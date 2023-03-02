Günümüzde büyük markaların patent ve hak ihlali konusunda yaşadığı anlaşmazlıklar sebebi oluşan birçok dava örneği mevcut. İşte bu davaların son örneği Huawei ve Xiaomi arasında yaşandı. Bu iki büyük şirketten Huawei, Xiaomi’ye karşı dava açarak firmayı çeşitli teknoloji patent haklarını ihlal etmekle suçladı. Dava şimdiden Çin’in Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından kabul edildi.

Çin’in ulusal haberler ajansları geçtiğimiz günlerde ülkenin Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından kabul edilen büyük patent ihlali anlaşmazlıklarının ayrıntılarını yayınladı. Ayrıntılara göre Huawei, tescilli patentlerinden dördünün ihlali nedeniyle Xiaomi’ye dava açtı. Şirket tarafından açılan dava, Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından 17 Ocak 2023 tarihinde kabul edildi.

Bilmeyenler için patent ihlali, bir kuruluş patent sahibinden izin/lisans almadan patentli bir teknolojiyi ürettiğinde, ithal ettiğinde, kullandığında, sattığında veya satışa sunduğunda meydana gelen bir suç olarak tanımlanıyor.

Anlaşmazlıkta yer alan dört patentten ikisi, standart bir temel patent (SEP) olan 4G/LTE teknolojisinin izinsiz kullanımıyla ilgili. Üçüncü patent hakkında açılan dava, Xiaomi’nin panoramik görüntü elde etme yöntemini kullanması ile alakalı. Dördüncü patent ise Huawei tarafından geliştirilen bir tür akıllı telefon kilidi açma teknolojisinin ihlalini içeriyor. Huawei davada iddia ettiği suçlamaları kanıtlamayı başarırsa, Xiaomi ağır bir para cezası ödemek zorunda kalabilir.

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Huawei, patentli teknolojilerini çalan diğer şirketler hakkında her zaman karşılık veren bir firma olarak anılıyor. Geçen yıl Dünya Tasarım Başkenti Konferansı sırasında şirketin CEO’su Ren Zhengfei bu konu hakkında bazı açıklamalarda bulundu:

“Çin’deki bazı şirketler de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde tasarımlarımız iznimiz olmadan kopyalanıyor. Dahası, bazı patentlerimiz gerekli patent ücretleri ödenmeden kullanılıyor. Bu tür kuruluşlar, orijinal olarak bizim tarafımızdan yaratılmış olmalarına rağmen, bu tasarımları ve patentleri kendilerine aitmiş gibi gösteriyorlar.”