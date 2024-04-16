Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda yeni amiral gemisi serisi olan Xiaomi 14 serisini tanıtmıştı. Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra ülkemizde de resmi olarak satışa sunuldu. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi 14 premium kılıfları Hindistan pazarında satışa sundu. Detaylar haberde.

Xiaomi 14 premium kılıfları neler vaat ediyor?

Premium kılıfları Samsung ve Apple’dan görmeye alışkınız. Xiaomi 14 premium kılıfları da benzer bir amaç ile karşımıza çıkıyor: satış sonrasında da üründen para kazanmak. Marka, Xiaomi 14 premium kılıflarının pürüssüz bir hissiyat sunduğunu söylüyor. Markanın bu iddiası doğru ise Xiaomi 14 premium kılıfları, Apple ve Samsung’un bazı kılıflarında olduğu gibi elinizde yapışkan bir hissiyat bırakmayacak. Bu bağlamda Xiaomi 14 premium kılıflarının ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Xiaomi 14 Neler Sunuyor?

Xiaomi 14, 6.36 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 3000 nit parlaklık ve HDR destekliyor. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızına sahip olması ile öne çıkıyor. Akıllı telefonun ekranında OLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Akıllı telefon kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip. Yonga setine 12 GB/ 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gücünü 120W kablolu, 50 W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 4610 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

İlginizi çekebilir: EN İYİ GRAFİKLERE SAHİP 10 MOBİL OYUN | En İyi Mobil Oyunlar

Kamera tarafında ise akıllı telefon, Leica destekli bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde Leica SUMMILUX lensli ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 50 MP çözünürlüğünde bir ekstra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Üçüncü kamera ise 50 MP çözünürlüğünde, 75 mm büyüklüğünde Leica SUMMILUX lensli bir telefoto kamera. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.