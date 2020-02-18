Basın Bülteni
Huawei Türkiye’den geliştiricilere 50 milyon TL teşvik!
Huawei Türkiye, bugün Türkiye’de ilk kez gerçekleştirmiş olduğu Huawei Developer Day (HDD) etkinliğinde, şirketler ve geliştiricilerle bir araya geldi. Firma, Huawei Mobil Servisleri’nin (HMS) gelişimi için 50 milyon TL yatırım yapacak.
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Çok sayıda geliştirici ve içerik sağlayıcının katılımı ile birlikte Türkiye’nin önemli markaları arasında yer alan Turkcell, DenizBank, Netmera ve Mobiscus firmalarının HMS süreci hakkındaki deneyimlerini paylaştıkları HDD’de ayrıca Türk geliştiricilere ayrılan ödenek, bonus ve ödüller vereceğini açıklandı.
HMS, tüketicileri, yazılım geliştiricileri ve içerik sağlayıcıları yakından ilgilendiren bir konu. HMS’nin yerli uygulama geliştiricileri arasında kullanımının artırılması, şirketin 2020 stratejik hedefleri arasında yer alıyor.
Huawei Türkiye’nin, geliştiriciler ve tüketiciler arasında HMS’i yaygınlaştırması için ayırdığı bütçe de günün önemli konu başlıklarından biri oldu.
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:
“HMS sistemi, yüksek performanslı firmamızın akıllı telefonların verimli kullanımı için önemli bir platform olacaktır. Bu bağlamda, AppGallery’i en iyi şekilde geliştirmek için uygulama geliştiricilerle çalışma ağımızı her geçen gün genişletiyoruz.
Tüm dünyadaki akıllı telefon kullanıcılarına daha kaliteli, ücretsiz ve zengin bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. HMS; daha akıllı, daha hızlı ve daha sorunsuz bir uygulama deneyimi sunacak.
Huawei Türkiye olarak şunu da paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Bu projede Huawei’nin ikinci en büyük Ar-Ge merkezinden yüzlerce Türk mühendis, sadece bu ülkede değil tüm dünyaya yönelik olarak HMS dağıtımının kodlanması ve teknik desteği için gece gündüz çalışıyorlar. Türkiye, HMS gelişimi için dünyanın merkez ülkelerinden biri oldu ve yine Türkiye denizaşırı ülkeler için Ar-Ge Merkezi üssü olacak. Ve size, Türkiye için hali hazırda 50 milyon TL destek primi ayırdığımızı söylemek istiyorum”
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Ekosistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı ise yaptığı sunumda sistemin işleyişini anlattı:
“1+8+N uzun dönem stratejisi, üçüncü parti şirketlerin de iştirakleri ile birlikte çok daha geniş ve kapsamlı bir hale gelecek” dedi. HMS’nin ülkemizde yaygınlaşması için yapılacak çalışmalardan bahseden Kaan Arlı, yazılım geliştirici şirketlerin, uygulamalarında yapması gereken teknik geliştirmeler ve çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Kaan Arlı, son olarak HMS ile hem tüketicilerin, hem şirketlerin hem de markamız yepyeni bir deneyime tanıklık edecek”
Huawei, HMS entegrasyon çalışmalarına hızla devam ediyor!
Huawei Mobil Servisler Dijital Pazarlama Müdürü Ana Violante ise yaptığı sunum ile Huawei Asistan servisi üzerinde büyük önem taşıyan Huawei Ability Gallery (HAG) hakkında detayları bilgileri geliştirici şirketler ve basın mensupları ile paylaştı.
Konferans katılımcıları HMS entegrasyon sürecini, workshop alanları ile canlı olarak da deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcılar, canlı kodlama oturumu ile uygulamaların HMS ile nasıl entegre edildiği konusunu uzman yazılım mühendisleri ile deneyimleme fırsatı buldu. Geliştiriciler, HMS Core’u kullanarak, ürünleri ekosistemimize nasıl kolayca entegre edebileceklerini ve Huawei’nin ortaklarının uygulamalarını AppGallery’den indirilebilir hale getirecek araçları incelediler.
