GalaxyClub tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Samsung‘un yeni katlanabilir telefonu olan Galaxy Z Fold 6 Ultra modelinin piyasaya sürülebileceği belirtiliyor. Bu, söylenti çemberlerinin bu yeni modele dair ilk işaretlerini vermesi değil. Şubat ayında Winfuture.de, standart Z Fold 6’nın yanı sıra Ultra markalı bir katlanabilir telefonun da varlığından bahsetmişti.

İçindekiler Galaxy Z Fold 6 Ultra gümbür gümbür geliyor

Galaxy Z Fold 6 Ultra gümbür gümbür geliyor

Geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 5’in ardından, bu yılın modeli Z Fold 6’nın SM-F956 model numarasıyla geleceği bildirilmişti. GalaxyClub’a göre, Galaxy Z Fold 6 Ultra’nın potansiyel olarak SM-F958 model numarasıyla gelebileceği belirtiliyor.

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Samsung’un model numaralarında “8” sonekini özellikle “Ultra” varyantları için kullandığı gözlemlenmişti, örneğin SM-S928 model numarasına sahip olan Galaxy S24 Ultra gibi. Ancak, SM-F958 model numarası hakkında henüz kesin bilgi bulunmamakla birlikte, “Galaxy Z Fold 6 Ultra” başlığının spekülatif olduğu ve dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiği vurgulanıyor. Ancak, bu sızıntının gerçek olma olasılığı yüksek.

Raporda, Galaxy Z Fold 6 Ultra’nın yalnızca Güney Kore pazarında mevcut olabileceği öne sürülüyor. Ancak, cihazın Avrupa ve ABD gibi diğer pazarlarda da piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Ne yazık ki, raporda Galaxy Z Fold 6 Ultra’nın teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak, Samsung’un bu yeni telefonları Temmuz ayının başlarında düzenleyeceği tahmin edilen Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurması bekleniyor. Bu etkinlikte Z Fold 6 Ultra’nın yanı sıra standart Z Fold 6, Z Flip 6 ve Galaxy Ring gibi diğer modellerin de tanıtılması bekleniyor.