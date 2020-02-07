ABD ile Çin arasında yaşanan ticari rekabette Çinli mobil cihaz üreticileri bir araya gelerek geliştiriciler için ortak bir platform oluşturmaya karar verdi.

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Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo uygulama geliştiriciler için bir araya geldi

Huawei geçtiğimiz yılın Mayıs ayından itibaren ABD tarafından birçok ticari yasağa maruz kaldı. Görünüşe göre Amerika tarafından uygulanan bu yasaklar Çinli mobil cihaz üreticilerini birleştirdi. Huawei mobil geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında uygulanan bütün ticaret yasaklarının kaldırılması durumunda bile Google hizmetlerine dönmeyeceklerini açıklamıştı. Şirket birçok temel android uygulamasını geliştirme yoluna gitmiş olsa dahi ekosistemleri içerisinde 3. Parti uygulamalarda büyük bir eksiklik görülmekte. Reuters’in yeni raporuna göre Huawei uluslararası geliştiricilere daha kolay bir teklif sunmak için Çinli mobil üreticiler olan Xiaomi, Vivo ve Oppo ile iş birliği yaptı. Global Geliştirici Hizmet Birliği (Global Developer Service Alliance) olarak adlandırılan bu birliğin Mart ayında hayata geçmesi bekleniyor.

Birliğin temel amacı, uygulama geliştiriciler için uygulamalarını geliştirebilecekleri tek bir platform yaratmak ve sonrasında bu platform üzerinden farklı markaların uygulama marketlerinde eş zamanlı olarak yayınlanabilmesi. Oyunlar, müzik, filmler, kitaplar ve dergiler platformun işlevselliğinden yararlanabilecek diğer ürün kategorileri.

Birlik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Global Geliştirici Hizmet Birliği, küresel geliştiricilere içerik dağıtımı, geliştirme desteği, pazarlama operasyonu, marka tanıtımı ve trafikten para kazanma gibi operasyonlarda tek elden hizmet sunmayı taahhüt eder.

Bu yeni ittifak, Çinli üreticilerin Google ve Play Store’a karşı bağımsızlığını sağlamak için büyük bir adım. Proje henüz başlangıç aşamasında olduğu için büyük adımlar beklemiyoruz ancak bu yeni ittifakın sağlam bir uygulama portföyü oluşturması bekleniyor.