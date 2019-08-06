Türkiye fiyatı geçtiğimiz gün açıklanan Huawei Y9 Prime 2019 EMUI 9.1 güncellemesini aldı. Güncelleme GPU Turbo 3.0 ve EROFS yeniliklerini içeriyor.

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Tam ekran konseptini açılır kapanır ön kamerası ile sağlayan Y9 Prime 2019 yeni bir sistem güncellemesi aldı. Huawei’nin yeni cihaz arayüzü EMUI 9.1 güncellemesine kavuşan cihaz performans ve tasarım açısından yeni özelliklere sahip oldu. ‘Kaliteli Bir Hayat Sağlar’ mottosu ile öne çıkarılan yeni sürüm performans tarafında önemli değişikliklere imza atacak. Huawei Y9 Prime 2019 aldığı yeni güncelleme ile birlikte GPU Turbo 3.0 teknolojisini kullanacak. Bu teknoloji ile birlikte 25 popüler oyunda cihaz daha performanslı olacak, arka planda güç tüketimi %10 oranında azalacak. Yeni sistem ile birlikte dosya yapısında da değişikliğe giden Huawei EROFS dosyalama tipini EMUI 9.1 ile birlikte sunuyor. Bu dosyalama tipi EXT4 sistemine göre %20 oranında okuma performansı iyileştirmesi sağlayacak. Güvenlik tarafında iyileştirmelerin sağlandığı EROFS yapısı sistem boyutunda +2GB boş alanı daha kullanıcılara sunacak. İlk olarak Hindistan özelinde paylaşılan güncellemenin birkaç gün içerisinde tüm kullanıcılar ile paylaşılması öngörülüyor.

Huawei Y9 Prime 2019 özellikleri ve fiyatı

Ekran : 6.59 inç 1080 x 2340 LTPS IPS LCD

İşlemci : Kirin 710 (F)

Grafik birimi : Mali-G51 MP4

RAM ve Depolama : 4 GB RAM 64/128 GB

Kameralar : 16 MP, f/1.8 ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera, 2 MP, f/2.4 derinlik sensörü, 16 MP, f/2.0 pop-up ön kamera

Batarya : 4ooo mAh