Akıllı Telefonlar
Huawei P50 Serisi Özellikleri Netleşiyor!
Huawei‘nin yeni amiral gemisi modellerini barındıran Huawei P50 Serisi, bünyesindeki cihazların özelliklerini yavaş yavaş ortaya döküyor.
Huawei‘nin yeni amiral gemisi modelleri 2021 yılında piyasaya çıkış yapacak. Üç farklı model ile gelmesi beklenilen P50 Serisi, bir yandan yeni özelliklerini de gün yüzüne çıkarıyor. 2021’den hemen önce tasarımı ile ortaya çıkan P50 Pro, şimdi diğer versiyonlarla birlikte özelliklerini sergiliyor.
2020 yılında ABD‘den sert bir darbe yiyen Huawei, şirketin geleceği için çalışmalara tam gaz devam ediyor. P50 Serisi ile başarı yakalamayı planlayan Huawei, 2021’de tanıtacağı yeni nesil Kirin 9010 ve 9020 işlemcileri ile dikkat çekmeyi planlıyor. Tabi bu işlemcileri P50 Serisinde de kullanması muhtemel.
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P50 Serisinin ekran boyutları ortaya çıktı!
Twitter’da RODENT950 kullanıcı adlı birisi, cihazlar hakkında yeni detaylar yayınladı. Huawei P50 Serisinin farklı ekran boyutları ile geleceğini ortaya atan Rodent950, seride 6.1-6.2 inçlik bir küçük ekranlı model, 6.6 inçlik orta ekran boyutlu bir model ve 6.8 inçlik birde büyük ekranlı model yer alacağını belirtti. Bu modellerin sırasıyla Huawei P50, P50 Pro ve P50 Pro+ olduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan ekranlar hakkında bilinen bir diğer detay, P50 Serisi modellerinin ekranlarını Samsung ve LG’nin üreteceği. Huawei’nin ekran tedarikçisi olarak Samsung ve LG Display ile çalıştığı gelen sızıntılar arasında. Kuvvetle muhtemel bu modellerde Samsung ve LG ekranları kullanılacak. Bu da cihazların ekran kalitesini epey artıracak.
Bu bilgiler dışında Huawei P50 Serisi hakkında bilinen pek birşey yok. Sadece P50 Pro modelinin 159 x 73 mm boyutlarında olduğu biliniyor. Ancak diğer iki model hakkında boyutsal anlamda bir bilgi söz konusu değil. 2021’in ilk yarısında tanıtılması beklenilen P50 Serisi, Huawei için yükseliş yaratacak gibi duruyor. Sizce P50 Serisi, Huawei açısından nasıl bir etki yaratacak? 2021’de Huawei ile ABD arasındaki buzlar çözülecek mi?
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Akıllı Telefonlar
TSMC ve Samsung, 3 nm sürecinde sıkıntılar yaşıyor!
Son raporlara göre TSMC FinFET ve Samsung GAA, 3 nm üretim sürecinde bazı kritik darboğaz sorunları ile karşı karşıya kaldı. Bu nedenle TSMC ve Samsung‘un 3 nm üretim teknolojisini ertelemesi söz konusu olabilir. TSMC‘nin planına göre 3 nm süreci bu yıl sertifikasyon ve deneme sürecini tamamlayacak. Seri üretime ise 2022’nin ortalarında başlanması hedefleniyor.
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TSMC, hangi firmalar ile 3 nm teknolojisi üzerine anlaştı?
TSMC‘nin halihazırda bulunan 3 nm üretim teknolojisi sözleşmelerinin büyük çoğunluğu Apple ile imzalanmış durumda. Bu, Apple‘ın TSMC‘nin 3 nm süreci için ilk müşteri grubu arasında olacağı anlamına geliyor. 3 nm sürecinin geliştirilmesi ve test edilmesi uzun bir süreç olacak. Bu sebeple 5 nm yonga setleri gelecek 2 yıl boyunca amiral gemilerinde kullanılacak. Bir diğer yandan Intel‘in hala 10 nm sürecini kullandığı düşünüldüğünde, bu gecikme Intel‘e diğer şirketleri yakalama şansı tanıyacak. 2022 yılına kadar Intel‘in 5 nm üretime başladığını görebiliriz.
Samsung ve TSMC‘nin 2022‘de seri üretime başlayacağı 3 nm üretim sürecinde TSMC‘nin önde olması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalarda, 3 nm sürecinin 5 nm teknolojisine göre %10-15 performans artışı, %20-25 enerji tasarrufu sağlayacağı iddia ediliyor. TSMC‘nin başkanı Liu Deyin, şirketin bu yıl rekor bir gelir elde ettiğini ve 2 trilyon dolardan fazla yatırım alacaklarını açıkladı. Samsung ise buna karşılık olarak çip dökümhanesini geliştirmek için 116 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.
Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G Stylus 2021 Yeniden Sızdırıldı!
