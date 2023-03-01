Geçtiğimiz günlerde başlayan ve dünyanın dört bir yanından gelen markaların son teknolojilerini sergilediği MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2023 fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Görünüşe göre kongrede yıldızının parlamasını beklediğimiz şirketlerden olan Huawei de etkinlik üzerine hazırladığı planlarını büyütüyor. Bugün ortaya çıkan yeni bir rapor, dev firmanın da fuarda büyük bir lansman düzenleyeceğini öne sürdü. Birçok kişiye göre şirket yeni nesil amiral gemileri olan Huawei P60 modellerini tanıtmak için sahneye çıkacak.

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Son söylentilere göre Çinli teknoloji devi, devam etmekte olan MWC 2023 etkinliği sırasında yeni P60 serisini duyurmayı planlıyor. Bilmeyenler için, birçok markanın son ve en üst düzey ürünlerini tanıttığı fuarda Huawei henüz herhangi bir akıllı telefonu için sahneye çıkmadı. ABD yaptırımlarından bu yana özellikle akıllı telefon kategorisi için planlarını küçültmek zorunda kalan şirket, son zamanlarda piyasaya sürdüğü üst düzey modellerle eski ününe kavuşma peşinde. Bu bağlamda firmanın Barselona’da kayda değer bir duyuru ile yeni amiral gemisi serini görücüye çıkarması herkes için olası görünüyor.

Huawei P60, MWC’yi Sallayabilir

Bildiğiniz üzere, Çin merkezli teknoloji devinin sahip olduğu P serisi genellikle üst düzey donanım ve tasarımlarıyla göze çarpan, kamera tarafında DxOMark gibi referanslardan tam not alan telefonlardan oluşuyor. Yaklaşan P60 modellerinin de bu tür klasmanlardan şaşmaması bekleniyor. Öyle ki, geçen yıl piyasaya sürülen Mate 50 serisine benzer şekilde şirketin kendi XMAGE teknolojisini destekleyecek telefonların yine kamera performansı ile öne çıkan Samsung S23 ailesiyle rakip olacağı iddia ediliyor.

Kamera özelliklerinin dışında yeni serinin en üst düzey modeli P60 Pro’nun Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2’den güç alması muhtemel gözüküyor. temel modelin ise Pro versiyondan farklı olarak Snapdragon 8 Gen 1 yonga setine sahip olacağı tahmin ediliyor. Söylentiler ayrıca şirketin bu seriyi fuarın aktif olarak devam edeceği 2 Mart tarihinde tanıtabileceğini de ekledi.