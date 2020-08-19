Amerika’nın Huawei ambargosu yine genişledi!

ABD hükümeti, bilindiği üzere 1 yıldan daha uzun bir süredir Huawei için çeşitli ticaret kısıtlamaları uyguluyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir kararnameyle markanın işlemci tedarik etmesi zorlaştırılırken, son gelişmelerin ardından yasak kapsamının daha da genişletildiği açıklandı.

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ABD Huawei ambargosunu genişletti, listede Türkiye de var!

ABD Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışan Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada engelleme kapsamının genişletileceğini duyurdu. Büronun iddiasına göre Huawei, kendisine bağlı üçüncü taraf şirketler aracılığıyla geçici lisansa bağlı bileşenleri satın alarak yasağı delmeyi başardı. Bunun üzerine Mayıs 2021’e kadar uzatılan kısıtlama kapsamına toplam 21 ülkede Huawei’ye bağlı olarak faaliyet gösteren 38 şirket daha alındı.

Kısıtlama listesine alınan şirketler arasında Huawei’nin Çin dışında faaliyet gösteren bütün veri depolama, AR-GE ve tasarım merkezleri bulunuyor. Hatta İstanbul’da bulunan Huawei OpenLab teknoloji merkezi de sınırlamaya tabi 38 kuruluş arasında yer alıyor. Yasaklama kapsamına alınan kuruluşların, ABD teknolojileri kullanan bir firma ile çalışmaları için geçici lisans belgesi alması gerekecek.

Çin Komünist Partisi’nin gizli bir uzantısı olduğu iddia edilen Huawei’nin, ABD yetkililerine ve vatandaşlarına karşı zararlı faaliyetlerde bulunabileceğinden şüphe ediliyor. Ulusal güvenlik listesine alınan Huawei iştirakleri ise şu şekilde sıralanıyor;