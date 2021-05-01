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Apple Airpods 3 ve Music HiFi, yakında piyasaya çıkacak!
Ortaya çıkan son söylentiler, nisan ayında Spring Loaded etkinliğinde Airpods 3 ve Music HiFi lansmanının gerçekleşeceğini gösteriyordu. Bu söylentiler gerçekleşmedi ancak yeni bir rapor bu konuyu yeniden ortaya çıkardı. Hits Double Daily tarafından yayınlanan raporda Apple, Airpods 3’ü önümüzdeki hafta piyasaya sürecek. Şirketin tam kablosuz yeni kulaklığının yanı sıra Apple Music HiFi adlı yeni özelliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu özellik, adından da anlaşılacağı üzere Spotify Music HiFi ile rekabet edecek.
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Apple AirPods 3, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
HDD tarafından paylaşılan raporda, Apple AirPods 3’ün ne zaman piyasaya çıkacağı net bir şekilde belirtilmiyor. Ancak cihazın önümüzdeki haftalarda yakın bir tarihte çıkacağını biliyoruz. Bunun haricinde rapor, yeni nesil kulaklıkların Airpods Pro tasarımına ufak değişiklikler ile benzeyeceğini söylüyor. Sızdırılan bazı görüntüler, yeni nesil modellerin mevcut AirPods’lara kıyasla daha küçük bir gövdeye sahip olacağını gösteriyor. Apple AirPods 3, her ne kadar serinin üçüncü ve en son modeli olacak olsa da aktif gürültü engelleme gibi yenilikçi teknolojiler, Pro serisine özel kalacak ve bu cihazda bulunmayacak.
Yeni tam kablosuz kulaklıklar, sensörlerin hizalanmasıyla birlikte düz kenarlar ile gelecek. Önceki söylentiler, kulp tipi yarı kulak içi bir tasarım ile geleceğini söylüyordu. Ancak sızdırılan yeni görüntüler, bunun doğru olmadığını gösterdi. Cihazın şarj kutusu, AirPods Pro’nunkine oldukça benzeyecek. Bununla birlikte kutunun boyutu daha küçük olacak ve şarj göstergesi de ön tarafta yerini alacak.
Apple Music HiFi, rapora göre müzik akışı platformlarındaki High-Fidelity özelliğinin yükselişine doğrudan katkı sağlayacak. Yeni özellik, üstün ses netliği ve derinliği sunmayı hedefliyor. Şu anda Spotify, Tidal ve Amazon Music, özel HiFi desteğini abone kullanıcıları için sunmakta. Apple, günümüzde kendi hizmetlerine yoğun bir şekilde odaklandığı için bu teknolojiden de geri kalmayacağını tahmin ediyoruz. Daha önce 9toMac, iOS 14.6 Beta sürümünde yeni bir HiFi özelliği bulunacağını keşfetmişti. 9toMac’e göre yeni sistem, “Dolby Atmos“, “Dolby Audio” ve “Lossless” için de yeni referanslar ortaya çıkartıyor. Apple Music, hiçbir zaman Dolby Atmos veya Dolby Audio özelliklerini kullanıcılar sunmamıştı. Bu nedenle, ortaya çıkan rapor ile birlikte önümüzdeki günlerde bu özelliklerden de söz edebiliriz.
Apple, yeni ses özelliğini şu anki mevcut müzik planı ile aynı fiyattan satışa çıkaracak. Bu da 9.99$ fiyat etiketine denk geliyor. Bu raporların kesin bilgiler olmadığını ve önümüzdeki hafta her iki söylentinin de gerçek olup olmayacağını daha net bir şekilde göreceğimizi söyleyebiliriz.
AirPods 2 teknik özellikleri
Sensörler:
- Hüzmeleme özellikli çift mikrofon
- Çift optik sensör
- Hareketi algılayan ivmeölçer
- Konuşmayı algılayan ivmeölçer
Çip: H1 kulaklık çipi
Ağırlık: Her bir kulaklık 4 gram, kutusu 40 gram
Batarya:
- Tek şarjla 5 saate kadar dinleme süresi
- Tek şarjla 3 saate kadar konuşma süresi
- 24 saatten fazla dinleme süresi
- 18 saate kadar konuşma süresi
Şarj kutusunda 15 dakika şarjla 3 saate kadar dinleme süresi veya 2 saate kadar konuşma süresi
Bağlantı: Bluetooth 5.0
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Xiaomi Mi Band 6 akıllı bilekliğin satış rakamları şaşırttı!
