Huawei, Çin’de yakında tanıtılacak olan en yeni Huawei P70 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını merakla bekleyen teknoloji tutkunlarının heyecanını artırıyor. Henüz resmi bir duyuru olmamasına rağmen, yeni bir rapor, özellikle arka kamera konusunda daha fazla ayrıntıyı gün yüzüne çıkardı. İşte bu beklenen cihazla ilgili tüm detaylar.

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Huawei’nin P serisi, birinci sınıf kamera performansı sunan öncü teknoloji cihazlarıyla tanınır. Tedarik zincirinden gelen bilgilere göre, temel P70 modeli için belirlenen ana kamera detayları gün yüzüne çıktı. Çin’in teknoloji devi, muhtemelen ana kamera için OmniVision OV50H sensörünü kullanacak. Bu sensör, 1/1,3 inç boyutunda ve piksel başına 1,2μm boyutunda olan 50 megapiksel bir görüntü sensörü sunuyor.

Daha önceki raporlarla uyumlu olan bu bilgi, Dijital Sohbet İstasyonu adlı kaynağın OmniVision OV50H’nin ana sensör olduğunu iddia etmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca, P70’in 50 megapiksel üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı da öne sürüldü. OV50H sensörü, 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve aynı zamanda makro çekimler yapabilen 50 megapiksel periskop telefoto atıcı ile birleştirilecek.

Bu haberle birlikte, yaklaşan akıllı telefonun ekranıyla ilgili daha fazla detay da gün yüzüne çıktı. Rapora göre, cihaz, yerel üreticiler olan BOE, CSOT, Visionox ve Tianma tarafından sağlanan bir OLED paneli ile 6,7 inçlik uzun bir dört kavisli ekrana sahip olacak.

Huawei’nin P70 serisi akıllı telefonlarının, özellikle kamera ve ekran özellikleri açısından beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Ancak, resmi duyurunun ardından tüm detayların netleşmesi bekleniyor. Teknoloji severler, Huawei’nin yeni amiral gemisi telefonlarının piyasaya sürülmesini heyecanla bekliyor!