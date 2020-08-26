Huawei tablet ailesinin en yenisi, MatePad 10.4 Türkiye’de satışta!

Huawei MatePad 10.4; göz koruma özelliği, sunduğu yüksek ses ve video deneyiminin yanı sıra 10,4 inç 2K FullView ekranıyla uzaktan eğitim ve çalışmanın öneminin arttığı bugünlerde ideal bir çözüm olarak tüketicilere sunuluyor.

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Huawei MatePad 10.4, 224 ppi’da 2000×1200 çözünürlüğü ve NTSC renk gamının yüzde 70,8’ini destekleyen 10,4 inç 2K FullView ekran deneyimi sunuyor. Görüntü kalitesi, renk doygunluğu ve keskinlik için karanlık görüntüleri ve video sahnelerini optimize eden bir dizi algoritma olan tescilli ClariVu Ekran Geliştirme teknolojisi, resim ayrıntısı ve dinamik aralığı güçlendiriyor. Kullanıcı göz yorgunluğunun uzun süreli kullanımda minimumda tutulmasını sağlayan ekran panelinin işlevselliği, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık tarafından da onaylandı.

MatePad 10.4, 3D stereo ses efektleri için Histen 6.0’ı destekliyor. Yenilikçi bir tasarıma sahip dört yüksek genlikli hoparlörle müzik ve filmler her zamankinden daha etkileyici. Harman Kardon‘un sesi, en karmaşık sesleri bile kusursuz netlikte yeniden üretiyor ve 3 boyutlu ses efekti deneyimi sağlıyor. Ayrıca sesleri tek bir hoparlörden duymak yerine Golden Ears Accredited ses codecleri sayesinde eğlenceli bir müzik deneyimi sunuyor.

MatePad 10.4: Kirin 810 ile GPU Turbo 3.0 desteği!

MatePad 10.4, 7nm işlemle üretilen güçlü ve verimli AI çip seti Kirin 810 içeriyor. Kirin 810 içinde iki A76 performans çekirdeği ve altı A55 verimlilik çekirdeğinden oluşan 2,27 GHz sekiz çekirdekli bir CPU yer alıyor. CPU kaynakları, işlemcinin değişen kullanıcı taleplerine dinamik olarak yanıt vermesini sağlayan AI tarafından planlanıyor.

Özelleştirilmiş Mali-G52 grafik çipi, günlük görevlerde ve oyunlar gibi daha zorlu uygulamalarda GPU Turbo 3.0 ile sinerji oluşturuyor. Kirin 810 ayrıca yapay zeka işlemeyi idare etmek ve kullanıcı deneyimini zenginleştiren Da Vinci NPU içeriyor. HUAWEI MatePad 10.4 ayrıca 7250 mAh kapasitesinde pil içeriyor ve uzun süreli bir pil ömrü sağlamak için şirketin yazılım optimizasyonları ile uyumlu çalışıyor.

Akıllı etkileşim özellikleri

Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzü ile gelen MatePad Pro, Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İş Birliği ve Huawei App Multiplier özelliklerini destekliyor. MatePad Pro, cihazların kullanıcılarla ve birbirleriyle etkileşim şeklini temelden değiştiren yenilikler sunuyor. Huawei Share, gelişmiş çapraz platform işlevselliğine sahip HUAWEI cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldıran çoklu ekran iş birliğini etkinleştiriyor. Dağıtılmış teknolojiye dayalı olarak geliştirilen çok ekranlı iş birliği, akıllı telefonlar ve tabletler arasında “sürükle ve bırak” dosya aktarımlarına olanak tanıyor. Çevresel paylaşım, kullanıcıların tabletin klavyesini ve ekranını kullanarak akıllı telefona yazmasına, akıllı telefona kaydedilmiş müziği tabletin hoparlörleriyle çalmasına ve daha pek çok şeye olanak tanıyor.

İster çevrimiçi alışveriş yaparken sohbet edin, ister İnternet’te gezinirken kısa bir video izlemek isteyin, Çoklu pencere özelliği, aynı anda üç uygulama desteği ile zahmetsiz bir şekilde çoklu görev sağlıyor. Kayan pencere ile kullanıcılar, oyun oynarken veya film izlerken metin mesajlarına yanıt verebilir. Android tablet kullanıcı deneyimini temel alan yeni APP Multiplier, bir uygulamayı iki pencereye bölerek, yatay yönlendirmeden en iyi şekilde yararlanan devrim niteliğinde bir çift görünüm deneyimi sunuyor. Pencerelerin boyutu sadece kenarlığı sürükleyerek kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlanabilir.

Etkili öğrenme ve eğlence

MatePad 10.4, beş metre içinde gürültü azaltmayı ve ses alımını destekleyen dörtlü bir mikrofon seti içeriyor. FollowCam, hareket eden nesneyi izlemek ve ekranı buna göre akıllıca ayarlamak için 8 MP geniş açılı ön kamera ile desteklenirken, aynı zamanda Smart View, Spotlight modu ve Kamera Hareketleri de dahil olmak üzere hareket kontrolünü mümkün kılıyor. Buna ek olarak, MatePad 10.4, Huawei akıllı klavye ve Huawei M-Pencil akıllı kalem kullanımını da destekliyor.

Yeni HUAWEI MatePad’deki Kids Corner, çocukların öğrenmesi ve tabletle eğlenmesi için güvenli bir alan sunuyor. Ebeveyn Kontrolü seçenekleri, ebeveynlerin çocuklarının kullanabileceği içerik ve uygulamaları ve ayrıca çocukların cihazda geçirebilecekleri zamanı kolayca yönetmelerine olanak tanıyor.

Hayatı kolaylaştıran uygulamalar ve servisler artık AppGallery’de!

Hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği yerelleştirilmiş uygulamaları, Huawei Mobil Servisleri’ne (HMS) dahil edilme sürecini hızlandırmak için sürekli çalışıyor. AppGallery, hepsi kolay bir şekilde arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren uygulamaları 18 kategoride bölümlere ayırıyor.

Türkiye’deki şirketlerin uygulamalarını, AppGallery’ye taşımaları da hızla sürüyor. Getir, Yandex, İBB CepTrafik, BluTV, Sahibinden.com, GittiGidiyor, Hepsiburada, Hayat Eve Sığar gibi çok kullanılan uygulamaların hepsi Huawei Mobil Servisleri bünyelerine katarak AppGallery’de yerlerini aldılar.

AppGallery haricinde kullanıcılar, istedikleri uygulamaları doğrudan uygulamanın kendi resmi sitesinden de indirebiliyorlar. Bu işlemi kolaylaştırmak için Huawei, Huawei Browser içerisine bir uygulama arama aracı entegre etmiş durumda. Böylece kullanıcılar herhangi bir internet sayfası arar gibi istedikleri uygulamayı aratıp, doğrudan indirmeye başlayabiliyorlar.

Kullanıcılar ayrıca Huawei’nin Phone Clone uygulaması ile kullandıkları telefon her ne olursa olsun tüm verilerini, ayarlarını, fotoğraf galerilerini ve kullandıkları uygulamaları yeni telefon ya da tabletlerine aktarabiliyorlar.

Kullanıcıların hala bulamadığı bir uygulama varsa, tek yapmaları gereken uygulama adını ‘İstek Listesine’ göndermek. Bu uygulama AppGallery’de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.