Huawei, yeni ekran teknolojisi için iki marka başvurusu yaptı

ASUS Zenfone 7 modeli resmi olarak 26 Ağustos tarihinde tanıtılacak. Şirket daha önce resmi teaser görseliyle bu tarihi açıklamıştı. Şimdi ise birçok tutarlı sızıntısıyla tanınan Roland Quandt, hem telefonun teknik özelliklerini hem de fiyat etiketlerini duyurdu.

İlginizi çekebilir: Huawei tam ekran parmak izi okuyucusu geliştiriyor

Sızıntıya göre şu anda en güçlü Qualcomm işlemcisi olan Snapdragon 865+ ile gelecek telefon, 8 GB RAM / 256 GB depolama ve 6 GB RAM / 128 GB depolama olmak üzere iki farklı seçenek sunacak. Ayrıca sızıntıya göre telefonda 5000 mAh gibi oldukça yüksek bir batarya kapasitesi yer alacak.

ASUS Zenfone 7 w/ SD865+ 8/256GB and 5000mAh sounds like it could be a good deal at 549 Euro.

— Roland Quandt (@rquandt) August 18, 2020