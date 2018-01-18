Huawei Telefonlarında Varsayılan Olarak Gelen Google Uygulama Sayısı Artıyor!

Huawei, Google ile işbirliğini daha da genişleterek yeni nesil cihazlarında iki Google uygulamasını da varsayılan olarak ekleyecek.

Bildiğiniz gibi Android ekosistemine ait birçok cihaz, temel diyebileceğimiz arama, kişiler, mesaj ve tarayıcı gibi uygulamalarda Google’ın varsayılan uygulamalarını tercih etmekte. Ancak Samsung, Huawei gibi birçok firma, Google’ın varsayılan uygulamaları yerine kendi uygulamalarını kullanmayı tercih etmekte. Şimdi ise kendi uygulamalarını tercih eden Huawei, Google ile yaptığı anlaşma sonucunda artık iletişim tarafında varsayılan olarak Google uygulamalarını kullanacak.

Android Mesaj, Android Arama ve Google Duo uygulamalarını temel alan anlaşma neticesinde yeni nesil Huawei telefonlarda Google’ın uygulamaları varsayılan ve ön yüklü olarak geleceği belirtiliyor. Buradan hareketle Huawei P11, Mate 11 gibi telefonlarda artık Huawei’nin kendi arama ve mesajlaşma uygulaması olmayacağını söyleyebiliriz. Huawei dileyen kullanıcıların yine de kendi uygulamalarını kullanma imkanı verecek mi yoksa Google uygulamalarını kullanmaya mı zorlayacak şu an için bilemiyoruz. Ancak Huawei kanadından gelecek ilk test ürünü ile bunu anlamış olacağız.