Xiaomi’nin en güncel akıllı bileklik modeli Xiaomi Mi Band 6‘nın satış rakamları şaşırttı. Mi Band 6, dünya çapında yüksek satış rakamları yakaladı.
Xiaomi’nin en yeni akıllı bileklik modeli Xiaomi Mi Band 6 modelinin satış rakamları açıklandı. Kısa bir süre önce satışa sunulan Mi Band 6 kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü. Stokları hızlıca eriten Xiaomi, Mi Band 6 modelinin satış rakamlarını kullanıcılardan saklamadı. Gelin şimdi Xiaomi Mi Band 6‘nın satış rakamlarına ve özelliklerine göz atatlım.
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Xiaomi‘nin popüler akıllı bilekliği Mi Band’i bilmeyen kalmamıştır. Özellikle Mi Band 3 ile ciddi bir ilerleme kateden Xiaomi, kısa sürede üç yeni Mi Band modeli daha piyasaya sürdü. Sevilen akıllı bilekliğin son modeli Xiaomi Mi Band 6, dönemin getirdiği özellikler ile serinin arasında en iyi yeri tutuyor diyebiliriz. Öyle ki kullanıcılar kısa sürede satış rakamları ile bunu kanıtladı bile.
Xiaomi 2 Nisan‘da satışa sunduğu akıllı bilekliği Mi Band 6’nın satış rakamlarını yakaladı. Henüz yeni dünya çapında satılmaya başlanılan Mi Band 6, kısa bir sürede bir milyondan fazla satmayı başardı. Şirketin CEO’su Lei Jun yaptığı paylaşım ile Mi Band 6‘ni ndünya çapında bir milyondan fazla satış yaptığını açıkladı. Bu satışların birçoğunu ise Çin oluşturuyor. Bunun nedeni ise global satışlara henüz yeni başlanması.
Serinin en sevilen modeli Mi Band 3’e baktığımızda bir milyon satış rakamını tam 17 günde yakalamıştı. Yani Mi Band 6 en az diğer modeller kadar sevildi diyebiliriz. Öte yandan bu modelin ülkemizde de satıldığını belirtmekte fayda var. Şimdi gelin Mi Band 6’nın özelliklerine göz atalım.
Xiaomi Mi Band 6’nın özellikleri!
İlk olarak cihaza dışardan baktığımızda diğer modellere göre büyük bir fark göremiyoruz. Yine alışılmış tasarımı ile gelen Mi Band 6, tabiki daha yüksek özellikler sunuyor. Mi Band 6‘yı bir önceki model olan Mi Band 5 ile karşılaştırdığımızda ilk olarak daha büyük bir ekran bulunduğunu görüyoruz. Keza Mi Band 5’teki 1.1 inç büyüklüğündeki ekran yerini Mi Band 6’da 1.56 inç büyüklüğündeki AMOLED ekrana bırakmış.
152×468 piksel çözünürlük sunan bu ekran birçok özelliği kullanıcılara sunuyor. Bunların en başında ise 36 farklı spor modu geliyor. Bu rakam Mi Band 5’te sadece 11 idi. Öte yandan yine Bluetooth 5.0 ile gelen cihaz daha önceki modellerde bulunmayan kandaki oksijeni algılama, uykuda solunum kalitesi takibi ve anormal kalp atış hızı izleme gibi özelliklere sahip. Aynı zamanda Mi Band 6, tıpkı Mi Band 5 gibi 5 ATM‘ye kadar suya dayanıklılık gösteriyor.
