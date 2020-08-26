Basın Bülteni
Huawei tablet ailesinin en yenisi, MatePad 10.4 Türkiye’de satışta!
Huawei MatePad 10.4; göz koruma özelliği, sunduğu yüksek ses ve video deneyiminin yanı sıra 10,4 inç 2K FullView ekranıyla uzaktan eğitim ve çalışmanın öneminin arttığı bugünlerde ideal bir çözüm olarak tüketicilere sunuluyor.
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Huawei MatePad 10.4, 224 ppi’da 2000×1200 çözünürlüğü ve NTSC renk gamının yüzde 70,8’ini destekleyen 10,4 inç 2K FullView ekran deneyimi sunuyor. Görüntü kalitesi, renk doygunluğu ve keskinlik için karanlık görüntüleri ve video sahnelerini optimize eden bir dizi algoritma olan tescilli ClariVu Ekran Geliştirme teknolojisi, resim ayrıntısı ve dinamik aralığı güçlendiriyor. Kullanıcı göz yorgunluğunun uzun süreli kullanımda minimumda tutulmasını sağlayan ekran panelinin işlevselliği, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık tarafından da onaylandı.
MatePad 10.4, 3D stereo ses efektleri için Histen 6.0’ı destekliyor. Yenilikçi bir tasarıma sahip dört yüksek genlikli hoparlörle müzik ve filmler her zamankinden daha etkileyici. Harman Kardon‘un sesi, en karmaşık sesleri bile kusursuz netlikte yeniden üretiyor ve 3 boyutlu ses efekti deneyimi sağlıyor. Ayrıca sesleri tek bir hoparlörden duymak yerine Golden Ears Accredited ses codecleri sayesinde eğlenceli bir müzik deneyimi sunuyor.
MatePad 10.4: Kirin 810 ile GPU Turbo 3.0 desteği!
MatePad 10.4, 7nm işlemle üretilen güçlü ve verimli AI çip seti Kirin 810 içeriyor. Kirin 810 içinde iki A76 performans çekirdeği ve altı A55 verimlilik çekirdeğinden oluşan 2,27 GHz sekiz çekirdekli bir CPU yer alıyor. CPU kaynakları, işlemcinin değişen kullanıcı taleplerine dinamik olarak yanıt vermesini sağlayan AI tarafından planlanıyor.
Özelleştirilmiş Mali-G52 grafik çipi, günlük görevlerde ve oyunlar gibi daha zorlu uygulamalarda GPU Turbo 3.0 ile sinerji oluşturuyor. Kirin 810 ayrıca yapay zeka işlemeyi idare etmek ve kullanıcı deneyimini zenginleştiren Da Vinci NPU içeriyor. HUAWEI MatePad 10.4 ayrıca 7250 mAh kapasitesinde pil içeriyor ve uzun süreli bir pil ömrü sağlamak için şirketin yazılım optimizasyonları ile uyumlu çalışıyor.
Akıllı etkileşim özellikleri
Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzü ile gelen MatePad Pro, Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İş Birliği ve Huawei App Multiplier özelliklerini destekliyor. MatePad Pro, cihazların kullanıcılarla ve birbirleriyle etkileşim şeklini temelden değiştiren yenilikler sunuyor. Huawei Share, gelişmiş çapraz platform işlevselliğine sahip HUAWEI cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldıran çoklu ekran iş birliğini etkinleştiriyor. Dağıtılmış teknolojiye dayalı olarak geliştirilen çok ekranlı iş birliği, akıllı telefonlar ve tabletler arasında “sürükle ve bırak” dosya aktarımlarına olanak tanıyor. Çevresel paylaşım, kullanıcıların tabletin klavyesini ve ekranını kullanarak akıllı telefona yazmasına, akıllı telefona kaydedilmiş müziği tabletin hoparlörleriyle çalmasına ve daha pek çok şeye olanak tanıyor.
İster çevrimiçi alışveriş yaparken sohbet edin, ister İnternet’te gezinirken kısa bir video izlemek isteyin, Çoklu pencere özelliği, aynı anda üç uygulama desteği ile zahmetsiz bir şekilde çoklu görev sağlıyor. Kayan pencere ile kullanıcılar, oyun oynarken veya film izlerken metin mesajlarına yanıt verebilir. Android tablet kullanıcı deneyimini temel alan yeni APP Multiplier, bir uygulamayı iki pencereye bölerek, yatay yönlendirmeden en iyi şekilde yararlanan devrim niteliğinde bir çift görünüm deneyimi sunuyor. Pencerelerin boyutu sadece kenarlığı sürükleyerek kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlanabilir.
