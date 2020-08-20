Huawei, yeni ekran teknolojisi için iki marka başvurusu yaptı

Huawei, yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalıştığını gözler önüne seren iki adet yeni marka başvurusunda bulundu. Bu hamlesiyle Huawei’nin Mate serisi üzerinde yeni inovasyonlar yapmayı planladığı anlaşılıyor.

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Çinli teknoloji devi Huawei’nin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne başvurusunu yaptığı yeni ticari markaları, MateDisplay ve MateScreen olarak adlandırılıyor. Gizmochina’dan aktarılan bilgilere göre Huawei’nin bu hamlesi, şirketin Mate serisi ürünleri için yeni bir ekran teknolojisi hayata geçirmeyi planladığını gösteriyor.

Huawei’nin Mate adıyla akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar ürettiğini biliyoruz. Hatta şirket MateX model kodlu katlanabilen bir akıllı telefon üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda Huawei, farklı teknolojiler kullandığı MateBook adlı dizüstü bilgisayarlar da üretiyor. Bu bağlamda bazı yorumcular MateDisplay ve MateScreen markalarının isminden yola çıkarak, önümüzdeki süreçte şirketin alışılmışın dışında farklı bir ekran teknolojisine sahip yeni akıllı telefon veya bilgisayarlarla karşımıza çıkacağını ifade ediyor.

Huawei, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yaptığı marka başvurularıyla ilgili resmi açıklama yapmadı, ayrıca üzerinde çalıştığı teknolojiye ilişkin de bilgi vermedi. Ancak marka tanımında MateDisplay ve MateScreen, şu ifadelerle açıklanıyor: “bilgisayarlar; dizüstü bilgisayarlar; tabletler; cep telefonları; akıllı telefonlar; akıllı saatler; Düz panel ekran; LED ekran; OLED ekran paneli; bilgisayar ekranı; televizyon ekranı.”

Buradan da anlaşıldığı üzere yeni markalar her ne kadar detayı bilinmese de, bilgisayar veya akıllı telefonlar ile doğrudan alakalı. Büyük olasılıkla Huawei, Galaxy Z Flip 2′de olduğu gibi içe doğru katlanabilen ekrana sahip bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor; hatta bunun, HarmonyOS işletim sistemini çalıştıran ilk telefon olacağı da ihtimaller arasında.

Her şeye rağmen Huawei, üzerindeki tüm baskıları aldırmaksızın yoluna devam ediyor. Ayrıca şirket, Mate adıyla piyasaya sürmeye hazırlandığı Mate Watch isimli akıllı saatinin yanı sıra MateBuds isimli tam kablosuz kulaklık ile, Mate serisini daha da güçlendirmeye çalışıyor.