Huawei, “Huawei MatePad New Series” adını verdiği yepyeni bir tablet serisini tanıtacağı, tüm senaryoları içeren yeni ürün lansman konferansını 18 Mayıs’ta düzenleyeceğini duyurdu. Şirket, bu tabletin “hafif” ve “yeni” üzerine odaklanacağını ve “daha aşık” olacağını belirtti. Hafif ofis üretkenliğini hedefleyen ve dijital seriden daha güçlü olacak şekilde konumlandırılan orta-üst düzey bir amiral gemisi tablet olması bekleniyor.

İçindekiler Tablet Snapdragon 888 işlemci ile donatılacak

Tablet Snapdragon 888 işlemci ile donatılacak

IT Home’a göre Huawei, konferansta Huawei MatePad Air serisi, Huawei Watch 4 serisi ve Huawei Matebook E 2023 dahil olmak üzere birçok yeni ürünü piyasaya sürmeyi planlıyor. MatePad Air olması beklenen MatePad Yeni Serisi, muhtemelen MatePad 11 2021’in yinelemesi olarak konumlandırılacak. Şu anda sertifikalı modeller arasında DBY2-W00, DBY2Z-AL00 ve DBY2-AL00, iki 4G LTE sürümü ve bir yalnızca Wi-Fi sürümü bulunmaktadır. Tablet Qualcomm Snapdragon 888 çip, 8200mAh pil ve 40W hızlı şarj desteği ile donatılacak.

Ayrıca tablet bilgisayarın 10-11 inç arasında bir ekran boyutuna sahip olması bekleniyor ve daha önce “Glory of the King “in yüksek kare hızı uyarlama modelleri listesinde yer alması onu oyuncular için iyi bir seçim haline getiriyor. MatePad 11 2023’ün 2.199 ila 2.899 yuan (yaklaşık 342 ila 452 USD) olan fiyat aralığından biraz daha yüksek, ancak MatePad Pro 11’in 3.499 yuan (yaklaşık 544 USD) olan başlangıç fiyatından daha düşük olan fiyatının yaklaşık 3.000 yuan (yaklaşık 468 USD) olması bekleniyor.

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Yeni MatePad serisinin piyasaya sürülmesiyle Huawei, tablet pazarındaki başarısını sürdürmeyi umuyor. Şirket, ABD hükümeti tarafından uygulanan kısıtlamalar nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor, ancak dünyanın en iyi tablet satıcılarından biri olarak konumunu korumayı başardı.

MatePad Yeni Serisi, tüketicilere hem iş hem de oyun için uygun, güçlü ancak uygun fiyatlı bir tablet seçeneği sunacak gibi görünüyor. Huawei’nin akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir cihazlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi ürünleri içeren tüm senaryolara yönelik yaklaşımı, tüketicilere aşılması zor entegre bir kullanıcı deneyimi sunuyor.