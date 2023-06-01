Huawei P60 Pro’nun detaylı incelemesiyle karşınızdayız. Şimdiye kadarki en güçlü ve en iyi kameraya sahip HUAWEI modeli olan HUAWEI P60 Pro, sunduğu özellikler ile ön plana çıkıyor. Biz de bu videomuzda P60 Pro’nun detaylı bir incelemesini hazırladık.

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Not: bu videoda bahsi geçen HUAWEI P60 Pro modeli, inceleme örneği olarak HUAWEI Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.

00:00 Giriş

00:48 Tasarım

03:36 Ekran

05:34 Performans

07:26 Bağşantı

08:52 Kamera

14:29 Yazılım/Arayüz

15:57 GBox

17:57 Ses

19:51 Batarya

22:28 Ekosistem

23:44 Fiyat ve Değrlendirme

HUAWEI P60 Pro Detayları

Bir amiral gemisinden beklendiği üzere, Huawei P60 Pro’nun IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu söylemekte fayda var. Bu sayede ufak su sıçramaları sizin için sorun olmayacak.

6.67 inç boyutlu devasa bir OLED ekranla gelen cihazda, 120Hz tazeleme hızı desteğine yer verilmiş. LTPS teknolojisi sayesinde 120Hz tazeleme hızı değişken olarak sunuluyor ve cihaz ekranda gösterilen içeriğe göre tazeleme hızını ayarlayarak pil tasarrufu sağlayabiliyor.

Bu ekranda 2K çözünürlüğün yanında 1440Hz PWM özelliği olduğunu da söyleyelim. Genelde OLED ekranlarda sıkça yaşanabilen baş ağrısı, göz yorgunluğu gibi durumlar 1440Hz PWM sayesinde en aza indirilecek. Ekranda X-True adı verilen bir görüntü iyileştirme teknolojisine de yer verilmiş. Bu sayede HDR içerikler çok daha canlı görünecek.

Tasarımdaki sadelik, performans konusunda devam etmiyor. Öyle ki, HUAWEI P60 Pro donanımıyla sınıfında öne çıkan bir cihaz olmuş. Qualcomm’un halihazırda en güçlü yonga setlerinden biri olan Snapdragon 8+ Gen 1 ile donatılan cihaz, oldukça iyi bir performans vadediyor. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine, 8 GB bellek ve 256/512 GB UFS 4.0 depolama birimi eşlik ediyor.

ABD’nin yasakları nedeniyle bu işlemcide 5G desteği bulunmuyor. Ancak daha önceki serilerde olduğu gibi bu cihaz için de cihaza 5G desteği kazandıran kılıfların yakında ortaya çıkması bekleniyor.

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC gibi bağlantı özellikleriyle bizleri karşılayan HUAWEI P60 Pro, kutudan Huawei’nin en yeni işletim sistemi olan Android üzerindeki EMUI 3.1 arayüzü ile çıkıyor. Ayrıca önemli bir değişiklik olarak stereo hoparlörün önceki serilerde ahize bölümüne olan çıkışı, bu sefer ayrı bir çıkış olarak bizleri karşılıyor.

HUAWEI P60 Pro XMAGE teknolojisine yer verilmiş. Bu sayede cihaz çok daha doğru renklere sahip olan keskin fotoğraflar ve videolar çekebilecek.

Arkasında üçlü kamera kurulumuna yer verilen P60 Pro’da ana kamerada 48MP çözünürlüğe sahip bir sensör tercih edilmiş. Bu ana kameraya 13MP çözünürlüklü geniş açı sensörü ve 10x optik yakınlaştırma kabiliyetine sahip olan 48MP çözünürlüklü telefoto sensör eşlik edecek. Bu sensörde diyafram açıklığı f/2.1 ve f/3.5 arasında değişebiliyor.

HUAWEI P60 Pro kullandığı 48MP çözünürlüklü sensör optik yakınlaştırma ile dijital yakınlaştırmayı harmanlamak için fazlasıyla yeterli bir çözünürlük sunuyor. Değişken diyafram açıklığı sayesinde bu sensör iPhone 14 Pro’dan %488 daha fazla ışık hassasiyetine sahip.

Ana kamerada değişken diyafram açıklığına da yer verilmiş. Bu sayede P60 Pro ışık koşullarına göre diyafram açıklığını ayarlayabilecek. Bu açıklık f/1.4 ile f/4.0 arasında değişecek. Bu sayede cihazın ana kamerasında ışık hassasiyeti iPhone 14 Pro’dan %191 daha fazla olmuş.

HUAWEI P60 Pro, 4815 mAh boyutlu devasa bir pile sahip. Firmanın ultra hızlı şarja sahip ilk amiral gemisi akıllı telefon serisi olarak tarihe geçen P60 serisinin Pro modelinde 88W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteği de sunulmuş durumda. Bu sayede bataryayı çok hızlı doldurabileceksiniz.

Renkleriyle görenleri hayran bırakan serinin tasarımı sade olsa da renklerin göz alıcı olduğunu söylemeliyiz. Kum Pembesi, Kum Siyahı, Zümrüt Yeşili ve Rococo Beyazı renklere sahip olan cihaza bakanlar dönüp bir daha bakacak. Cihazın 200 gram ağırlığa sahip olduğunu söyleyelim.

İnceleme HUAWEI P60 Pro 88 % Puan HUAWEI P60 Pro, bütün açılardan baktığımızda HUAWEI'nin şimdiye kadar ürettiği en iyi telefon olarak karşımıza çıkıyor. ARTILARI Şık ve Özel Tasarım

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