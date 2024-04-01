Huawei P70 serisi akıllı telefon lansmanıyla ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. İlk sızıntılar Huawei cephesinin yeni amiral gemisi akıllı telefon serisinin Nisan ayında piyasaya sürüleceğine işaret ederken, son olarak Weibo’da karşımıza çıkan bir sızıntı, Huawei’nin çok daha geniş bir ürün yelpazesini tanıtabileceğini öne sürüyor. Huawei P70 tanıtım tarihi yaklaşırken, tanıtımda piyasaya sürülecek diğer ürünler de belli oldu.

Huawei P70 Serisi Tanıtım Tarihi Yaklaşıyor, Huawei Geniş Ürün Yelpazesiyle Büyük Bir Lansman Hazırlığı İçinde

Sızıntıya göre, Huawei’nin piyasaya sürmeye hazır olduğu 11 yeni ürün bulunuyor. Bu ürünler yalnızca P70 serisi akıllı telefonlarını değil, aynı zamanda güncellenmiş giyilebilir cihazları, dizüstü bilgisayarları, tabletleri, kulaklıkları, akıllı arabaları ve hatta akıllı ev teknolojisini içerebilir.

Söylentilere göre Huawei P70 tanıtım tarihi gününde sahneye çıkacak ürün listesi oldukça geniş kapsamlı:

Huawei P70 Serisi akıllı telefonlar

MateBook X Pro 2024 dizüstü bilgisayar

Yeni Nova akıllı telefon

FreeLace Pro 2 kablosuz kulaklıklar

Watch 4 Pro Space Exploration Edition akıllı saat

Yeni bir tablet cihaz

Yeni AITO M5 ve Luxeed S7 akıllı otomobil modelleri

Yeni akıllı tüm ev teknolojisi

Smart Screen S5 (Vision 3 SE için olası güncelleme)

Watch GT 4 akıllı saat için yeni renk seçenekleri

Akıllı Kapı Kilidi Plus

Bu ürünler hakkındaki sızıntılar bir süredir konuşuluyor ancak Huawei henüz resmi bir doğrulama yapmadı veya belirli bir lansman tarihi açıklamadı. Ancak, Nisan ayı geldiğine göre, Huawei’nin yakında resmi haberleri paylaşması ve lansman planlarını netleştirmesi bekleniyor. Yeni gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz.

Bizler de Huawei cephesinin bu yeni ürünlerini merak ediyoruz. Samsung Galaxy AI gibi yapay zeka sistemleriyle beraber iyice popüler hale gelen yapay zeka konusu, Huawei cephesinin P70 serisi tanıtımında da öne çıkabilir. Yeni gelecek ürünlerin bir ekosistem havuzu içerisinde konumlandırılması da olası.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei’nin yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!