Huawei, 18 Mayıs’ta düzenleyeceği Huawei Yaz 2023 ürün lansman konferansında bir dizi ürününü tanıtmaya hazırlanıyor. Bunlardan birisi de Huawei Watch 4. Geldiğimiz noktada bugün ise Huawei Watch 4’ün tanıtımı yayınlandı. Detaylara göz atalım.

Yayınlanan tanıtıma göre Huawei Watch 4, mekanik saatlerdekine benzer bir kurma koluna sahip olacak. Buna benzer bir tasarımı yakın zamanda Xiaomi Watch S1 Pro’da da görmüştük. Bu kurma kolunun altında ise bir adet tuş bulunacak.

Akıllı saat uydu mesajlaşma sistemine sahip olacak. “Breaking the Sky” adı verilen bu teknoloji, kullanıcıların ağ kapsama alanı dışında bile acil durum iletişimi ve imdat çağrıları göndermesine olanak tanıyacak.

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Bunun haricinde Huawei Watch 4’ün bir başka heyecan verici özelliği de kan şekeri izleme özelliği. Eğer bu söylenti doğru çıkarsa Huawei, giyilebilir teknoloji kanadında Apple’ın önüne geçebilir.

Akıllı saatlerdeki en büyük sıkıntılardan birisi de kordonlarının zamanla çatlaması. Birçok insan akıllı saat edindikten sonra kıyafetlerine göre kordonlar satın alsa da bazı kişiler de akıllı saatlerini ilk aldıkları günkü kordonla kullanıyor. Huawei Watch 4’ün öne çıkan özelliklerinden birisi de kordon tarafında zirkonya malzemeye sahip olması olacak. Bu malzeme oldukça sağlam olmasıyla öne çıkıyor. Bu sayede akıllı saat, günlük kullanımlardaki yıpranmalardan en az derecede etkilenecek.

Akıllı saat pazarı çok büyük bir pazar. Huawei de bu pazarın oldukça büyük bir oyuncusu. Bakalım Huawei’in akıllı saat pazarındaki rakipleri Apple, Samsung, Xiaomi gibi markalar Huawei’in bu atağına nasıl cevap verecek?