cihazların ülkemizdeki fiyatı ise henüz kesin değil. Ancak beklentilerin 6000 Türk lirası civarında olduğunu belirtelim.

Watch Fit de Yenilendi!

Firmanın nispeten uygun fiyatlı akıllı saat modeli olan Watch Fit’in yeni modeli de tanıtımda yer aldı. 1.74 inçlik dikdörtgen şekilli AMOLED ekrana sahip olan Huawei Watch Fit 2, önceki modele birçok yönden benziyor. 96 farklı aktivite takibi yapabilen cihazın Active, Classic ve Elegant olmak üzere üç farklı versiyonu bulunuyor.

Active versiyonda silikon kayış, Classic versiyonda metal kayış ve Elegant versiyonda ise deri kayış bulunuyor. Dahili GPS desteğine sahip olan cihaz, 10 günlük kullanım süresiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Cihazın en ucuz versiyonu 149 euro fiyat etiketiyle silikon kayışlı Active model olarak karşımıza çıkıyor. En pahalı model ise 249 euro fiyatıyla deri kayışlı Elegant model olmuş.

Sağlık Takibi Odaklı Watch D

Huawei, Watch D modelini geçtiğimiz yıl Çin’de tanıtımış ve sağlık takibi konusunda gelişmiş özellikler sunan cihaz büyük ilgi çekmişti. Şimdi de küresel pazar için tanıtılan sağlık takibi odaklı cihaz, kalp atış ölçümü ve stres takibi gibi özelliklerin yanında tansiyon ölçümü özelliği de sunuyor.

IP68 su ve toz dayanıklılığı sertifikasına sahip olan cihaz, 1.64 inçlik AMOLED ekrana sahip ve bir haftalık kullanım süresi vaat ediyor. Cihazın fiyatı ise 449 euro olarak belirlenmiş.

Uygun Fiyatlı Akıllı Bileklik: Huawei Band 7

Tanıtımda yer alan en uygun fiyatlı cihaz olarak dikkat çeken Huawei Band 7 de fiyatına göre oldukça gelişmiş özellikler sunuyor. Huawei Band 7, önceki model gibi 1.47 inçlik AMOLED ekrana sahip ve 5 ATM’ye kadar suya dayanıklık sunuyor.

Dört farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz, 96 farklı aktiviteyi takip edebiliyor. Cihaz, oldukça etkileyici diyebileceğimiz 2 haftalık bir kullanım süresi sunuyor. Önceki model gibi 59 euroluk bir fiyat etiketine sahip olan Huawei Band 7, akıllı bileklik pazarında önemli bir oyuncu olacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Huawei’nin yeni giyilebilir teknolojilerini nasııl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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