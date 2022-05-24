HUAWEI geçtiğimiz gün en yeni amiral gemisi akıllı saati Watch GT 3 Pro akıllı saatini tanıttı. Lansmanına katıldığımız etkinlik sonrasına Huawei Türkiye ekibi ile röportaj yaptık. Belirlediğimiz sorulara özenle cevap veren Huawei Türkiye CBC Ülke Müdürü Allen Yao ve Kaan Arlı Türkiye’deki planlarını da anlattı.

Peki siz yeni HUAWEI Watch GT 3 Pro serisi ve HUAWEI markasının Türkiye planları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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