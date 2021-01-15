Otomotiv
Huawei, sürücüsüz araçlarla etkileşime girebilen akıllı yollar geliştiriyor
Huawei, trafiği daha sorunsuz ve güvenli hale getirecek bir proje üzerinde çalışıyor. Firma sürücüsüz araçlarla etkileşime girebilecek bir akıllı yol projesi tasarlıyor. Firma doğrudan akıllı araç tasarlamak yerine bu devrim için gerekli olan iletişim ekipmanı ve yazımını sağlamak istiyor. Huawei’nin asıl amacı bu teknolojinin araçlara, sürücülere ve yayalara trafik, hava koşulları ve olası tehlikeler hakkında daha doğru ve gerçek zamanlı bilgiler sağlamak. Proje Çin’in akıllı ve bağlantılı araçlar için ilk ulusal projesinin bir parçası.
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Huawei 4 kilometre uzunluğunda akıllı yol inşa etti
Huawei, projeyi Çin’in Jiangsu bölgesindeki Wuxi şehrinde gerçekleştiriyor. Çinli dev bu teknolojiyi otonom bir otobüsün ileri ve geri hareket ettiği, engelleri aştığı, hızlanıp yavaşladığı, durduğu ve akıllı yol sisteminden aldığı verilere dayanan diğer eylemleri gerçekleştirdiği 4 kilometrelik bir yolda test ediyor. Sensörler, kameralar, radarlar, trafik ışıkları, trafik levhaları gibi bir çok unsur gerekli bilgileri aktararak aracın yolda ilerlemesini sağlıyor.
Huawei bilgi ve iletişim teknolojileri departmanının başkanı Jiang Wangcheng yaptığı açıklamada “Otonom sürüş karşı konulamaz bir trend, ancak herhangi bir araç bunu tek başına başaramaz. Tek çözüm; yollar, trafik işaretleri, trafik lambaları, otobüs durakları gibi unsurlara yerleştirilmiş sensörler, kameralar ve radarlardan daha fazla bilgi almak” dedi.
Kod adı X-Bus olan araç, test yolunda her şeyi algılayabilen ve karar verebilen bir ulaşım ağına bağlı. İletişim iki yönlü: otobüs ağa sürekli bilgi yolluyor ve ağdaki unsurlardan bilgi alıyor. Otobüs otonom olsa da güvenlik için bir sürücü bulunduruluyor.
Birçok teknoloji şirketi bu alanda çeşitli projeler ortaya koyuyor. Amazon’un Zoox’u eylül ayında otonom araçları güvenlik sürücüsü olmaksızın halka açık otoyollarda test etme onayı aldı. Apple’ın 2024 yılında otonom araç çıkarmayı düşündüğü haberleri firmanın hisselerinde büyük artışa neden olmuştu. Google yıllardır otonom araçlarıyla otoyollarda denemeler yapıyor. Çinli arama motoru Baidu’nun araçları da Pekin’de deneme sürüşleri gerçekleştiriyor.
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Genel
2021 VW Polo, kamuflajlı olarak görüntülendi!
VW Polo, şu anda altıncı nesli ile satışta. 2017‘den beri üretilen bu jenerasyonun makyajlanması üzerine çalışmalar devam ederken araç, yol testleri esnasında görüntülendi.
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Casus kameralara yakalanan prototipe ilk bakışta çok bir farklılık yok gibi görünüyor. Bu noktada kamuflajın oldukça iyi iş çıkarttığını söylemeden geçemeyeceğim. Yani tasarıma sahip ön-arka far grupları, yeni ön tampon ve hava girişleri kendini biraz olsun belli ediyor.
Özellikle arka farlara baktığımızda güncel VW Polo’daki gibi kare formlu bir tasarım bırakılıp, 8. nesil VW Golf‘e benzer şekilde, ortaya doğru uzanan bir far tasarımına geçildiğini görmek mümkün. Arka taraftaki diğer bir değişiklik ise yeni tampon oluyor. Krom detaylarla yapılmış sahte egzoz çıkışları yine her zamanki yerinden bizlere el sallıyor.
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Makyajlı VW Polo’nun kabininde yeni döşemeler, en son nesil bilgi-eğlence sistemi ve daha çok özellik barındıran dijital gösterge panelinin olması bekleniyor. Sürüş destek sistemlerine de minik dokunuşlar bekleniyor.
2021 VW Polo, performans kısmında güncel modelden çok da farklı seçenekler sunmayacak. Fakat hafif hibrit sistemi ile desteklenen motor seçenekleriyle karşılaşacağımız söyleniyor. Ailenin en güçlüsü Polo GTI‘da ise turbo beslemeli 2.0 litrelik, dört silindirli ünitenin olması bekleniyor. Bu ünite 197 beygir güç ve 320 Nm tork değerlerine sahip.
Makyajlı VW Polo’nun 2021 yılı yaz aylarında satışa çıkması bekleniyor.
Kaynak: Carscoops, Autospruce
Haber
NIO ET7, 1.000 kilometrelik menziliyle tanıtıldı!
Çin merkezli elektrikli otomobil markası NIO, sedan gövdeye sahip ilk modeli olan ET7’yi resmi olarak duyurdu. 1.000 kilometre maksimum menzil değeriyle dikkat çeken NIO ET7, otonom sürüş tarafında da önemli sürprizler ile geliyor!
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NIO ET7 tanıtıldı: 650 beygir güç ve 1.000 kilometre menzil değeri!
