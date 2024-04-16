Huawei, P serisini geride bırakarak merakla beklenen Pura 70 serisini duyurdu. Ancak, bu heyecan verici duyuruyla birlikte, özellikle Huawei Pura 70 Pro için üretim sıkıntılarına dair endişe verici sızıntılar gündeme geldi.

Huawei’nin resmi Weibo hesabı, 15 Nisan’da Pura serisine dair heyecan uyandıran teaser videoları paylaşarak tanıtım kampanyasını başlattı. Videolar, cihazların estetik açıdan çarpıcı olacağını ima ederken, CEO Richard Yu, yakında “iyi haberlerin” geleceğini müjdeleyerek bir lansmanın yakın olduğunu işaret etti.

Ancak, içeriden gelen bilgilere göre, özellikle Pro ve Ultra modelleri için üretim kapasitesinde yaşanan sıkıntılar, stok sıkıntısına yol açabilir. Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre, Pura 70 serisinde arz ve talep arasında ciddi bir dengesizlik olduğu belirtiliyor.

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Çevrimdışı distribütörler, standart Pura 70 ve Huawei Pura 70 Pro+ modellerinin daha fazla stokla gelmesini bekliyor. Bu modellerin, FreeBuds 5 kulaklıkları gibi çeşitli avantajlarla birlikte sunulması bekleniyor. Ancak, Pura 70 Pro’nun kıt arzı, potansiyel olarak lansman sırasında en zor bulunacak ürün haline geliyor.

Pura 70 Ultra ise sınıfının en iyisi olması beklenirken, ilk ön sipariş partisinin dahi kısıtlı olabileceği konuşuluyor. Bazı Huawei yetkili mağazalarının Guangzhou ve Shenzhen’de “kör kutu rezervasyonlarına” başladığı rapor edilirken, çevrimdışı mağazaların tam stoklama konusunda emin olmaması gizemi daha da derinleştiriyor.

Lansmanın Nisan ayının sonundan önce, muhtemelen 18 Nisan gibi erken bir tarihte gerçekleşeceğini gösteren sızıntılar ortaya çıkarken, kesin teknik özellikler hala gizemini koruyor. Ancak sızıntılar, Pura 70 serisinin 12 GB ila 16 GB RAM’e, 1 TB’a kadar depolamaya ve benzersiz bir üçgen arka kamera tasarımına sahip olacağını gösteriyor.