Tüm bu özelliklere sahip Mi Band 6 ülkemizde ortalama 420 TL gibi bir fiyat etiketine sahip. Mi Band 5’e göre yaklaşık bir buçuk kat daha pahalı olan Mi Band 6, yeni özellikleri ile fiyatını hak ediyor diyebiliriz. Sizce Mi Band 6 nasıl gözüküyor? Fiyatları ve özellikleri göz önünde bulundurduğunuzda siz olsanız hangi modeli alırdınız? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Huawei Band 6, Huawei Online Mağaza’da ön siparişe açıldı!
Huawei Band Serisi’nin en yeni modeli Huawei Band 6 Türkiye’de ön siparişe açıldı. Huawei Band 6, insanların giyilebilir cihazlardan, özellikle de akıllı saatlerden giderek daha fazla özellik talep etmeye başlamasıyla şekillendi. Yeni özellikleri ve yeni tasarımıyla daha önceki Band modellerinin önüne geçmeyi amaçlayan Band 6, tasarım, pil ömrü, sağlık ve fitness izleme açısından optimum bir seçim gibi görünüyor.
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Huawei Band 6 neler sunuyor?
Huawei Band 6, Huawei’in %64 ekran – gövde oranına sahip; 1,47 inç AMOLED FullView ekran içeren ilk akıllı bilekliği olarak karşımıza çıkıyor. Huawei Band 6, tıpkı diğer Huawei giyilebilir cihazlarda olduğu gibi pil ömrü konusunda rakiplerinden sıyrılmayı amaçlıyor. Band 6, kullanıcılara 2 haftaya varan pil ömrü sunabiliyor. Akıllı bileklik kullanıcılarının saat yerine akıllı bileklikleri tercih etme sebeplerinden bir diğeri de; konfor. Bu yüzden olabildiğince hafif olarak tasarlanmaya çalışılan Band 6, tasarım, malzeme ve çeşitli algılama teknolojilerinde Huawei’nin yüksek kalite politikasıyla üretilmiş durumda. Yalnızca 18 gram ağırlığa sahip olan akıllı bileklik, tüm gün sağlık takibi deneyimi de sunuyor. Huawei Band 6, tüm gün SpO2 izleme haricinde; kullanıcılara kalp atış hızı, uyku, stres ve adet döngüsü izleme gibi sağlık izleme özellikleri de sunuyor. Huawei Band 6 ayrıca, kullanıcıların bilimsel ve istatistiksel olarak egzersiz yapmasına yardımcı olmak için; profesyonel veri izleme ve analiz özelliği barındıran 96 farklı egzersiz modunu destekliyor.
Huawei Band 6’nın, 194 x 368 ve 282 PPI çözünürlüğe ve 1,47 inç AMOLED FullView ekrana sahip olması sayesinde; selefi ile karşılaştırıldığında, ekran %148 daha da büyütülmüş ve ekran / gövde oranı %64’e çıkartılmış. Renkli ekran, kullanıcılara daha fazla bilgi netliği sağladığı gibi egzersiz ve sağlık verilerini daha kullanıcı dostu bir şekilde görüntüleme olanağı sağlıyor. Kullanıcılar, tıpkı bir akıllı telefonun dokunmatik ekranını kullanır gibi kolayca yukarı, aşağı, sola ve sağa kaydırarak dokunmatik ekranı kullanabiliyor.
14 güne varan pil ömrü ve manyetik hızlı şarj
Yüksek verimli bir çip seti ve akıllı güç tasarrufu algoritmalarıyla desteklenen Huawei Band 6, kullanım koşullarına bağlı olarak 14 güne varan pil ömrü ile aralıksız olarak kalp atış hızı ve uyku izleme sağlıyor. Bunun da ötesinde Huawei Band 6, manyetik şarj cihazıyla hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede kablo aramakla uğraşmadan akıllı bilekliğinizi şarj edebilmeniz mümkün hale geliyor. Ayrıca manyetik şarj cihazıyla beş dakikalık şarj işlemi, akıllı bilekliği iki günlük standart kullanım için hazır hale getiriyor. Böylece, batarya ve pil ömrü konusunda problem yaşamadan; kısa süreli şarjlarla uzun süreli kullanım sağlayabiliyorsunuz.
