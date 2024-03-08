Nothing Türkiye pazarına yeni ürünlerini getirmeye devam ediyor. Şimdi de firma yeni telefonu Nothing Phone (2a) ile ülkemizdeki Android kullanıcılarının beğenisini toplamaya geliyor. Lansmanı düzenlenen telefon ülkemizde 19.999 TL‘den başlayan fiyatlar ile satılacak. Bu fiyat 8 GB RAM ve 128 GB depolama için geçerli. 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümü ise 21.999 TL‘den satılacak. 12 Mart 2024 tarihinde satışa sunulacak olan telefon sınırlı sayıda Ear (stick) hediyesi ile gelecek.

Nothing Phone (2a) özellikleri

Nothing Phone (2a), 6.7 inç boyutunda ve 1300 nit’e kadar ışık parlaklığı sunan FHD+ 120Hz OLED ekranıyla dikkat çekiyor. Bu muhteşem ekran, kullanıcılara benzersiz bir görsel deneyim sunuyor. Ayrıca, MediaTek Dimensity 7200 Pro yonga seti tarafından desteklenen bu telefon, 12 GB’a kadar RAM ve 8 GB’a kadar sanal RAM ile güçlü bir performans vadediyor.

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Özel olarak tasarlanmış Dimensity 7200 Pro yonga seti, standart Dimensity 7200’e göre %10’dan fazla ekran ve modem verimliliği sunuyor. Telefon, Android 14 üzerinde çalışan Nothing OS 2.5 işletim sistemiyle geliyor. Şirket, kullanıcılara 3 Android işletim sistemi güncellemesi ve 4 yıl boyunca güvenlik güncellemesi desteği sağlayacağını taahhüt ediyor.

Nothing, telefonun tasarımıyla ilgili ilginç ayrıntılar da paylaştı. Şirket yetkilileri, “Nothing Phone (2a)’nın üst kısmı, kamera merkez üssünde olacak şekilde özel olarak tasarlandı ve geri kalan bileşenler dairesel bir ızgara sistemine dikkatlice yerleştirildi” dedi. Ayrıca, telefonun arka kısmında NFC bobini bulunduğunu ve bunun, kenarları saran 90° açılı tek parça kapakla sektörde bir ilk olduğunu belirtti.

Telefonun arka tasarımı, ünlü tasarımcı Massimo Vignelli’nin New York metrosunun haritasından esinlenerek şekillendirilmiştir. Diğer modellerde kullanılan cam yerine, bu modelde plastik bir arka kapağa yer verilmiştir.

Arka taraftaki glif LED’lerinin konumu da dikkat çekici bir özellik sunuyor. Telefon (1)’de bulunan 12 ayrı glif yerine, Nothing Phone (2a) yalnızca 3 ayrı glif kullanıyor ve 26 adreslenebilir LED aydınlatma bölgesine sahip. Bu LED’ler, kullanıcılara ses seviyesi, zamanlayıcı, Uber ve Zomato gibi uygulamalar ve bildirimler için kolay erişim sağlıyor.

Kamera özellikleri de önemli bir detayı oluşturuyor. Phone (2a), ana kamera ve ultra geniş açılı kamera için çift 50MP sensöre sahip. Ayrıca, Glyph Arayüzü sayesinde kullanıcılar tam parlaklık ayarlayabilir ve yakın çekimdeki nesneleri hafif bir ışıkla aydınlatabilirler. Telefonun ön kamerası ise 32MP çözünürlüğe sahip.