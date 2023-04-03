Samsung’un Galaxy A54 ve Galaxy A34 tanıtımıyla dillerden düşmeyen Galaxy A serisine yeni bir model geliyor. Firma, Galaxy A24 modelini yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Öyle ki, yeni cihaz Samsung’un destek sitesinde Galaxy A24 ile ilişkilendirilen SM-A245F/DS model numarasıyla ortaya çıktı. Giriş seviye karışabilir!

Galaxy A Serisine Yeni Bomba Geliyor!

Her ne kadar cihaz Samsung’un destek sayfasında ortaya çıkmış olsa da, cihazın özellikleri hakkında henüz bir bilgi paylaşılmamış. Buna bakarak sadece tanıtımın çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Zira Galaxy M54 de kısa bir süre önce Samsung’un destek sayfasında ortaya çıkmış ve bunun üstünden bir hafta geçmeden cihaz tanıtılmıştı.

Yine de Galaxy A24 hakkında ortaya atılan iddialar cihazın oldukça güçlü özelliklerle geleceğini gösteriyor. Buna göre Galaxy A24, 90Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç boyutlu FHD+ çözünürlüklü AMOLED ekranla gelecek. Telefon, giriş seviyede yüksek performans için Adreno 610 GPU ile eşleştirilmiş sekiz çekirdekli Snapdragon 680 yonga setiyle desteklenecek.

Cihaz 4GB RAM ve 128GB depolama alanı ile birlikte gelecek ve microSD kart kullanarak depolama alanını 1TB’a kadar genişletme seçeneğine sahip olacak. Samsung One UI 5.0 ile Android 13 üzerinde çalışan Galaxy A24’te, kullanıcılara en son yazılım teknolojisini sunacak.

Galaxy A24 ayrıca kilit tuşuna entegre bir parmak izi sensörüne sahip olacak ve çift SIM kartı destekleyecek. Kamera kurulumunda f/1.8 diyafram açıklığına, OIS ve LED flaşa sahip 50MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP ultra geniş açılı kamera ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera yer alacak. Ekranda bulunan damla çentik yapısına yerleştirilen özçekim kamerası ise, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13MP sensör olacak ve harika özçekimlere olanak tanıyacak.

Galaxy A24’ün diğer özellikleri arasında 3,5 mm ses jakı, Dolby Atmos destekli hoparlörler, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS + GLONASS ve 25W hızlı şarjı destekleyen güçlü bir 5,000mAh pil bulunuyor. Ayrıca bu modelin 195g ağırlığa sahip olmasının beklendiğini de söyleyelim.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy A24 giriş seviyeye yeni bir soluk getirebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!