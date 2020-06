Huawei Teknik Servis, “Yaz Servis Sezonu” kampanyası düzenliyor!

Samsung, Ağustos ayında yeni Note serisini tanıtacak. Bugün ise ortaya çıkan yeni bir raporda cihazın ekran özellikleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Eğer bu rapor doğru ise Galaxy Note 20, Plus modelinden çok daha düşük bir ekrana sahip olacak. Hatta Galaxy Note 10’dan bile biraz daha düşük özellikli bir ekran olacağını söyleyebiliriz.

Twitter‘daki ünlü sızıntıcılardan olan Ice Universe, Samsung Galaxy Note 20 ekranı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Sızıntılara göre Galaxy Note 20, 1080p çözünürlüklü 60 Hz ekran tazeleme oranına sahip düz bir ekran ile gelecek. Galaxy S20 serisine baktığımızda bütün telefonların 120 Hz ekran tazeleme hızında olduğunu göz önüne alırsak, Galaxy Note 20‘de çok daha düşük özellikli bir ekran kullanmak Samsung‘un en üst modeli satabilme çabası gibi görünüyor.

I don't know what you think. For me, I can't accept any 60Hz mobile phone. It will cause me serious discomfort.

— Ice universe (@UniverseIce) June 17, 2020