Band 6 sağlık takibi konusunda da iddialı
Akıllı bileklik denilince akla gelen ilk özellik de, sağlık izleme desteği. Huawei TruSeen 4.0 tabanlı optimize edilmiş donanım modülleri ve yeni akıllı güç tasarrufu algoritması sayesinde Huawei Band 6 artık tüm gün SpO2 izlemeyi destekleyerek kullanıcıların sağlığını izliyor ve kandaki oksijen seviyesi düştüğünde bir alarm vererek, kullanıcıların harekete geçmelerine ve sağlıklarını daha proaktif bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Huawei Band 6 ayrıca sürekli, gerçek zamanlı ve olabildiğince doğru kalp atış hızı, uyku, stres ve adet döngüsü izleme sağladığı gibi, dinlenme kalp atış hızının çok yüksek veya çok düşük olması durumunda da kullanıcısını uyarıyor. Böylece olası sağlık risklerini de erken fark edebilmenizi sağlıyor.
Huawei Band 6’nın fitness özellikleri de kullanıcılara yepyeni bir deneyim getiriyor. İç ve dış mekanda koşu, bisiklet ve ip atlama gibi 11 profesyonel egzersiz modu, top oyunları ve dans türleri dahil olmak üzere 85 özelleştirilmiş mod, egzersiz takibi için geniş bir yelpaze sunuyor. Huawei Band 6, kullanıcıların egzersiz yeteneklerini kalp atış hızı değişkenlik verileri ve egzersiz verileri gibi çok boyutlu parametrelere dayalı olarak analiz etmek için Huawei TruSport profesyonel egzersiz algoritmasını kullanarak, egzersiz yetenekleriyle ilgili bilimsel değerlendirme ve öneriler sunuyor.
Bütün bunlara ek olarak; Huawei Band 6, bilinmeyen numaraları akıllıca belirleyebiliyor, müzik çalmayı ayarlayabiliyor ve kamera deklanşörünü uzaktan kontrol edebiliyor.
Renk seçenekleri ve fiyat
Band 6, Grafit Siyahı, Amber Gün Doğumu ve Sakura Pembesi olmak üzere 3 ayrı renkte ön satışa sunuldu. 549 TL fiyat etiketine sahip olan Band 6 için ön sipariş vermek isteyenler; Huawei Online Mağaza üzerinden vade farksız 4 taksitle akıllı bilekliklerini şimdiden satın alabiliyorlar.
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Realme Watch 2, Buds Q2 ve dahası 30 Nisan’da geliyor!
Realme‘nin yeni akıllı aksesuarları için geri sayım başladı. Realme Watch 2, Buds Q2 ve dahası 30 Nisan’da gerçekleşecek olan lansman ile geliyor.
Realme son dönemde çıkardığı akıllı telefon modelleri ile dikkatleri üzerine çekti. Yakın zamanda Realme 8 5G ile karşımıza çıkan şirket, TENAA’da iki üst segment model hakkında da sızıntılar vermişti. Şimdi ise 30 Nisan‘da bir lansman gerçekleştireceğini açıklayan Realme, yeni ürünlerini burada tanıtacak. Gelin detaylara göz atalım.
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Realme AloT Lansmanı!
Realme yeni bir lansman ile birçok giyilebilir teknoloji ürününü tanıtmayı planladı. Realme AloT Lansmanı adındaki bu yeni etkinlik 30 Nisan saat 12.00‘da gerçekleşecek. Malezya‘da yapılacak olan bu etkinlikte Realme yeni akıllı saatlerini, kablosuz kulaklıklarını, Bluetooth hoparlörünü ve daha birçok teknolojik ürünü tanıtacak. Tabi tüm bu lansman Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi olarak yayınlanacak. Gelin şimdi Realme’nin bu lansmanda tanıtacağı yeni cihazlara yakından göz atalım.
Realme Watch 2!
Realme tarafından 30 Nisan’da tanıtılacak olan Realme Watch 2 şimdiden çok merak edilen bir akıllı saat oldu. 1.4 inç büyüklüğünde 320×320 piksel renkli dokunmatik bir ekran ile gelen Watch 2, IP68 sertifikasına sahip. Bu sayede cihaz suya ve toza dayanıklılık gösteriyor.