Etkili öğrenme ve eğlence
MatePad 10.4, beş metre içinde gürültü azaltmayı ve ses alımını destekleyen dörtlü bir mikrofon seti içeriyor. FollowCam, hareket eden nesneyi izlemek ve ekranı buna göre akıllıca ayarlamak için 8 MP geniş açılı ön kamera ile desteklenirken, aynı zamanda Smart View, Spotlight modu ve Kamera Hareketleri de dahil olmak üzere hareket kontrolünü mümkün kılıyor. Buna ek olarak, MatePad 10.4, Huawei akıllı klavye ve Huawei M-Pencil akıllı kalem kullanımını da destekliyor.
Yeni HUAWEI MatePad’deki Kids Corner, çocukların öğrenmesi ve tabletle eğlenmesi için güvenli bir alan sunuyor. Ebeveyn Kontrolü seçenekleri, ebeveynlerin çocuklarının kullanabileceği içerik ve uygulamaları ve ayrıca çocukların cihazda geçirebilecekleri zamanı kolayca yönetmelerine olanak tanıyor.
Hayatı kolaylaştıran uygulamalar ve servisler artık AppGallery’de!
Hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği yerelleştirilmiş uygulamaları, Huawei Mobil Servisleri’ne (HMS) dahil edilme sürecini hızlandırmak için sürekli çalışıyor. AppGallery, hepsi kolay bir şekilde arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren uygulamaları 18 kategoride bölümlere ayırıyor.
Türkiye’deki şirketlerin uygulamalarını, AppGallery’ye taşımaları da hızla sürüyor. Getir, Yandex, İBB CepTrafik, BluTV, Sahibinden.com, GittiGidiyor, Hepsiburada, Hayat Eve Sığar gibi çok kullanılan uygulamaların hepsi Huawei Mobil Servisleri bünyelerine katarak AppGallery’de yerlerini aldılar.
AppGallery haricinde kullanıcılar, istedikleri uygulamaları doğrudan uygulamanın kendi resmi sitesinden de indirebiliyorlar. Bu işlemi kolaylaştırmak için Huawei, Huawei Browser içerisine bir uygulama arama aracı entegre etmiş durumda. Böylece kullanıcılar herhangi bir internet sayfası arar gibi istedikleri uygulamayı aratıp, doğrudan indirmeye başlayabiliyorlar.
Kullanıcılar ayrıca Huawei’nin Phone Clone uygulaması ile kullandıkları telefon her ne olursa olsun tüm verilerini, ayarlarını, fotoğraf galerilerini ve kullandıkları uygulamaları yeni telefon ya da tabletlerine aktarabiliyorlar.
Kullanıcıların hala bulamadığı bir uygulama varsa, tek yapmaları gereken uygulama adını ‘İstek Listesine’ göndermek. Bu uygulama AppGallery’de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.
Basın Bülteni
Philips Fidelio X3 kulaklıklar 24 Ağustos’ta satışta!
Philips, Fidelio X3 üst segment kulaklıklarını, ağustos sonunda tüm Avrupa ülkelerinde satışa çıkarıyor. Modelde bulunan 50 mm sürücüler, kullanıcısına tam kapsamlı müzik deneyimi yaşatmayı hedefliyor.
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Ses cihazları meraklılarının heyecanla beklediği Philips Fidelio X3 modeli arkası açık kulaklıklar, İskoç Muirhead marka deri ve Danimarkalı Kvadrat akustik kumaşa sahip özel tasarımla geliyor. Böylelikle kulaklıklar, kolay kolay kulak ve çevresinde terletme yapmıyor.
Doğru ses ve konfor birleşiyor!
