Huawei Y6p, resmi olarak tanıtıldı!

Geçtiğimiz gün Huawei‘nin yeni giriş seviyesi telefonları olan Huawei Y6p ve Huawei Y5p hakkında oldukça ayrıntılı sızıntılar ortaya çıkmıştı. Bugün ise Huawei Y6p ve Y5p resmi olarak tanıtıldı. Romanya’da yapılan lansmanda Y6p hakkında bütün detaylar açıklandı.

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Huawei Y6p hangi teknik özelliklerle birlikte geliyor?

Huawei Y6p, HD+ çözünürlüğe sahip 6.3 inçlik IPS bir ekran ile geliyor. Cihazın ön tarafta su damlası çentik içinde bulunan 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 13 MP çözünürlüklü ana kamera, 5 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 2 MP değerinde derinlik sensörü bulunuyor. Ayrıca cihazın kapasitif bir parmak izi okuyucusu da mevcut.

Huawei Y6p, işlemci olarak Helio P22 yonga setini kullanıyor. Cihazın 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca bu depolama alanı microSD kart ile genişletilebiliyor. Telefonun bataryasına gelirsek, 5.000 mAh değerinde bir pili bulunmakta. Ancak maalesef cihaz microUSB bağlantı noktası üzerinden şarj oluyor. Y6p, her ne kadar giriş seviyesi bir telefon olsa da Type-C bağlantısı cihazlar için oldukça önemli. Yazılım tarafına geldiğimizde ise Huawei‘nin kendi mobil servis sağlayıcısı olan HMS kullanılıyor. Google servisleri (GMS) bu cihazda bulunmamakta.

Y6p, Android 10 ve EMUI 10.1 sürümünü kullanacak. Cihazın renk çeşitlerine baktığımızda, siyah, yeşil ve mor olmak üzere üç farklı renk çeşidi bulunuyor. Fiyatlandırma olarak ise 165€ başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak. Ön sipariş yapacak olan kullanıcılara ise 40€ indirim yapılacak.