LG V60 ThinQ, DxOMark tarafından değerlendirildi!

DxOMark, LG V60 ThinQ’nun kamerası hakkındaki değerlendirmesini yayınladı. Cihazın kamerası beklendiği gibi ortalama bir skor aldı. V60 ThinQ, 4K video kaydedebilen ilk telefon olarak piyasaya çıkmıştı. Ayrıca yine Snapdragon 865 kullanan ilk telefonlardan biriydi.

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LG V60 ThinQ nasıl bir kamera donanımına sahip?

LG V60 ThinQ, 64 MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram değerine sahip otomatik odak ve OIS destekli ana kamera ile piyasaya çıktı. Cihazın diğer kameraları ise 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve ToF derinlik sensörü olarak sıralanıyor. V60 ThinQ, özel bir telefoto kamera ve makro kameraya sahip değil. Telefonun DxOMark değerlendirmesine gelirsek, hareketsiz görüntülerde V60’ın pozlaması ve dinamik aralığı oldukça iyi gözüküyor. Ancak bazı özel durumlarda kontrast bulunmadığı belirtilmiş.

V60 ThinQ, diğer amiral gemisi telefonlara göre en yüksek ışıkta bile en çok parazit bulunduran telefonlardan biri oldu. Otomatik odaklama ise diğer amiral gemilerine kıyasla daha doğru fakat yavaş sonuçlar veriyor. Cihazda özel bir telefoto kamerası bulunmaması zoom fotoğrafçılığı açısından diğer amiral gemilerinden geride kalan özellikleri arasında. Ultra geniş açılı kameranın bazı ayrıntıları eksik göstermesi ve otomatik flaşta tutarsız pozlama yapması ise düşük puanın bir başka sebebi.

V60 ThinQ, video tarafında oldukça iyi bir pozlamaya sahip. Beyaz dengesi ve renkler parlak ışıkta oldukça iyi düzeydedir. Ayrıca iç mekanlarda otomatik odaklama hızlı bir şekilde odaklama yapabiliyor. OIS ise hareket halinde bazen sıkıntılar yaşatabiliyor. Dinamik aralığın sınırlı olması ve bazen düşük kontrast vermesi video tarafında puan kırılan yerler arasında bulunuyor.