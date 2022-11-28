Huawei’nin Aralık ayında Çin’de bir lansman etkinliği düzenlemesi bekleniyor. Çinli bir ihbarcıya göre, şirket dört kadar ürün duyuracak. Önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen Huawei cihazlarına bir göz atalım.

Yenilikçi 2’si 1 arada cihaz olan Huawei Watch Buds’ın Aralık ayında yerel pazarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Kendisi dahili kulaklıklarla birlikte gelen bir akıllı saat.

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Watch Buds’a FreeBuds 5i TWS kulaklık, Huawei Children’s Watch 5G ve Nova 10 SE gibi diğer cihazlar eşlik edecek. Ne yazık ki, FreeBuds 5i TWS kulaklık veya çocuk saati hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil.

Huawei Nova 10 SE, küresel pazarda zaten piyasaya çıktığı için tamamen yeni bir telefon değil. Cihaz 6.67 inç OLED FHD+ 90 hz yenileme hızına sahip ekrana, Snapdragon 680 yonga setine, 6 GB / 8 GB RAM’e, 128 GB / 256 GB depolamaya ve 66W hızlı şarj destekli 4.500mAh pile sahip. 16 MP ön kamera ve 108 MP + 8 MP (ultra geniş açılı) + 2 MP (makro) üçlü kamera ünitesine sahip.

Huawei Nova 10 SE

Aynı ihbarcının daha önceki bir Weibo gönderisine göre Huawei, daha önce Çin’de Kasım ayı sonuna kadar Huawei Watch Buds ve Nova 10 SE’yi piyasaya sürmeyi planlamıştı. Ancak lansman etkinliğinin 9 Aralık’a ertelendiği görülüyor.