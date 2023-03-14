Apple ekosistemi içerisinde yer alan Yıldıray, telefon olarak iPhone 13 Pro kullanıyor. iPhone macerasına ara vererek HUAWEI Mate 50 Pro’ya geçiş yaptı. 3 haftadır ana telefonu olarak kullandığı Mate 50 Pro ile neler yaptığını, memnun olduğu ve kendisine göre eksik kalan noktalarına bu videoda HWP takipçilerine anlatıyor.

Peki siz Yıldıray’ın HUAWEI Mate 50 Pro deneyimleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Size göre Mate 50 Pro’nun artı ve eksi noktaları neler? Yorumlarda kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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