Akıllı Telefonlar
Amerika’nın Huawei ambargosu yine genişledi!
ABD hükümeti, bilindiği üzere 1 yıldan daha uzun bir süredir Huawei için çeşitli ticaret kısıtlamaları uyguluyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir kararnameyle markanın işlemci tedarik etmesi zorlaştırılırken, son gelişmelerin ardından yasak kapsamının daha da genişletildiği açıklandı.
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ABD Huawei ambargosunu genişletti, listede Türkiye de var!
ABD Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışan Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada engelleme kapsamının genişletileceğini duyurdu. Büronun iddiasına göre Huawei, kendisine bağlı üçüncü taraf şirketler aracılığıyla geçici lisansa bağlı bileşenleri satın alarak yasağı delmeyi başardı. Bunun üzerine Mayıs 2021’e kadar uzatılan kısıtlama kapsamına toplam 21 ülkede Huawei’ye bağlı olarak faaliyet gösteren 38 şirket daha alındı.
Kısıtlama listesine alınan şirketler arasında Huawei’nin Çin dışında faaliyet gösteren bütün veri depolama, AR-GE ve tasarım merkezleri bulunuyor. Hatta İstanbul’da bulunan Huawei OpenLab teknoloji merkezi de sınırlamaya tabi 38 kuruluş arasında yer alıyor. Yasaklama kapsamına alınan kuruluşların, ABD teknolojileri kullanan bir firma ile çalışmaları için geçici lisans belgesi alması gerekecek.
Çin Komünist Partisi’nin gizli bir uzantısı olduğu iddia edilen Huawei’nin, ABD yetkililerine ve vatandaşlarına karşı zararlı faaliyetlerde bulunabileceğinden şüphe ediliyor. Ulusal güvenlik listesine alınan Huawei iştirakleri ise şu şekilde sıralanıyor;
- Cloud Çin (Pekin, Dalian, Guangzhou, Guiyang, Hong Kong, Şanghay, Shenzhen, Suzhou, Wulanchabu)
- Cloud Uluslararası (Arjantin, Brezilya, Şili, Peru, Güney Afrika, Fransa, Berlin, Hollanda, İsviçre, Meksika, Rusya, Singapur, Tayland)
- OpenLab (Kahire, Fas, Johannesburg, Paris, Münih, İstanbul, Delhi, Mexico City, Moskova, Singapur, Bangkok, Dubai)
- Huawei Technologies Fas, Dusseldorf GmbH, Toga Networks ve İngiltere AR-GE Merkezi.
Akıllı Telefonlar
ASUS Zenfone 7 çok iyi bir fiyat performans telefonu olabilir!
ASUS Zenfone 7 modeli resmi olarak 26 Ağustos tarihinde tanıtılacak. Şirket daha önce resmi teaser görseliyle bu tarihi açıklamıştı. Şimdi ise birçok tutarlı sızıntısıyla tanınan Roland Quandt, hem telefonun teknik özelliklerini hem de fiyat etiketlerini duyurdu.
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ASUS Zenfone 7 özellikleri ve fiyatı ne olacak?
Sızıntıya göre şu anda en güçlü Qualcomm işlemcisi olan Snapdragon 865+ ile gelecek telefon, 8 GB RAM / 256 GB depolama ve 6 GB RAM / 128 GB depolama olmak üzere iki farklı seçenek sunacak. Ayrıca sızıntıya göre telefonda 5000 mAh gibi oldukça yüksek bir batarya kapasitesi yer alacak.
ASUS Zenfone 7 w/ SD865+ 8/256GB and 5000mAh sounds like it could be a good deal at 549 Euro.
— Roland Quandt (@rquandt) August 18, 2020
Sızıntının bir başka heyecan uyandıran noktası ise fiyat etiketleri. Zira eğer sızıntı doğruysa, telefonun baz modeli 499 Euro, üst modeliyse 549 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Günümüzde amiral gemisi modellerin 800 – 1000 € aralığında olduğunu düşünürsek bu fiyatlar oldukça rekabetçi olacaktır. Telefonla ilgili diğer beklenen özellikler ise 30W hızlı şarj kapasitesi, 3.5 mm’lik kulaklık girişinin olması yönünde.