TP Vision uzmanları Philips Fidelio X3’ü kaliteli bas, orta seviye ses, enstrüman ve seslerin pürüzsüz bir şekilde ayrımı ile en üst düzeyde temiz spektrum sunacak şekilde tasarladı. Her yönden kusursuz bir müzik zevki sunan ürün; performans, konfor ve tasarımın her detayına titizlikle dikkat edilerek dizayn edildi. Dinleyicisine benzersiz bir deneyim sunmak isteyen bu özellikler sayesinde X3, bir kulaklıktan çok daha fazlasını vadediyor.
Hi-Res Audio serfitikasına sahip Fidelio X3, ideal stereo ayrımı için isteğe bağlı olarak bağlantı kablosuyla da kullanılabiliyor.
Yüksek çözünürlüklü ses özelliği ile her detay daha da netleşiyor!
Yüksek çözünürlük ses özelliğine sahip kulaklıklar, dinlediğiniz müziğin türü ne olursa olsun her notanın hakkını vermek istiyor. Yüksek çözünürlük destekli bir kaynağa bağlandığında gerçekçi performans için CD’lerden daha yüksek örnekleme hızında kaydedilmiş kayıpsız sesin avantajını eksiksiksiz yaşatabiliyor.
Philips Fidelio X3 modeli ne zaman satışa çıkıyor?
Yüksek çözünürlüklü ses sunan Philips Fidelio X3 modeli, 24 Ağustos tarihinde tüm Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.
Basın Bülteni
BenQ, Android tabanlı projektörlerini Türkiye’ye getiriyor!
BenQ, Android tabanlı akıllı projektörlerini Türkiye’ye getiriyor. Firmanın yeni akıllı projektörleri, önceden yüklenmiş iş uygulamaları ile mobil cihazlardan kablosuz yansıtma yapılmasına imkan tanıyor.
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BenQ, büyüyen BYOD trendinde iş iletişimini kolaylaştırarak görsel ekranların potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanan akıllı projektörlerini Türkiye’de satışa çıkardı. Özellikle işletmelerin kullanımı için geliştirilen bu yeni ürünler, verimliliği ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için kablosuz sunumlardan video konferans çözümleri yaratıyor. Cihaz uyum çeşitlilğinden USB portundan dosyaların doğrudan okunmasına kadar modern toplantı odalarındaki birçok ihtiyacı karşılar.
“İşletmelerin verimliliğini arttırmaya yardımcı olmaya kendimizi adadık!”
BenQ Asya Pasifik Başkanı Jeffrey Liang yeni akıllı projektörlerle ilgili şu bilgileri verdi; “Kurumsal ekran çözümlerinde lider bir uzman olan BenQ, yenilikçi görüntüleme teknolojimizle işletmelerin verimliliği ve üretkenliği artırmasına yardımcı olmaya kendini adamıştır. Daha fazla işletme BYOD politikasını benimsedikçe, herkesi fikirlerini istedikleri yerde ve zamanda paylaşmaya davet eden daha akıllı, mobil cihaz dostu bir projektör geliştirmek önemlidir,.Daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde etmek için, akıllı arayüzümüzü mükemmel donanım tasarımı kadar çok düşündük.”
BenQ akıllı projektörler, toplantı odasında üretkenliği artırmanın yanı sıra Over-the-Air (OTA) aracılığıyla aygıt yazılımının yükseltilmesi için önceden yararlı iş uygulamaları ile yüklenmiştir. Birden fazla platform ve cihaz arasında kablosuz aynalamaya ek olarak, Blizz aracılığıyla video konferans yapabilirsiniz. Firefox tarayıcısını kullanabilir, WPS Office aracılığıyla işbirliği içinde belgeler oluşturmak veya TeamViewer’dan cihazları uzaktan kontrol etmek mümkündür.
Sırasıyla Full HD, WXGA’dan XGA’ya çözünürlüklere sahip standart atış modelleri EH600, EW600 ve EX600’ün yanı sıra, kısa mesafeli modeller EX800ST ve EW800ST toplantı odasında daha fazla alan bırakır. Akıllı projektörler ayrıca; X-SignYayın Sistemi, Hesap Yönetim Sistemi (AMS) ve Cihaz Yönetim Sistemi (DMS) dahil daha kapsamlı yönetim uygulamaları sağlar. Kullanıcılar kişiselleştirilmiş dosyalarına AMS aracılığıyla bulut üzerinden erişebilirken, BT yöneticileri birden çok hesabı ve cihazı tek seferde kolayca yönetebilir veya herhangi bir toplantı odasının projeksiyon ekranlarına anlık mesajlar gönderebilir.
