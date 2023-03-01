Günümüzde piyasaya sürülen akıllı saatler, kordonları ve dijital temalarıyla oldukça kişileştirilebilir cihazlar haline geldi. Ancak iş bu saatlerin ana gövdesini değiştirmeye geldiğinde markaların çoğu müşterilere bu konuda neredeyse çok az seçenek sunuyor. Ancak bu durum Huawei‘in yeni akıllı saati için geçerli değil. Şirket, MWC 2023‘te, hızlı değiştirilebilir bir gövdeye sahip Huawei Watch GT Cyber isimli akılı saat serisini görücüye çıkardı.

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Watch GT Cyber kullanıcıları tıpkı normal bir akıllı saatin kordonunu veya ekran temalarını değiştirir gibi cihazın donanımını içinde barındırdığı gövdesini de istediği gibi yenileyebilecek. Çinli teknoloji devi yeni cihazının bu değiştirilebilir özelliğini “Akıllı Hareket” mottosuyla sunuyor ve Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştirdiği lansmanda şimdilik iki farklı modelin piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Bu iki model, Watch GT Cyber Urban Edition ve Watch GT Cyber Sport Edition isimleri kullanıyor. Serinin ana özelliği, mevcut iki model arasında gövde ve diğer parçaların kolayca değiştirilebilir olması.

İçindekiler Huawei Watch GT Cyber Özellikleri

Huawei Watch GT Cyber Özellikleri

Teknik özelliklerden başlayacak olursak, Yeni saatler 1,32 inç AMOLED bir ekran üzerine kurulu olarak geliyor. Değiştirilebilir gövde içerisinde bulunan sensörler sayesinde cihazlar, ivmeölçer, jiroskop, manyetometre, optik kalp atış hızı, barometre gibi birçok değeri ölçebiliyor. Çinli şirketin yeni giyilebilir teknolojileri 5 ATM’ye kadar su geçirmez olmasıyla dış etkenlere karşı etkileyici bir koruma sağlıyor.

Pil tarafında da oldukça iddialı olan yeni seri, tek bir şarjla yedi güne kadar kullanım sunabiliyor, ancak gündelik hayatta saatini oldukça aktif olarak kullanan bir kullanıcı için söz konusu pil ömrü 4 güne kadar düşebilir. Şirket yeni cihazlarından Urban Edition’a tek bir renk seçeneği eklerken, Sport Edition’da siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.