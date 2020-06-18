Akıllı Telefonlar
Huawei Teknik Servis, “Yaz Servis Sezonu” kampanyası düzenliyor!
Huawei Teknik Servis, “Yaz Servis Sezonu” kampanyası dahilinde, teknik serviste değişimi yapılan ekran, anakart ve kişiye özel koruma filmi fiyatı üzerinde yüzde 40’a varan indirim uygulayacak. Kampanya, 31 Temmuz 2020’ye kadar geçerli olacak. Onarım indirimi ayrıca, kargo servisinde de mevcut.
İlginizi çekebilir: Huawei Enjoy 20 Pro, tüm özellikleriyle sızdırıldı!
Huawei, kullanıcılarına 15 Haziran ve 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında indirimli servis fiyatları sunuyor. Ekran değişimlerinde yüzde 20, anakart değişimlerinde yüzde 40’a varan indirimlerin yanı sıra Huawei müşterileri, özelleştirilmiş telefon koruma filmlerine yüzde 40 indirimli sahip oluyor. Ayrıca her Cuma günü kampanyaya katılıp Huawei Teknik Servislerine gelen müşterilere, onarım sonrası cihaz tesliminde sürpriz hediyeler veriliyor.
Huawei Teknik Servis yaz kampanyasına dahil olan tüm modeller!
Huawei Teknik Servisi yaz kampanyasına dahil olan telefon ve tablet modelleri ise P40 Pro, P40, P40 lite, P40 lite E, P30 Pro, P30, P30 lite, Mate 20 Pro, Mate 20 lite, P20, P20 lite, Y5 2018, Y5 2019, Y6 2018, Y6 2019, Y6s, Y7 2018, Y9 Prime 2019, P Smart, P Smart 2019, Nova 5T, MediaPad T3 10 ve MediaPad T5 10 olarak sıralanıyor.
Kişiye özel koruma filmleri için Huawei CanPark ve Huawei Kadıköy servislerine uğrayabilirsiniz.
Ücretsiz kargo servisi neler sunuyor?
Ücretsiz kargo servisi hizmetiyle, kullanıcılar teknik servise gönderdikleri telefonlarının onarılmasını ve istedikleri adrese geri gönderilmesini evde bekleyebilecekler.
Firma, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak, onarımı daha güvenli hale getirmek için cihazların arızalı parçalarını tamir etmek yerine, orijinal yedek parçaları ile değiştiriyor.
Cihazlar onarım sonrası dezenfekte edilecek
Onarımdan önce dezenfekte edilen cihazlar geri gönderilmeden önce de profesyonel şekilde temizlenip dezenfekte edilecek. Onarılan cihazlar, profesyonel steril ambalaj için darbeye dayanıklı anti statik poşete konarak muhafaza edilecek.
Kullanıcılar, ürünlerinin kalan garanti sürelerini, yedek parça fiyatlarını ve teknik servis bilgilerini telefona yüklü “Destek Uygulaması” ya da Huawei internet sitesinden öğrenebilirler.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20, ekran özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
Samsung, Ağustos ayında yeni Note serisini tanıtacak. Bugün ise ortaya çıkan yeni bir raporda cihazın ekran özellikleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Eğer bu rapor doğru ise Galaxy Note 20, Plus modelinden çok daha düşük bir ekrana sahip olacak. Hatta Galaxy Note 10’dan bile biraz daha düşük özellikli bir ekran olacağını söyleyebiliriz.
İlginizi çekebilir: Doogee S88 Pro, 10.000 mAh kapasiteli bataryası ile geliyor!
Samsung Galaxy Note 20 ekranı hangi özelliklere sahip olacak?
Twitter‘daki ünlü sızıntıcılardan olan Ice Universe, Samsung Galaxy Note 20 ekranı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Sızıntılara göre Galaxy Note 20, 1080p çözünürlüklü 60 Hz ekran tazeleme oranına sahip düz bir ekran ile gelecek. Galaxy S20 serisine baktığımızda bütün telefonların 120 Hz ekran tazeleme hızında olduğunu göz önüne alırsak, Galaxy Note 20‘de çok daha düşük özellikli bir ekran kullanmak Samsung‘un en üst modeli satabilme çabası gibi görünüyor.
I don't know what you think. For me, I can't accept any 60Hz mobile phone. It will cause me serious discomfort.
— Ice universe (@UniverseIce) June 17, 2020
Geçtiğimiz sene de Samsung, Note serisinde taban modeli düşük tutarak yine üst modeli satmayı hedeflemişti. Fakat en azından Galaxy Note 10 serisinde kavisli bir ekran bulunuyordu. Galaxy Note 20 ise düz bir ekrana sahip olacak.
Samsung Galaxy Note 20 serisi, Ağustos ayında Samsung‘un Unpacked etkinliğinde canlı yayınla tanıtılacak. Etkinlikte Samsung‘un Galaxy Note 20 serisinin yanı sıra Galaxy Z Flip 5G‘nin ve Galaxy Watch 3‘ün tanıtılması bekleniyor. Ayrıca Galaxy Fold 2‘de bu etkinlikte tanıtılabilir.
