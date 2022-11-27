Huawei Watch Buds’ın sızdırılmış bir perakende paketi, akıllı saatin çıkarılabilir kulaklıklarla geldiğini gösteriyor. Doğrulanırsa, Huawei Watch Buds’ta dahili kulaklıkların bulunması önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu, Huawei Watch GT Cyber’in son sürümünün hemen ardından geliyor. Sızan ambalaj, çıkarılabilir kulaklıkların yanı sıra Watch Buds’ın menteşeli ekranını da gösteriyor.

Huawei, 2022’de birkaç akıllı saat piyasaya sürdü, en sonuncusu modüler tasarıma sahip Watch GT Cyber. Watch Buds hakkında resmi bir doğrulama yapılmasa da yeni akıllı saat benzersiz olabilir. Adı, mimarisinde kulaklıkların olası varlığına da işaret ediyor. Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından Nisan ayında listelenmesinin ardından Watch Buds, şu ana kadar spekülasyonların ön sıralarında yer aldı. Watch Buds’ın bir fotoğrafı birçok sosyal medya platformunda ortaya çıktı. Görüntü, Watch GT 3’e çarpıcı bir benzerlik taşıyor ve menteşeli ekran, bir çift kulaklığın yerleştirilmesini veya çıkarılmasını destekliyor.

Huawei Watch Buds, yerleşik kulaklıklara sahip ilk akıllı saat olabilir, ancak daha önce birkaç şirket bu fikri denedi. Bu tür hibrit ürünler için düğüm noktalarından bazıları, optimum biçim faktörü ve pil boyutudur. Kulaklıkları saklamak için gereken alan sorunu da var. Huawei’nin pil boyutu sorununun üstesinden gelmek için ne yapmış olabileceği belli değil. Watch Buds’ın lansman tarihi hakkında da henüz bir gösterge yok.