Huawei‘nin beklenen ve heyecanla beklenen premium Huawei P70 serisi telefonları için heyecan dorukta. Ancak, hayranlar bir süre daha beklemek zorunda kalacak gibi görünüyor. Mart ayında piyasaya sürülmesi planlanan bu serinin çıkışı ertelendi. Sektörden gelen bilgiler, lansmanın ileri bir tarihe ertelendiğini ancak nedeninin henüz açıklanmadığını bildiriyor.

Digital Chat Station gibi güvenilir kaynaklara göre, Huawei’nin bu kararı almasının arkasında tedarik zinciri kısıtlamalarından çok daha karmaşık bir strateji yatıyor olabilir. Yerel Çin medyası, gecikmenin asıl nedeninin Huawei’nin daha geniş bir ürün piyasaya sürme stratejisi olduğunu iddia ediyor.

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Şu anda, Huawei P70 serisinin yeni lansman tarihi Nisan ayına ertelendi. Ancak, bu gecikme teknik özelliklerin değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Huawei P70 serisinin beklenen en az üç model içereceği tahmin ediliyor: standart sürüm, Pro sürümü ve Art modeli. Bu telefonlar, Mate60 serisinde kullanılan Kirin 9000S’ye göre daha yüksek bir performans sunan Kirin 9xxx serisi bir yonga setine sahip olabilirler.

Ekran tarafında, kullanıcılar geliştirilmiş “eşit derinlikli dört mikro eğri tasarımına” sahip 6,58 inç veya 6,8 inç 2,5D 1,5K LTPO panel arasında seçim yapabilecekler. Ancak, serinin en dikkat çekici özelliği muhtemelen kamera sistemleri olacak. Rapora göre, P70 serisi, ana kamera için OV50H veya IMX989 sensörüne sahip bir fiziksel değişken diyafram açıklığına sahip olacak. Ayrıca, 50MP ultra geniş açılı bir lens ve 50MP 4x periskop telefoto lensi de kuruluma dahil edilebilir.

Son sızıntılar, Huawei P70 serisinin uydu iletişim teknolojisiyle piyasaya sürülebileceğine dair ipuçları veriyor. Ancak, lansman tarihi konusundaki belirsizlik devam ediyor. Fiyatlandırma detayları henüz ortaya çıkmadı, ancak geçen yıl Huawei P60 Art’ın başlangıç ​​fiyatının yaklaşık 1.340 $ olduğu göz önüne alındığında, P70 serisi için benzer bir fiyat aralığı bekleniyor.