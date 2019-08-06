EMUI 10 güncellemesi geliyor

Huawei, Çin‘de yıllık olarak düzenlenen ve bu Cuma da düzenlenecek olan Geliştiriciler Konferansı‘na hazırlanıyor. Çinli yükselen dev Huawei‘nin, yeni donanımların yanı sıra, HongMeng OS vb. yazılımların da tanıtımını yapması bekleniyor.

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Başlıkta belirttiğimiz güncelleme desteğine gelecek olursak, Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro kutularından EMUI 10 yeni kullanıcı arayüzüyle çıkabilir. Bu durum 9 Ağustos’taki konferansta kesinlik kazanacak.

Büyük çaptaki yeni EMUI güncellemeleri genellikle en güncel Android işletim sisteminin üstüne dağıtılmaya başlanır. Ancak şimdiye kadar Android Q adının ne olacağı ya da ne zaman resmen tanıtılacağına dair herhangi bir fikrimiz bulunmamakta. Ayrıca yakın zamanda dağıtılacak olan bu EMUI 10 güncellemesinin bizlere ne sunacağı ise bizim tarafımızda da merak konusu olmuş durumda.