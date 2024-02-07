Huawei 2022’deki en uygun fiyatlı katlanabilir telefonu olan Huawei Pocket S’in ardından, şimdi de Huawei Pocket S2 modelinin çıkışına hazırlanıyor. Huawei Pocket S2 özellikleri ve renk seçenekleri sızdırıldı. İşte Galaxy Z Flip katili yeni katlanabilir telefonun sunacağı özellikler.

Huawei’nin Yeni Katlanabilir Telefonu Huawei Pocket S2 Özellikleri Sızdırıldı

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın aktardığı bilgilere göre, Huawei Pocket S2’nin selefiyle benzer bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor. Bu yeni katlanabilir telefonun arka tarafında üçlü kamera kurulumunu barındıracağı ve arkada ufak bir ekran olacağı anlamına geliyor.

Huawei Pocket S2’nin özel bir versiyonla da piyasaya sürülebileceği ve cam arka panelle gelecek olan gri modelin yanında, deri arka panele sahip mor renk seçenğine olabileceği de dile getiriliyor. Huawei moda konusunda çok titiz bir şirket ve bu cihazın da moda tutkunları için özel bir versiyonu olması muhtemel.

Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda, Huawei Pocket S2 adlı canavarın gücünü Mate 60 serisinde gördüğümüz ve Huawei P70 serisinde de görmeyi beklediğimiz Kirin 9000s yonga setinden alacağı ve 5G bağlantı yeteneklerine sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, cihazın 66W hızlı kablolu şarjı destekleyen 4,520mAh’lik bir pil ile geleceği ifade ediliyor.

Önceki model olan Huawei Pocket S’in 128 GB depolama alanına sahip temel versiyonu, uygun fiyatıyla dikkat çekmişti. Bu model, 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekran, büyük bir pil, ultra geniş açılı kamera ve yüksek performanslı 8GB RAM ile donatılmıştı.

Ancak, Huawei Pocket S’de 5G bağlantısından yoksun olan bir işlemci kullanılmıştı. Yeni Pocket S2’nin ise bu eksikliği gidermesi bekleniyor. Zira Kirin 9000s 5G bağlantı yeteneğine sahip bir işlemci ve bunu Mate 60 serisinde de görmüştük.

Huawei cephesinin bu yeni katlanabilir telefonuyla, kullanıcıların hem performans hem de işlevsellik açısından tatmin edici bir deneyim yaşaması bekleniyor. Resmi duyurunun ne zaman yapılacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

İlginizi Çekebilir: Huawei telefon üretimi yavaşlıyor, yapay zeka çipi odakta

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei’nin yeni kapaklı katlanabilir telefonu neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!