Huawei, sürücüsüz araçlarla etkileşime girebilen akıllı yollar geliştiriyor

Huawei, trafiği daha sorunsuz ve güvenli hale getirecek bir proje üzerinde çalışıyor. Firma sürücüsüz araçlarla etkileşime girebilecek bir akıllı yol projesi tasarlıyor. Firma doğrudan akıllı araç tasarlamak yerine bu devrim için gerekli olan iletişim ekipmanı ve yazımını sağlamak istiyor. Huawei’nin asıl amacı bu teknolojinin araçlara, sürücülere ve yayalara trafik, hava koşulları ve olası tehlikeler hakkında daha doğru ve gerçek zamanlı bilgiler sağlamak. Proje Çin’in akıllı ve bağlantılı araçlar için ilk ulusal projesinin bir parçası.

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Huawei 4 kilometre uzunluğunda akıllı yol inşa etti

Huawei, projeyi Çin’in Jiangsu bölgesindeki Wuxi şehrinde gerçekleştiriyor. Çinli dev bu teknolojiyi otonom bir otobüsün ileri ve geri hareket ettiği, engelleri aştığı, hızlanıp yavaşladığı, durduğu ve akıllı yol sisteminden aldığı verilere dayanan diğer eylemleri gerçekleştirdiği 4 kilometrelik bir yolda test ediyor. Sensörler, kameralar, radarlar, trafik ışıkları, trafik levhaları gibi bir çok unsur gerekli bilgileri aktararak aracın yolda ilerlemesini sağlıyor.

Huawei bilgi ve iletişim teknolojileri departmanının başkanı Jiang Wangcheng yaptığı açıklamada “Otonom sürüş karşı konulamaz bir trend, ancak herhangi bir araç bunu tek başına başaramaz. Tek çözüm; yollar, trafik işaretleri, trafik lambaları, otobüs durakları gibi unsurlara yerleştirilmiş sensörler, kameralar ve radarlardan daha fazla bilgi almak” dedi.

Kod adı X-Bus olan araç, test yolunda her şeyi algılayabilen ve karar verebilen bir ulaşım ağına bağlı. İletişim iki yönlü: otobüs ağa sürekli bilgi yolluyor ve ağdaki unsurlardan bilgi alıyor. Otobüs otonom olsa da güvenlik için bir sürücü bulunduruluyor.

Birçok teknoloji şirketi bu alanda çeşitli projeler ortaya koyuyor. Amazon’un Zoox’u eylül ayında otonom araçları güvenlik sürücüsü olmaksızın halka açık otoyollarda test etme onayı aldı. Apple’ın 2024 yılında otonom araç çıkarmayı düşündüğü haberleri firmanın hisselerinde büyük artışa neden olmuştu. Google yıllardır otonom araçlarıyla otoyollarda denemeler yapıyor. Çinli arama motoru Baidu’nun araçları da Pekin’de deneme sürüşleri gerçekleştiriyor.

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