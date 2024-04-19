Samsung M35 5G orta seviye akıllı telefon pazarını domine etmeye geliyor. Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy M35 5G, önemli sertifikasyon aşamalarını başarıyla tamamladı ve piyasaya sürülmeye bir adım daha yaklaştı. İşte Samsung Galaxy M35 5G özellikleri.

Samsung M35 5G, Bluetooth SIG Onayının Ardından Piyasaya Çıkmaya Yaklaşıyor

Samsung’un yeni modeli Galaxy M35 5G, FCC ve Dekra sertifikalarının ardından şimdi de Bluetooth SIG tarafından onaylandı. Bu onay, telefonun piyasaya sürülmesi için önemli bir adımı temsil ediyor.

FCC belgelerine göre, SM-M356B_DS model numaralı Samsung M35 5G, Bluetooth 5.3 bağlantısına sahip olacak. Bu özellik, daha hızlı ve daha güvenilir kablosuz bağlantı imkanı sunacak. Ayrıca, akıllı telefonun Wi-Fi 6, NFC, 25W hızlı şarj desteği ve 5.880 mAh kapasiteli bir pil ile geleceği de belirtildi. Geçtiğimiz ay Geekbench testlerinde SM-M356B model numaralı cihaz, Exynos 1380 işlemci, Android 14 işletim sistemi ve 6GB RAM ile görüldü. Bu teknik özellikler, telefonun performansı ve işletim sistemi hakkında ipuçları veriyor. Ayrıca, çift SIM kartlı versiyonun destek sayfasının Samsung’un Hindistan web sitesinde listelendiği gözlemlendi. Bu da Samsung Galaxy M35 5G’nin yakın zamanda resmiyet kazanabileceğini işaret ediyor.

Samsung Galaxy M35 5G’nin Bluetooth SIG onayının alınması, cihazın piyasaya girişine yönelik heyecanı artırıyor. Bluetooth SIG’in onayının ardından, cihazın resmiyet kazanması ve piyasaya sunulması için geriye çok az kaldı. Bu da Samsung hayranlarını ve teknoloji tutkunlarını heyecanlandırıyor ve yeni telefonun özelliklerini ve performansını merakla beklemelerine neden oluyor.

Samsung M serisi telefonlar ülkemizde uygun fiyatı ve fiyatına rağmen yüksek sayılabilecek özellikleri sebebiyle Galaxy A serisini almakta zorlananlar için harika bir alternatif olmuş durumda. Samsung cephesi bu cihazı Türkiye’ye getirdiğinde oldukça iyi satış rakamlarına ulaşabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung M35 5G nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!