499 for the 6/128 variant.
— Roland Quandt (@rquandt) August 18, 2020
Ekran, kamera ve diğer detaylarla ilgili ise henüz ortaya çıkmış bir bilgi yok. 26 Ağustos itibarıyla telefonun tüm özelliklerini ve resmi satış fiyatını öğrenmiş olacağız.
Akıllı Telefonlar
Huawei, tam ekran parmak izi tarayıcısı geliştiriyor!
Huawei, tüm ekran alanını kaplayan parmak izi tarayıcısı içeren bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını resmi olarak doğruladı. Bu parmak izi okuyucu telefon kilidinin yanı sıra uygulama kilitlerini de açabilecek. Bugün şirket bu akıllı telefonla ilgili başka bir ilginç ayrıntı daha paylaştı. Bu telefon ekran altı selfie kamerası ile gelecek. Geliştirilen bu iki önemli teknoloji akıllı telefon dünyasını bir adım daha ileriye taşıyacak gibi görünüyor.
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Huawei, bu yeni akıllı telefonları ne zaman çıkartmayı planlıyor?
Android Authority tarafından paylaşılan röportajda bu akıllı telefonların benzersiz olacağı belirtiliyor. Tam ekran parmak izi okuyucusu yenilikçi bir teknoloji olsa da ekran altı selfie kamerası daha çok ilgi çekiyor. Büyük çentikler nokta delik tasarıma döndüğünden beri kullanıcılar, ekran altı selfie kamerasını ilk kimin çıkaracağını merak ediyordu. Vivo gibi şirketler ekran altı kamera denemelerinde bulundu fakat kameraların performanslarında gözle görülür anlamda düşüş yaşandı. Şimdi ise 2020 sonu veya 2021 başında bu teknolojiyi stabil bir şekilde görebileceğimizi düşünüyoruz.
Ekran altı selfie kamerayı ilk tanıtacak firma, yakında çıkacak olan Axon 20 5G ile ZTE olacak. Bunu takiben Huawei de bu özellikte bir telefon sunabilir. Fakat tahminlere göre Huawei, 2021 ilk çeyreğinde hem ekran altı kamerası bulunan hem de tam ekran parmak izi okuyucusu bulunan telefonunu tanıtacak.
Akıllı Telefonlar
Realme X7 serisinin tanıtım tarihi belli oldu!
Realme X7 serisi kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni akıllı telefon serisinin tanıtım tarihi belli oldu.
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Realme X7 serisinin tanıtımı 1 Eylül tarihinde gerçekleşecek!
Akıllı telefon dünyasında önemli bir yere sahip olan Realme firması yeni alternatifler ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma, yeni akıllı telefon serisi X7 için artık son aşamaya geldi diyebiliriz. Weibo üzerinden bir poster yayınlayan Realme, serinin hangi tarihte tanıtılacağını ve bazı teknik özelliklerini takipçileri ile paylaştı. 1 Eylül tarihinde tanıtılacak olan cihazın lansmanı, Türkiye saati ile 09.00‘da başlayacak. Posterde görünen en önemli detaylardan biri de, cihazın ekran teknolojisinde sahip olduklarının ortaya çıkması. Ekran yenileme hızının 120 Hz olacağı öğrenilen seri, AMOLED ekran paneline sahip olacak.
Posteri detaylı incelediğimizde ortaya çıkan, “esnek AMOLED ekran” ibaresi de kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Ancak katlanabilir ekran teknolojisine sahip olmayacağı bilinen Realme X7 serisinin, kavisli görünüme sahip olması bekleniyor. Amiral gemisi sınıfta yer alması kesinleşen akıllı telefon serisi, 125W UltraDART şarj teknolojisine sahip olacak. 5G özelliğinin yer almasına kesin gözüyle bakılan seri hakkında henüz detaylı teknik özellik bilgisi yer almamakta. Firmanın, lansman tarihine kadar bizlere yeni bilgiler sunması bekleniyor. Bakalım Realme, yeni akıllı telefonları ile beklentileri aşabilecek mi bekleyip göreceğiz.