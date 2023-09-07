Huawei, Portekiz’de 5G altyapısı ekipmanlarına yönelik Siber Güvenlik Konseyi (CSSC) kararını mahkemeye taşıdı. Portekiz’in başkenti Lizbon’da Huawei Portekiz tarafından açılan dava, ülkede olay oldu. Huawei’ye göre CSSC kararı, operatörlerin Huawei’nin 5G ekipmanlarını kullanmasını önleyerek 5G mobil ağlarının gelişimini olumsuz etkiliyor. Huawei ilk kurşunu attı!

Huawei, Portekiz’deki 5G Ekipmanları İçin Siber Güvenlik Konseyi Kararına İtiraz Etti!

CSSC’nin kararı, Huawei’nin adını açıkça vermemiş olsa da Huawei’nin Portekiz’deki 5G bağımsız ağlarına katılmasını sınırlayacak nitelikte maddeler içeriyordu. Ayrıca şirketin 4G altyapısındaki mevcut anlaşmalarını 5G ağına genişletme planlarını da engelleyebilecek nitelikte kararlar vardı.

Çinli şirketlerin 5G ağlarına katılmasını yasaklamak, Doğu Asya’nın süper gücüyle yıllardır yakın ilişkiler içinde olan Portekiz için ani bir geri dönüş olarak değerlendirilmişti. Birçok kaynağın da belirttiği gibi Portekiz son yıllarda Çin yatırımlarının kişi başına en büyük alıcılarından biri olarak dikkat çekiyor.



Ülkenin en büyük kablosuz taşıyıcısı olan Altice Portugal, 2018 yılında 5G sunumunun bir kısmında Huawei ekipmanlarını kullanmak üzere bir anlaşma imzaladı. Portekiz bu kararıyla, Huawei’nin 5G ağlarına katılmasını yasaklayan Danimarka, İsveç, Estonya, Letonya ve Litvanya da dahil olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine katılmış durumda.

Bu durum Huawei’yi aslında çok etkilemiyor. Zira Huawei birçok 5G patentine sahip ve bu ülkeler 5G ağları için farklı markalar kullanmak isteseler bile diğer markalar da Huawei’nin 5G ekipmanlarına bel bağlıyor. Huawei ekipmanları bu ülkelerde bir bütün olarak kullanılamasa da, diğer markaların kendi ekipmanlarındaki birçok parçanın Huawei patentli olması nedeniyle bu ağlarda dolaylı yoldan Huawei ekipmanları kullanılmış oluyor.

Yine de Huawei cephesi bu karardan memnun değil. Huawei Portekiz, yasal olarak Portekiz’de kurulmuş bir şirket olduğu için meşru menfaatlerinin ve yasal haklarının korunmasını talep ediyor. Dava, 31 Ağustos tarihinde Lizbon İdare Mahkemesi’nde açıldı. Huawei, mahkemeden CSSC kararı nedeniyle kendisi ile iş ortakları arasında yaşanan olumsuzlukların düzeltmesini istiyor.

Siber Güvenlik Konseyi gözlemcileri, yeni kararın AB yönergeleriyle uyumlu bağımsız ve katı bir güvenlik değerlendirmesine dayandığında ısrarcı. Bu kararla, hem Huawei’nin hem de genel olarak Çinli tedarikçilerin özel olarak hedef alınmadığını ve bu kararın yalnızca güvenlik endişeleri nedeniyle alındığını belirtseler de görünen o ki Huawei buna ikna olmamış.

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