Huawei Enjoy 20 Pro, tüm özellikleriyle sızdırıldı!

Huawei, 19 Haziran‘da Huawei Enjoy Pro‘yu resmi olarak tanıtacak. Bugün ise cihazın tüm özellikleri Digital Chat Station tarafından sızdırıldı. Ortaya çıkan sızıntılarda pek çok teknik özellik ve detaya ulaşabiliyoruz.

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Huawei Enjoy 20 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Huawei Enjoy 20 Pro, Dimensity 800 SoC yonga setinden gücünü alacak. Cihazın teknik özellik sayfasında RAM ve depolama alanı hakkında bir bilgi olmasa da diğer tüm teknik detaylara sahibiz. Cihaz yazılım tarafında Android 10 destekli EMUI 10.1 arayüzünü kullanacak. Enjoy 20 Pro, 6.5 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekran ile gelecek. Ön tarafta su damlası çentikli 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacak. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik/makro sensörü olabilecek kamera mevcut.

Enjoy 20 Pro, 22,5W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh kapasiteli pil ile gelecek. Ortaya çıkan bir teaser ile birlikte cihaz hakkında daha derinlemesine bilgilere ulaşıldı. Bu teaser ile telefonun yan tarafına edilmiş bir parmak izi okuyucusu, 5G desteği ve üç farklı renk seçeneği bulunacağı onaylandı.

Enjoy 20 Pro ile ilgili ortaya çıkan bir başka söylenti ise cihazın Enjoy Z 5G‘nin yeniden markalanmış bir modeli olabileceği yönünde. Firmalar Çin dışına ürünlerini bu tarz yeniden adlandırma ile çıkartabiliyorlar. İki gün sonra cihazın resmi tanıtımı gerçekleşecek ve orada her şeyi daha detaylı görebileceğiz.