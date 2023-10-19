Huawei Watch GT 4, son ay günlerde dünya genelinde birçok pazarda piyasaya sürüldü. Bu yeni giyilebilir cihaz, önceki modeline kıyasla bir dizi yenilik sunuyor ve çeşitli boyutlar ve kayış seçenekleri sunarak kullanıcılarına geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Bu akıllı saat aynı zamanda Huawei’nin yeni bir güncellemeyle eklediği bir dizi sağlık takibi özelliği sunuyor. Watch GT 4, bazı bölgelerde Ekim ayındaki bir güncelleme ile uyku ve SpO2 (oksijen doygunluk seviyesi) takibini iyileştiren özelliklerle güncelleniyor.

Huawei Central’ın bildirdiğine göre, Watch GT 4, yeni HarmonyOS güncellemesi ile 4.0.0.109 yazılım sürümüne yükseltildi ve yaklaşık 47 megabayt büyüklüğünde bir güncelleme paketi sunuyor. Ekran görüntülerine bakılırsa bu güncelleme İspanya veya Meksika gibi belirli bölgelerde sunulabilir. Bu güncelleme ile uyku izleme hassasiyeti artırılacak ve SpO2 ölçümünün doğruluğu iyileştirilecek. Yeni güncellemenin yakın gelecekte diğer bölgelere de dağıtılması bekleniyor.

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Güncellemeyi yüklemeye başlamadan önce, Huawei Health uygulamanızın en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Ayrıca, güncellemeyi indirirken telefonunuzun saatinizle Bluetooth bağlantısının aktif olduğundan emin olun. Güncelleme indirildikten sonra, otomatik olarak yüklenecek ve saatiniz yeniden başlatılacaktır.

Huawei Watch GT 4, iki farklı kadran boyutu sunuyor: 46mm ve 41mm. Bu akıllı saat, 466×466 piksel çözünürlüğe sahip, 326 PPI piksel yoğunluğuna sahip ve 25.000’den fazla saat kadranına erişim sunan bir AMOLED ekranla geliyor. Ayrıca, çift bantlı GNSS ile daha hassas konum takibi ve sağlık ve kondisyon takibi için geliştirilmiş özelliklere sahip. 46 mm model, olağanüstü bir 14 günlük maksimum pil ömrü sunarken, 41 mm model 7 günlük bir pil ömrü sağlıyor.