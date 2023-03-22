Çin merkezli ünlü teknoloji şirketi Huawei‘nin 23 Mart‘ta düzenleyeceği lansman etkinliğinde P60 amiral gemisi serisi ile birlikte bir dizi yeni ürününü tanıtması bekleniyor. Markanın Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro isimli cihazlarından oluşacak yeni akıllı saat serisi üzerinde çalıştığı ve yakında piyasaya süreceği de bildiriliyor. Yeni serinin üst düzey modeli Huawei Watch 4 Pro kendini göstermeye başladı bile.

İçindekiler Huawei Watch 4 Pro Özellikleri

Huawei Watch 4 Pro Özellikleri

Yaklaşan akıllı saat geçtiğimiz günlerde SIG, WIFI Alliance ve 3C isimli ünlü sertifikasyon sitelerinde görüntülendi. Giyilebilir teknoloji hakkında bazı bilgileri ortaya çıkaran sertifika listeleri, yeni saat hakkında ilk fikirlerin oluşmasını sağladı. SIG listelemesi ilk olarak, MDS-AL00 model numarasına sahip yaklaşan akıllı saatin Watch 4 Pro olduğunu doğruluyor. Ayrıca akıllı saatin bağlantı için Bluetooth 5.2 kullanacağını da ortaya koyuyor. Söz konusu sertifika daha fazla ayrıntı ortaya koymuyor, ancak önceki WIFI Alliance ve 3C sertifikaları saat hakkında bizlere daha belirgin ışıklar tutuyor.

Listelemelere göre, Watch 4 Pro, MDS-Al10 ve MDS-AL00 model numaralarıyla işaretlenmiş iki modelle gelecek. Bu cihazlar bağlantı açısından LTE 4G bağlantısı ve 2.4GHz WIFI özelliğine sahip olacak. Akıllı saatlerin içindeki pil 5W şarj kapasitesi ile beraber gelecek. Yeni giyilebilir teknoloji uydu bağlantısını da destekleyecek.

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Ayrıca, yeni saat kadranını çevreleyen ayırt edici bir Zirkon malzeme ile güçlendirilecek. Zirkon ismini daha önce duymadıysanız, esasen çelikten dört kat daha dayanıklı ve eskimeye karşı dirençli, yani saatin estetik görünümünü uzun süre koruyacağı anlamına geliyor. Huawei’nin bu malzemeyi Watch 4 Pro’nun üst düzey sürümünde kullanması ve muhtemelen maliyetini bir miktar artırması bekleniyor.