Markanın modüler platformu üzerine geliştirilen NIO ET7, aerodinamik açıdan pek çok ince detaya sahip. Elektrikli otomobil, bu sayede 0.23cd gibi oldukça başarılı bir sürtünme katsayısına ulaşıyor. İnce LED farlar, panjursuz ön tasarım, gövdeye gizlenen kapı kolları, eğimli tavan yapısı ve tek parça LED stop lambaları ise aracın genel karakteristiğini oluşturuyor.
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Tıpkı dış tasarımı gibi iç mekanında da temiz hatlar benimseyen NIO ET7’de ilk dikkat çeken şey havalandırma deliklerinin eksikliği oluyor. Aracın tasarımcıları, geleneksel havalandırma ızgaralarını ön konsolun arasına gizleyerek düz bir görünüm elde etmeyi başarmış. Bütün kontroller 12.7 inçlik bilgi-eğlence ekranı üzerinden sağlanırken, sürücü yönetimi ise 10.2 inçlik dijital gösterge ekranı ve Head-up Display’den gerçekleşiyor. Ayrıca ön konsolda ortalanan sanal asistan, 23 hoparlörlü 1000W ses sistemi ve masaj özellikli koltuklar da iç mekandaki dikkat çeken yenilikler arasında bulunuyor.
NIO ET7, ikinci seviye otonom sürüş sisteminin merkezine ise Adam adlı süper bilgisayarı yerleştiriyor. NVIDIA işbirliğiyle geliştirilen süper bilgisayar, saniyede 254 trilyon işlem yeteneği ile dikkat çekiyor. Bu sistemin veri tarafını ise 500 metre menzilli LiDAR tarayıcı, 8 MP çözünürlüklü 11 adet kamera, 5 mm dalga radarı, 12 ultrasonik sensör ve 2 GPS modülü sağlıyor.
Teknolojik otomobilin güç ve batarya tarafında da ilgi çekici veriler bulunuyor. Ön ve arka tekerleklere güç sağlayan çift elektrik motoru, NIO ET7’ye 653 beygir güç ve 850Nm tork sağlıyor. Bu sayede 0’dan 100 kilometre hıza yalnızca 3.9 saniyede ulaşılabiliyor. Üç batarya opsiyonundan 70 kWh seçeneği maksimum 500 km menzil sunarken, 100 kWh’lık seçenek ile 700 km’nin üzerinde yol alınabiliyor. Sonraki aşamada satışa sunulacak 150 kWh batarya seçeneğinde ise menzilin 1.000 km’ye kadar uzayacağı belirtiliyor.
Etkinlikte NIO ET7 dışında Power Swap Station 2.0 adlı batarya değişim istasyonları da duyuruldu. Tam otomatik şekilde çalışan istasyonlar sayesinde 3 dakika içerisinde batarya değişimi gerçekleştirilebiliyor. Böylece sürücüler, şarj işlemini beklemek yerine bataryalarını değiştirerek yollarına devam edebilecek. İlk etapta Çin’de hizmet vermeye başlayacak istasyonların yıl sonuna kadar 500’e ulaşması planlanıyor.
NIO ET7 fiyatları
Ön siparişlere açılan NIO ET7, teslimatlara 2022’nin ilk çeyreğinde başlayacak. Otomobilin fiyatları ise menzil değerine göre şu şekilde oluşuyor.
- 70 kWh: 69.000 dolar
- 100 kWh: 78.000 dolar
- 100 kWh Premier Edition: 81.000 dolar
- 150 kWh: 2022’de açıklanacak
Genel
Yeni nesil Mercedes SL AMG, casus kameralara yakalandı!
Bir süre önce Almanya‘nın Affalterbach kentindeki Mercedes Genel Merkezi yakınlarında iki adet yeni nesil Mercedes SL AMG prototipi görüntülendi. Bu araçların, iki farklı versiyona ait prototipler olduğu düşünülüyor.
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Casus fotoğrafçıların iddialarına göre sarı renkli prototip, dörtlü büyük kare egzozları ve ayarlanabilir arka kanadından dolayı SL63‘e ait olabilir. Kırmızı renkli prototipin ise SL43 olduğu düşünülüyor.
Her iki araçta da soft top diye tabir edilen yumuşak kumaşlı tavan bulunuyor. SL63 olduğu düşünülen prototipte görülen Panamaricana ön ızgaranın (AMG modellerine özgü, dikey şeritli ızgaranın adı) bütün SL ailesinde yer alacağı düşünülüyor.
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Teknik detaylar konusunda yeni nesil SL‘lerin, gelecek nesil AMG GT ile nispeten kardeş olacağını söylemek mümkün. Motor seçenekleri, süspansiyon ve 48V hafif hibrit mimarisi gibi detayları ortak olacak. Yeni SL’lerde elektrik destekli dört, altı ve sekiz silindirli motor seçeneklerinin olması bekleniyor.
SL63‘ün çift turbolu 4.0 litrelik bir motor taşıyacağı ve SL63 S modelinde 610 beygirin üzerinde bir güç sunulacağı söyleniyor. Tabi ailenin en üstündeki model bu kez “63” olmayacak. SL63‘teki motorun ekstra elektrik motoruyla desteklenerek 800 beygir civarında bir güç sunacak olan SL73e, ailenin en güçlüsü olacak. Biraz daha uysal modeller de olacak tabi. SL53 ve SL53e‘nin yanında, giriş seviyesi model olarak SL43 yer alacak.
Yeni nesil Mercedes SL ailesinin tanıtımının bu yılın sonlarına doğru yapılması planlanıyor.
Kaynak: Carscoops
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: mehmett, 1 saat önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: mehmett, 1 saat önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: mehmett, 2 saat önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 9 saat önce
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Yazan: Metin Murat, 2 gün önce
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