Akıllı Telefonlar
Elephone markası, bugün Türkiye’de satışa başlıyor!
Elephone markası, bugün Arena Bilgisayar güvencesiyle Türkiye’de satışa başlıyor. Şirket; U3H, PX, A7H, A6Max olmak üzere dört modelle birlikte raflarda yerini alacak.
İlginizi çekebilir: Assassin’s Creed: Origins hafta sonu ücretsiz oynanabilecek
Dört farklı modelle raflardaki yerini alacak olan firmanın, pop-up kamera, çizilmeye dirençli ekran, 4.000 mah. güçlü bataryası gibi birçok yenilikçi özellikleri, kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.
Özellikle 8 GB RAM 256 GB hafıza özelliğine sahip olan U3H (3.499,00 TL) ile orta üst ve üst segmentten, 4 GB RAM 64 GB hafıza özelliği olan PX (2.199,00 TL) ve A7H (1.999,00 TL) ile orta segmentten, 4 GB RAM 64 GB hafıza özelliğine sahip A6MAX (1.799,00 TL) ile giriş segmentten pazar payı almayı planlıyor. (*Önerilen fiyatlar tüm ürünler için “Tavsiye edilen satış fiyatı”dır)
Elephone markasının Türkiye’de satacağı tüm telefonlar
Elephone U3H
●İşlemci: MTK P70
●Yazılım: Android 9.0
●Ekran: 6.53’’FHD+Delgeç Ekran
●Hafıza: 8+256GB
●Kamera: 5MP+48MP
●Batarya: 3500mAh
●NFC+Kablosuz Şarj
●Yüz Tanıma
Elephone PX
●İşlemci: MTK 6763
●Yazılım: Android 9.0
●Ekran: 6.53’’FHD+18.9 Full Ekran
●Hafıza: 4+64GB
●Kamera: Pop-up Camera
●Kamera: 16MP+0.3MP
●Batarya: 3300mAh
Elephone A7H
●İşlemci: MTK6763
●Yazılım: Android 9.0
●Ekran: 6.41’’HD+Full Ekran
●Hafıza: 4+64GB
●Kamera: 16 MP/16MP+0.3MP
●Batarya: 3300mAh
●Punch Hole Ekran
Elephone A6Max
●İşlemci: MTK 6762
●Yazılım: Android 9.0
●Ekran: 6.53’’HD+Damla Ekran
●Hafıza: 4+64GB
●Kamera: 16 MP/16MP+0.3MP
●Batarya: 3450mAh/3950mAh
●NFC veya Kablosuz Şarj
Akıllı Telefonlar
Realme, yeni kamera düzeni ve kulaklık üzerine çalışıyor!
Realme, geçtiğimiz Ağustos ayında Realme 5 ve 5 Pro modellerini duyurmuştu.Bu modellerin en önemli özelliği ise firmanın ilk 4 arka kamera dizilimine sahip olan telefonları olmasıydı.
Yeni kamera düzeni!
İlginizi çekebilir: Realme 6s özellikleri ve fiyatı duyuruldu!
Realme’nin Hindistan CEO‘su konumunda olan Madhav Sheth, şirketin Hindistan YouTube kanalındaki #AskMadhav serisinin son bölümünde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir kamera düzeni üzerinde çalışıldığı ve düzene sahip telefonların önümüzdeki aydan itibaren piyasada olacağı en önemli bilgiler arasında. Ayrıca Sheth, şirketin yeni tanıtılan X3 ve X3 Superzoom modellerinin de 25 Haziran’da Hindistan’da satışa çıkacağı bilgisini de verdi.
Üst düzey TWS kulaklıklar!
Sheth, şirketin üst düzey bir tam kablosuz TWS kulaklık üzerinde de çalıştığını ancak bununla ilgili detay veremeyeceğini ifade etti. Ayrıca Sheth, 55 inçlik bir akıllı televizyon üzerinde de calışmaların olduğunu ve önümüzdeki ay daha fazla detayı öğrenebileceğimizi de söyledi. Şirketin geçen sene Buds Air modeli ile beraber tanıtmış olduğu kablosuz şarj cihazı da bu aydan itibaren Hindistan’da satışa çıkmış olacak.
Realme C2’ye yeni güncelleme yakında!
Akıllı telefonların UI arayüzü ile ilgili de soruları cevaplayan CEO, Realme C2’nin Eylül ayında yeni bir güncelleme alacağını duyurdu. Sheth son olarak da şirketin akıllı televizyonların işlemcilerinde neden Mediatek markasını seçtiklerini, Buds Air Neo için yeni kırmızı ve yeşil renk seçenekleri hakkında da açıklamalarda bulundu.
Daha detaylı bilgiler için ilgili videoyu bu bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.