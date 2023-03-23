Huawei bugün en son premium telefonlarını ve yeni amiral gemisi giyilebilir cihazlarını duyuran büyük bir etkinlik düzenledi. Huawei Watch Ultimate, GT 3 Pro’nun üzerinde daha da sağlam bir yapıya sahip ve artık 100 metreye kadar batabiliyor. Bu da akıllı saati profesyonel dalgıçlar için uygun hale getiriyor. Apple Watch Ultra rakibi saate gelin yakından bir bakalım.

Watch Ultimate, 1Hz ile 60Hz arasındaki yenileme hızlarını destekleyen devasa bir 1.5” LTPO AMOLED dairesel ekrana sahip. 530mAh ile gelen bu saatin normal kullanıcılar için tek bir şarjla 14 günlük kullanım ve aktif kullanıcılar şarjlar arasında yaklaşık 8 günlük kullanım sunduğunu belirtelim.

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Giyilebilir cihaz, 60 dakikada %0-100 şarj sunan birlikte gelen şarj cihazıyla Qi kablosuz şarjı destekliyor. Ayrıca kalp atış hızı, kan oksijeni ve EKG ölçümleri için normal sensörlerle birlikte geliyor.

Ana gövde, Watch Ultimate’ın aşırı derin deniz basıncına dayanabilmesi için 16 suya dayanıklı yapıya sahip. Huawei, 24 saat 110 metre derinlik daldırma veya 10 ATM sağlamak için cihazı ISO 22810 su direnci standardı ve EN13319 cihaz ekipmanı standart testleri altına bile altına sokar.

Huawei Watch Ultimate ayrıca Sefer Modu ile birlikte geliyor. Bu özellik özellikle açık havayı seven insanlar için tasarlanmıştır ve her zaman doğru haritalama sağlamak için çift frekanslı beş sistemli GNSS konumlandırma özelliklerini kullanır ve ayrıca vahşi doğanın derinliklerinde ara noktalar belirleyebilirsiniz. Ayrıca yüksek irtifalarda hayati önem taşıyan kan oksijeninizi de takip edersiniz.

Huawei Watch Ultimate, zirkonyum bazlı bir sıvı metal kasaya sahipken, kayışlardan biri yeni bir hidrojene nitril kauçuk türüdür. Çerçeve seramiktir, ekran ise safir cam korumasına sahip. Huawei Watch Ultimate, 3 Nisan’dan itibaren Birleşik Krallık ve Avrupa’da iki versiyonda satışa sunulacak. Bu modeller arasında Expedition Black (kauçuk kayışlı) veya Voyage Blue (zarrif metalik kayışlı) yer alıyor.