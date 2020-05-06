Huawei Y8s, resmi olarak ortaya çıktı!

Geçtiğimiz ay, ön tarafta çentiği bulunan ve arka tarafta çift kamerası bulunan yeni Huawei Y8s telefonu hakkında sızıntılar ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihaz resmi olarak Huawei‘nin, bir Arap ülkesi olan Ürdün websitesinde ortaya çıktı.

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Huawei Y8s hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Huawei Y8s, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.5 inçlik LCD bir ekrana sahip olacak. Cihazın üst tarafında küçük bir kamera çentiği bulunuyor. Bu çentikte iki tane ön kamera mevcut. Bu kameralar, 8 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram aralığına sahip ana kamera ve 2 MP değerinde f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik sensörü olarak sıralanıyor.

Y8s, arka tarafta ise 48 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerinde sahip ana kamera ve yine ön taraftaki gibi derinlik sensörüne sahip. Bu iki kamera dikey şekilde arka tarafta sıralanmış bulunuyor. Kamera kurulumunda bir adet de LED flaş mevcut.

Huawei Y8s, işlemci olarak Kirin 710 yonga setinden gücünü alıyor. Cihazın 4 GB RAM ve 64 GB veya 128 GB olmak üzere iki çeşit depolama alanı bulunuyor. Her iki depolama alanı çeşidinde de hafızayı microSD kart ile arttırabilmek mümkün olacak. Batarya tarafında ise 4.000 mAh değerinde bir pil bulunmakta. Fakat ne yazık ki cihaz microUSB bağlantısı noktası üzerinden şarj oluyor.

Y8s, EMUI 9.1 ve Android 9 Pie yazılım desteği ile geliyor. Ayrıca cihaz Google Hizmetlerine sahip olacak.