Huawei Ar&Ge ekibi içinde kurulan DTSE (Developer Technical Support Engineer) takımı ise HMS çatısı altında bulunan servisler hakkında kodlama seviyesinde bilgiler verdi. Marka tarafından oluşturulan “Huawei AI” gibi yenilikleri sundu. HMS Core servisleri, uygulama içi satın alma, konum vb. servisleri kullanarak uygulamaya giriş yapma gibi temel hizmetlerin ayrıntıları sunuldu.
Basın Bülteni
TP-Link’in yeni oyun yönlendiricisi “AX11000” satışa sunuldu!
TP-Link, en hızlı oyun yönlendiricisi (router) olan Archer AX11000’i Türkiye’de satışa sundu. WiFi 6 destekli olan yönlendirici, kesintisiz ve hızlı online oyun sunduğu belirtiliyor. Üstelik ürün USB-C dahil farklı bağlantı tiplerine de destek veriyor.
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Yeni nesil, üç bantlı bir oyun yönlendiricisi olan Archer AX11000, 10 Gbps’nin üzerinde (2 adet 5 GHz bandında 4804 + 4804 Mbps ve 2.4 GHz bandında 1148 Mbps) şaşırtıcı WiFi hızlarına ulaşabiliyor. OFDMA teknolojisi ile ağ verimini dört kat artırıyor ve gecikmeleri azaltıyor. Bu sayede daha fazla cihaz ağa bağlansa ve yüksek uygulamaları çalıştırsa bile ağ performansı düşmüyor. Oyunseverler, en düşük WiFi gecikme süresinden yararlanarak takım arkadaşlarıyla birlikte oyun keyfi yaşayabiliyorlar.
Archer AX11000’de oyun keyfini artırıcı farklı özellikler de yer alıyor. Bunlardan biri olan ‘Oyun Hızlandırıcı’ özelliği, oyun akışlarını otomatik olarak algılayıp iyileştirmeyi sağlıyor. Böylece oyuncunun tepki hızı kadar hızlı bir ağ ve daha sürükleyici oyun deneyimi yaşanıyor. Ayrıca ince ayarlı kullanıcı arayüzü sayesinde oyun istatistiklerini görmek, gerçek zamanlı gecikmeyi, oyun süresini ve sistem kullanım bilgilerini edinmek mümkün.
TP-Link’in Archer AX11000 ile gerçek oyun deneyimi için 5 GHz desteği bulunduruyor!
TP-Link’in WiFi 6 destekli yeni oyun yönlendiricisinde yer alan iki adet 5GHz’lık banttan biri, oyun bandı olarak ayrılıyor ve oyun oynanan cihazlar bu banda yönlendiriliyor. Oyun oynanırken aynı anda evin diğer üyeleri Netflix’te film izleseler bile oyun keyfi sekteye uğramıyor. Bir 5Ghz bandına oyun, diğer 5GHz bandına ise film yönlendiriliyor ve her iki taraf da sorunsuz bir bağlantı deneyimi yaşıyor.
Tüm bu özelliklere destek vermek ve ağ performansını her zaman en üst seviyede tutmak için Archer AX11000, güçlü işlemcilerle donatılmış. 1.8GHz dört çekirdekli ana işlemcinin yanı sıra yönlendirici de üç adet yardımcı işlemci ve 1 GB RAM bulunuyor.
TP-Link’in yeni oyun yönlendiricisi farklı bağlantı tiplerini destekliyor. Cihaz üzerinde 1 adet 2.5G WAN, 8 adet 1G LAN girişinin yanı sıra hem USB A hem de USB C 3.0 bağlantı noktaları yer alıyor. Bu sayede neredeyse her çeşit cihazı yönlendiriciye bağlamak ve ağa dahil etmek mümkün oluyor.