BenQ, işletmeler için akıllı projektörleri çalışanların fikirlerini paylaşma ve verimli bir şekilde işbirliği yapma yetkisine sahip olduğu bir ortam yaratacağını ve ayrıca BYOD eğiliminin büyümesiyle üretkenliği artırmaya yardımcı olacağını umuyor.
Basın Bülteni
Türk Telekom, sosyal medyadaki eleştirilere cevap verdi
Türk Telekom, hattının kullanıma kapatılmasını isteyen ve Kürtçe dışında başka bir dilmeyen bir vatandaşın talebini işleme sokmadığı yönündeki iddialara ilişkin basın açıklaması yaptı.
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Bugün sosyal medyada, Kürtçe dışında başka dil bilmeyen bir vatandaş, hattını kapattırmak istemesi üzerine, Türk Telekom tarafından kendisine Türkçe veya Arapça bilmesi gerektiğini iddia etmişti. Bundan dolayı ise yoğun eleştirilere maruz kalan Türk Telekom, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Şirket aynı zamanda bahse konu şikayetin titizlikle incelendiğini belirtirken, sosyal medyadaki iddiaları da yalanladı.
Türk Telekom tarafından yapılan basın açıklamasının tamamı:
“Halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde, 22 Ağustos 2020 Cumartesi gecesi sosyal medya platformunda bir kullanıcının şikâyeti üzerine gündeme getirilen iddialara dair açıklama yapma gereği doğmuştur.
Söz konusu iddialar bizi derinden üzmüştür. 180 yıldır Türkiye’nin 81 ilinde din, dil, ırk ayrımcılığı yapmadan hizmet veren Türk Telekom, çalışmalarını büyük bir hassasiyetle, herhangi bir ayrımcılığa yer vermeden sektörel yasal düzenlemeler doğrultusunda sürdürmekte kararlıdır.
Yaşanan hadisede kullanıcımızın saat 22:11’de sosyal medyada paylaştığı şikâyetine sosyal medya müşteri destek ekiplerimiz 22:52’de yanıt vermiş. Kendisinden iletişim bilgilerini istemiş, bilgilerin gece saatlerinde ulaşması nedeniyle, 23 Ağustos Pazar sabahında kendisiyle irtibat kurulmuştur.
Bahse konu şikâyetle ilgili ivedilikle yapılan araştırmalarla, gündeme taşınan iddiaların gerçek dışı olduğu ve hiçbir vatandaşımızı rencide edecek bir yaklaşımın yaşanmadığı tespit edilmiştir.
Yapılan incelemede, annesi adına işlem yapmak isteyen müşterimize, yasal düzenlemeler nedeniyle hat açma ve kapama işlemlerinin, diğer telekomünikasyon operatörlerinde olduğu gibi, ıslak imza ile bayiden ve hat sahibi tarafından yapılması zorunluluğunun ifade edildiği görülmüştür. Bu yönlendirmenin yapılmasına rağmen müşterimiz sürecin telefonda çözümlenmesini talep etmiştir. Kişisel verilerin güvenliği gereğince, müşterimize, annesine ait hatla ilgili talepte bulunmasının da yine yasal prosedürün dışında olduğu aktarılmış, müşterimizin annesi ile birlikte en yakın bayiye gitmesi konusunda da yardımcı yönlendirme yapılmıştır.
Ayrıca ekiplerimiz, esas müşterimiz olan şikâyet sahibinin annesi ile hat kapatma işlemlerini başlatmak üzere temasa geçmişlerdir.
34 bin kişilik personeli olan Türk Telekom, müşteri şikâyeti operasyonlarını 10 bine yakın çalışanı ile sürdürmekte, Türkiye’nin 26 ilinde 38 lokasyonda çağrı merkezlerinde her dil, din ve ırktan çok dilli çalışanı ile bu süreçleri hiçbir ayrımcılığa yer vermeden, kanun yapıcıların belirlediği düzenlemeler çerçevesinde yürütmektedir.
Türk Telekom ekiplerinin ve halkımızın bu konuda tahrike kapılmamaları ve itidal içinde hareket etmeleri önemle rica olunur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.”