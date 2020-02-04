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10 aylık Huawei P30 Pro deneyimi – Memnun kaldık mı?
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Uygun fiyata en iyi kamera onda mı? Realme 5 Pro ile Balat (VIDEO)
Realme 5 Pro ile İstanbul’un en tarihi yerlerinden biri olan Balat’a gittik. Telefonun 4’lü arka kamerasıyla hem gündüz, hem de akşam saatlerinde birçok fotoğraf çektik.
Realme 5 Pro kamerası neler sunuyor?
Teknik özelliklerine baktığımızda cihazda F/1.8 diyafram değerine sahip 48 MP’lik bir ana kamera yer alıyor. Bu kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Orta segment için oldukça iddialı ve başarılı bir kamera performansı sunan cihaz, farkını özellikle düşük ışıkta belli ediyor. Zira hem diyafram değerinin F/1.8 olması hem de yazılımın içerisinde gece modu olmasıyla gayet iyi işler ortaya çıkıyor.
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Xiaomi Mi Mix 2S – Sizin Yorumunuz (Cem Özen)
Xiaomi Mi Mix 2S kullanıcısı olan Cem Özen; bir buçuk yıldır kullandığı, firmanın fiyat/performans telefon modeli hakkında güncel deneyimlerini aktarıyor.
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Bakalım, bir buçuk yıllık süreç sonrasında cihaz hala iddiasını koruyabiliyor mu? Hep birlikte görelim.
Test
Samsung Galaxy S10+ ile 10 ay: Aydoğan hala memnun mu?
Samsung Galaxy S10+ modelinin ofise geldiği günden bu yana ana telefon olarak kullanan Aydoğan, cihaz ile geçirdiği 10 ayın ardından telefonun artılarını ve eksilerini aktarıyor.
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S10+ modelini halen severek kullanan Aydoğan’ın telefon adına güncel pil performansı, cihazın fiziksel durumu ve yazılım tarafındaki artı ve eksi yönlerini anlattığı bu videoda 10 aylık yoğun kullanım sonrasında ne durumda olduğunu göreceksiniz.
Özellikle kamera performansı ile dikkat çeken Samsung Galaxy S10+ modelinin günümüzde 108 MP değerine kadar çıkan kamera savaşları içerisinde geçen yılın amiral gemisi olarak durumunu da değerlendirdik.
İyi seyirler…