Archer AX11000, çok yüksek WiFi hızı, güçlü bağlantının yanı sıra güvenliği de en üst seviyede tutan bir cihaz. Tüm ağın ve bağlı cihazların güvenliği için cihazla birlikte sunulan HomeCare güvenlik sistemi içinde Trend Micro antivirüs yazılımı yer alıyor. HomeCare ile hem oyun hesapları, hem sistem güvende kalıyor. Ayrıca cihaz WPA3 güvenlik protokolünü destekliyor.
IPv6, VPN gibi özelliklere sahip olan yönlendirici Amazon Alexa ve IFTTT desteği sayesinde ses ile de yönetilebiliyor. Archer AX11000, TP-Link’in ücretsiz uygulaması olan Tether üzerinden kolayca kurulup yönetilebiliyor. Üstelik ilk kurulumda Bluetooth üzerinden yönlendiriciye bağlanıp kurulum yapılabiliyor.
Türkiye’de teknoloji mağazalarında satışa sunulan WiFi 6 destekli, güçlü oyun yönlendiricisi Archer AX11000’in satış fiyatı ise KDV dahil 569 USD (3500 TL civarı) olarak açıklanıyor.
Basın Bülteni
TP-Link, uygun fiyatlı yeni IP kamera ailesini duyurdu!
TP-Link, uygun fiyatlı yeni IP kamera ailesi olan Tapo serisinin ilk ürününü Türkiye’de satışa sundu. Hem gündüz, hem de gece çekim yapabilen, hareketli ve çift yönlü ses iletme gibi gelişmiş özellikler bulunan Tapo C200, 45 dolar fiyatla raflarda yerini buldu.
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IP kameralar, başta güvenlik amacı olmak üzere evlerde giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Özellikle çocuklu aileler, evde hasta ya da yaşlı, bakım gerektiren birey olanlar ya da sık seyahat edenler evin ve evdekilerin kontrolü için IP kamera kullanıyorlar ve dünyanın her yerinden akıllı telefonlar, bilgisayarlar üzerinden evi görüntüleyebiliyorlar.
Artan gereksinimlere paralel olarak daha geniş kesimlerin bu ürünlere rahat ulaşabilmesi için uygun fiyatlı yeni bir IP kamera serisi geliştirdi. Tapo adına sahip bu ürün grubunun ilk üyesi olan Tapo C200, Şubat ayında Türkiye’de satışa sunuluyor.
Hem yatay hem dikey hareket edebilen (pan ve tilt) Tapo C200, yüksek kalitede (1080p çözünürlükte) videolar çekiyor.Oldukça net bu görüntülerle, evdeki her ayrıntıyı yakalamak mümkün oluyor. Gece de çekim yapabilen kamera, 850 nm (nanometre) kızılötesi gece görüşüne sahip ve düşük ışık koşullarında 9 metreye (30 feet) kadar çekim yapabiliyor.
Hareket algılayıp, kullanıcısına aktarabiliyor!
Tapo C200 kamera, evde olunmayan durumlar için ideal bir güvenlik ürünü. Hareket algılama özelliğine sahip olan kamera, bir hareket algıladığında bildirim göndererek ev sahiplerini uyarıyor. Bu tür durumlarda eğer evde mevcut ise ışık ve ses efektleri ile istenmeyen misafirler korkutulabilir.
Ayrıca bildirim alındığında eğer evde istenmeyen bir durum varsa güvenlik güçlerine de haber verilebiliyor. Bu sayede evden çok uzaktayken de evi güvende tutmak mümkün oluyor.
Gizlilik ve güvenlik bir arada!
Tapo C200’de Gizlilik Modu yer alıyor. Evin ya da odanın mahremiyeti/gizliliği sağlanmak istendiğinde bu mod çalıştırılarak kamera merceği fiziksel olarak kapatılabiliyor. Ayrıca kamerada 128GB kapasiteli micro SD kart desteği yer alıyor ve güvenli depolama için bu yöntem kullanılabiliyor. Bu özellikler sayesinde evin güvenliği korunurken gizlilik de sağlanmış oluyor.
