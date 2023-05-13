Huawei, geçtiğimiz günlerde Mate X3 ve P60 Pro ile birlikte Watch 4 serisini duyurdu. Huawei Watch 4 serisinin Haziran ayı içerisinde küresel pazarda satışa sunulması bekleniyor. Bundan önce ise 18 Mayıs tarihinde Çin pazarında piyasaya sürülecek. Geldiğimiz noktada bugün ise akıllı saatin videosu yayınlandı. Detaylara bakalım.

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Videoda Watch 4 serisinin iki üyesi olan Watch 4 ve Watch 4 Pro gösteriliyor. Videonun başında Watch 4 Pro yandan gösteriliyor. Burada bizleri klasik saatlerde bulunan bir kurma kolu karşılıyor. Altında ise bir adet düğme mevcut. Bunun haricinde akıllı saatin parlak ekranı da dikkatleri üzerine çekiyor.

Huawei Watch 4 serisi üç farklı kordon seçeneği ile birlikte geliyor:

Siyah Floroelastomer

Titanyum Alaşım

Kahverengi deri

Watch 4 Pro (48 mm), 48 gram ağırlığında tasarım ile birlikte geliyor. Ekran tarafında ise 1.5 inçlik AMOLED bir ekran bulunuyor. Bir küçük model olan Watch 4 (46 mm) ise paslanmaz çelik bir kasa ile birlikte geliyor. Her iki model de entegre mikrofon ve hoparlör, Bluetooth arama ve e-SIM desteği bulunuyor.

Watch 4 Pro; arter sertliği algılama, cilt sıcaklığı algılama, EKG, SpO2 izleme, kalp atış hızı izleme ve TruSleep izleme gibi sağlık izleme işlevleri sağlayan Huawei’nin TruSeen 5.0 teknolojisini beraberinde getiriyor.

Her iki modelde de 5 ATM’e kadar suya dayanıklılık bulunuyor. Pil tarafında ise Watch 4 Pro 4.5 gün ila 21 gün arasında pil ömrü sunarken Watch 4 3 ila 14 gün arası pil ömrü sunuyor.