257.6 x 35.7 x 12.2 mm boyutlarında oldupu söylenilen cihaz 305mAh‘lik pil ile gelecek. Bu sayede normal kullanımda 12 günlük kullanım süresi sunan cihaz, tam 90 farklı spor modu sunuyor. Bluetooth 5.0 LE desteği sunan Watch 2, Android 5.0 ile çalışacak.
Realme Cobble Bluetooth Hoparlör!
Realme‘nin AloT lansmanında tanıtacağı bir diğer ürün ise bir kablosuz hoparlör. Realme bu cihaz hakkında şimdiye kadar hiçbir sızıntıya yer vermedi diyebiliriz. O yüzden hoparlörün özellikleri bilinmiyor. Ancak Realme Cobble Bluetooth hoparlöre dışardan baktığımızda mavi kamuflaj tasarımı ile günümüz modasına da uyum sağladığını görüyoruz. Yine mavi bir kordon ile gelen hoparlör bu sayede taşınabilir olduğunu da vurguluyor.
Realme Buds Q2!
İlk olarak karşımıza 2021 Ocak ayında çıkan Realme Buds Q2 sonunda geliyor. 30 Nisan’da diğer ürünler ile birlitke tanıtılacak olan bu TWS kulaklık, fiyat olarak Realme Buds Q’ya eşdeğer olacak. Bu modelde gecikme süresini azaltan Realme, 119ms olan gecikmeyi 88ms‘e düşürmeyi başarmış.
20 saat pil ömrü sunduğu belirtilen Buds Q2‘nin bataryası hakkında başka bir detay yok. Realme Buds Q modeline göre daha farklı bir tasarım ile gelecek olan Buds Q2, Quite Blue adı verilen bir renge sahip olacak. Ancak ürünün siyah bir versiyon da olacak.
Realme Watch S Master!
Realme’nin bu lansmanda tanıtacağı bir başka akıllı saat modeli de Realme Watch S Master olacak. Master sürümü ile farklı bir tasarım dili sergileyen Realme, bu modeli farklı bir tarza hitap ettiği için tanıtacak. Daha spor bir tasarım ile gelecek olan Watch S Master, kordonundaki tasarım ile dikkatleri üzerine toplayacak.
Realme Buds Air 2 Neo!
Realme‘nin AloT lansmanında tanıtacağı bir diğer TWS kulaklık modeli Realme Buds Air 2 Neo olacak. Nisan ayının başlarında duyurulan Realme Buds Air 2 Neo, şimdi aktif gürültü engelleme teknolojisi ile tekrardan sergilenecek.
Realme Motion Gece Lambası!
Lansmanda bir de aktif gece lambası tanıtacağını belirten Realme, bu tarafta Xiaomi’nin benzer ürünü ile bir rekabete girmiş gibi gözüküyor. Halka şeklinde bir tasarıma sahip olan bu gece lambası dışardan bakıldığında oldukça şık duruyor. Beyaz renkli Realme Motion hakkında herhangi bir detay verilmese de adından da anlaşılacağı üzere harekete duyarlı bir gece lambası olduğu biliniyor.
Realme Alkali Pil!
Realme’nin bu lansmanda bana göre en ilginç modeli bu alkali piller. Realme teknoloji dünyasına kattığı ürünler ile yetinmeyip, bir de pil sektörüne giriş yapmış gibi gözüküyor. Lansman resminde gösterilen Z15(AA) ve Z17(AAA) piller Realme logolu en dikkat çeken ürünler olacak gibi duruyor.
Genel olarak baktığımızda Realme ilgi çekici bir lansman ile karşımıza çıkacak gibi duruyor. Başta da belirttiğimiz gibi Realme AloT Lansmanı, 30 Nisan saat 12.00’da gerçekleşecek. Bakalım Realme bu lansmanda tanıttığı ürünler ile nasıl tepkiler alacak. Sizce Realme’nin yeni ürünleri ilgi çekici mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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