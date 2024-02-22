Huawei, merakla beklenen yeni katlanabilir akıllı telefonu Huawei Pocket 2 modelini bugün resmen duyurdu. Galaxy Z Flip 5 gibi dikey katlanabilir telefon kategorisinde yer alan bu yeni canavar, harika özelliklerle gedi. İşte Huawei Pocket 2 özellikleri ve fiyatı.

Huawei Pocket 2 Özellikleri: Z Flip 5 Şimdi Yandı

Huawei Pocket 2 özellikleri ve tasarımı oldukça etkileyici. Pocket 2, selefi Pocket S’ye benzeyen yatay bir menteşe ile desteklenen kapaklı katlama tasarımına sahip. Arka tarafta, ikili dairesel modüller bulunan arka kameralar ve yuvarlak kapak ekranı bulunuyor.

Dayanıklılık için “roket çeliği” malzemeler ve 2. nesil Kulun cam teknolojisi kullanılmış durumda. Yani Nokia 3310 gibi dayanıklı bir katlanabilir telefon ile beraberiz.

Cihaz, açık durumdayken sadece 7,25 mm kalınlığında ve yaklaşık 200 gram ağırlığında. Ayrıca, IPX8 suya dayanıklılık derecesine sahip. Bu da katlanabilir telefonlarda çok sık rastlamadığımız bir özellik.

Huawei Pocket 2’nin birincil ekranı, 2690 x 1136 çözünürlük, 2200 nit tepe parlaklık, 420 PPI piksel yoğunluğu, 1 ila 120 Hz arasında kendini ayarlayabilen değişken ekran yenileme hızı gibi etkileyici özelliklere sahip.

Arka tarafta, 296 PPI piksel yoğunluğuna ve 360 x 360 çözünürlüğe sahip 1,15 inç OLED ekran bulunuyor. Bu ekran cihaza şıklık katarken işlevselliği de artırıyor.

Pocket 2, Kirin 9000S işlemcisiyle güçlendirilmiş durumda. 5G destekli bu işlemciyi daha önce Huawei Mate 60 serisi akıllı telefonlarda da görmüştük.

Ayrıca, 66W kablolu hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj ve 7,5W kablosuz ters şarj gibi hızlı şarj özellikleri sunulmuş. Cihaz, HarmonyOS 4.0 işletim sistemiyle çalışıyor.

Huawei Pocket 2’nin arka kamerası, OIS özellikli 50 MP birincil sensör, 12 MP ultra geniş açılı lens, OIS’li 8 MP telefoto lens ve 3x optik yakınlaştırma özelliğine sahip bir dörtlü kamera kurulumundan oluşuyor.

Ayrıca, AI destekli 2 MP hiperspektral bir kamera bulunuyor Cihazda, ön tarafta 10,7 MP bir selfie kamerasına yer verildiğini görüyoruz.

Diğer özellikler arasında çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.2, USB Type-C ve NFC desteği yer alıyor. Ayrıca, iki yönlü uydu iletişimi desteği gibi yenilikçi özellikler de unutulmamış.

Huawei Pocket 2 Fiyatı: Bu Fiyata Rakibi Yok

Huawei Pocket 2, Tahiti Grisi, Rokoko Beyazı, Taro Moru ve Zarif Siyah olmak üzere birden fazla renk seçeneğiyle geliyor. Son iki seçenek cam yerine deri arka yüzeye sahip versiyonlar olarak dikkat çekiyor.

Huawei Pocket 2 fiyatı, başlangıç model olan 256GB modeli için yaklaşık 1.040 dolar seviyesinden başlarken, 512GB ve 1TB yapılandırmaları sırasıyla yaklaşık 1.110 dolar ve 1.250 dolar fiyat etiketine sahip.

Son olarak, yaklaşık 1.530 dolar fiyat etiketine sahip ve düz dokuyu üç boyutlu gösteren benzersiz bir tasarım ve 16GB RAM + 1TB depolama seçeneği ile gelen Huawei Pocket 2 Art Custom Edition da var.

Pocket 2 için ön siparişler 22 Şubat 2024 tarihinde başlarken, ilk satış 1 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu sizce nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!