TP-Link’in ücretsiz Tapo uygulaması sayesinde (Android ve iOS destekli) kameranın kurulumu ve kullanımı son derece basit. Bu uygulama ile birkaç dakika içinde kamera çalışır hale geliyor. Bundan sonra yine bu uygulama üzerinden her yerden ve her zaman evin kontrolü sağlanıyor; önceki kayıtlar tarihe göre vb bulunup izlenebiliyor; sabit bir açı bulunabiliyor; kayıtları kontrol için programlama yapılabiliyor.
Uygun fiyatı ile dikkat çeken Tapo C200’ün tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 45 USD (yaklaşık 259 TL) olarak açıklanıyor.
Basın Bülteni
Epson’un, yeni nesil 12 renkli fotoğraf yazıcıları Türkiye’de!
Epson’un yeni nesil 12 renkli geniş format fotoğraf tarayıcılarını Türkiye’de satışa sundu. Firma, geniş format yazıcı segmentinde sunduğu ilk 12 renkli iki yazıcısıyla birçok uygulamada, yüksek kalite ve çok yönlülük amaçlanıyor.
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Epson SureColor SC-P7500 (24 inç) ve SC-P9500 (44 inç), profesyonel provalar için güvenilir bir çoğaltma ve yüksek hacimli üretim için hızlı verim sağladığından sanatçılar ve fotoğrafçılar için ideal bir çözüm.
İki geniş formatlı yazıcı, hem siyah mürekkepleri aynı anda çıkaran hem de turuncu, yeşil ve mor içeren, kullanıcıya etkileyici bir renk doğruluğu sağlayan Epson’un K3 teknolojisi sayesinde, yine firmanın yeni geliştirilen UltraChrome Pro12 mürekkep seti ile tamamlanıyor.
Kusursuz gözüken sanatsal baskılar!
Sanatını, özellikle en üst segment alıcıya sunmak isteyen fotoğrafçılar ve güzel sanatlar profesyonelleri yeni modellerle kusursuza yakın baskıya ulaşıyor.
Mürekkep yelpazesinde 12 renk setine ek olarak; Epson tarafından tasarlanan gelişmiş baskı kafaları, doğru nokta yerleşimini sağlamak ve hatalı baskıları ortadan kaldırmak üzere her renk için 800’e kadar nozül kullanır. 300 dpi çözünürlük ve 12 kanallı μTFP12 baskı kafası sayesinde yüksek hızlı üretim ile kalite bir araya gelir.
Görüntüler aynı zamanda yumuşak tonlamalardan ve doğru doku reprodüksiyonundan da yararlanır. Daha çarpıcı ve etkileyici basılı görüntüler elde edilmesini sağlayan siyah geliştirme kaplama teknolojisi ile daha koyu siyahlar ortaya çıkar.
Gerçek yaratıcı özgürlüğe değer veren ve çok çeşitli ortamlara baskı yapma ihtiyacı duyanlar için SC-P7500 (24 inç) ve SCP9500 (44 inç) sanatsal baskı kağıtlarını, tuvalleri, fotoğraf kağıtlarını ve daha fazlasını destekler.
Prova baskıda endüstrinin standardı bir üst seviyeye taşınıyor
Renk hassasiyetinin önemli olduğu paketleme sektörü veya ön sözleşmeli matbaa işlerinde Epson, prova konusunda endüstri standardını bir üst seviyeye çıkarıyor. Renk ölçümü, kontrol ve düzeltme teknolojileri sayesinde kullanıcılar daha verimli şekilde ve daha güvenle çalışabilecek. Yüzde 99 Pantone¹ kapsamlı sunulan iki yeni modelde, isteğe bağlı spektrofotometre ( SpectroProofer ) ile daha hızlı ve daha doğru renk ölçümü sağlarken, prova renk kontrolü ise tamamen otomatik yapılabiliyor.