Motorola Moto G Stylus 2021 yeniden sızdırıldı. Geçtiğimiz aylarda Amazon’da bile listelenen G Stylus 2021, şimdi farklı bir tasarım ile karşımıza çıkıyor.
Motorola‘nın yeni akıllı telefon modeli G Stylus 2021 hakkında ilginç bir sızıntı daha karşımıza çıktı. Geçtiğimiz aylarda zaten sızdırılan cihaz, şimdi yeniden sızdırıldı. Önceki sızıntı ve bu sızıntı arasındaki ortak nokta cihazların özellikleri. Ancak tasarım dilleri birbirinden epey farklı.
Geçtiğimiz aylarda sızdırılan Moto G Stylus 2021 yeniden sızdırıldı. O dönemde Amazon‘da bile görüntülenen cihazdan, bir daha ses soluk çıkmamıştı. Şimdi ise yeni gelen sızıntılar cihazın daha farklı bir tasarım ile karşımıza çıkacağını gösteriyor. Gelin iki cihaz arasındaki farklılıklara göz atalım.
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İki tasarım arasındaki farklılıklar!
Geçtiğimiz ay karşımıza çıkan cihaza baktığımızda daha bilindik bir tasarım görüyoruz. O tasarımda sol üst kısımda dörtlü kamera grubu yer alıyor. Ancak 2020-2021 yılı tasarım dilinden biraz daha eski. Aynı zamanda ön kısma baktığımızda ekran çerçevesi tasarımı da biraz daha farklı diyebiliriz. Cihaz bu ekran üzerinde bir adet delikli ön kamera taşıyor. Tasarımda kamera sol üst kısımda yer alıyor.
Yeni gelen sızıntılardaki görsellere baktığımızda ise, yine arka tarafta dörtlü kamera grubu yer alıyor. Ancak bu sefer daha yenilikçi bir tasarım bizleri karşılıyor. Aynı zamanda buradaki tasarım eskisi gibi dikey değil. Kamera grubunun altına yatay şekilde yerleştirilen LED flaş ise yine öteki tasarıma göre daha güzel duruyor diyebiliriz.
Moto G Stylus 2021 tasarımları arasındaki en dikkat çeken fark ise parmak izi sensörü. Hatırlarsanız önceki sızıntıda parmak izi sensörünün güç düğmesi üzerinde olacağı belirtilmişti. Ancak bu cihazda parmak izi sensörü arka kısımdaki logo üzerinde bariz şekilde görünüyor. Ancak kullanışlılık açısından güç düğmesi üzerinde yer alması daha mantıklı duruyor.
Her iki tasarıma da göz attığımızda ikisi de güzel görünse de, yeni gelen sızıntılardaki tasarımın daha yenilikçi olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki tasarımdan birisi gerçeği yansıtıyorsa, yeni tasarımın piyasayı daha iyi takip ettiğini söyleyebiliriz.
Moto G Stylus 2021’in özellikleri!
Cihazın özelliklerine gelecek olursak, bu iki sızıntı arasında teknik özellik bakımından parmak izi sensöründen başka herhangi bir farklılık yok denilebilir. Cihazın yine Snapdragon 675 yonga setinden beslendiği sızıntılar arasında mevcut. Aynı zamanda 4GB Ram bellek cihazın performansına eşlik ediyor. 128GB depolama ile rahat bir kullanım sunan Moto G Stylus 2021, elektriksel anlamda 4000mAh bataryasından besleniyor.
Ön kısmında 6.8 inç büyüklüğünde FHD+ bir ekran taşıyan 169.6 x 73.7 x 8.8 mm boyutlarındaki gövde üzerine yerleştirilmiş. Yine ön kısımda 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka kısmında 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 2MP‘lik iki adet ek kamera mevcut. Ancak bu 2MP’lik kameraların birisi 5MP olabilir. Moto G Stylus 2021 alt kısmında ise 3.5mm jak girişi, hoparlör ve şarj soketi bulunuyor. Fiyatı ise eski sızıntılara göre 340 Dolar olarak belirlenmiş.
Akıllı Telefonlar
Samsung, önümüzdeki hafta Hindistan’da yeni bir cihaz tanıtacak!
Samsung, 14 Ocak tarihinde Galaxy S21 serisini resmi olarak tanıtacak. Bundan önce ise şirket, Hindistan‘da farklı bir lansman düzenleyecek. Bu lansmanda yeni bir Galaxy M serisi telefonun tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bugün ortaya çıkan yeni sızıntıda, cihazın tanıtım posteri görüntülendi. Ancak maalesef henüz telefon hakkında teknik veya tasarımsal bir detay bilinmiyor.
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Samsung, yeni telefonunu hangi segmente konumlayacak?
Önümüzdeki hafta Samsung tarafından gerçekleştirilmesi planlanan lansmanda şirketin, orta segmentte bir telefon tanıtması bekleniyor. Bu telefonun S21 lansmanı öncesinde tanıtıldığı için fiyat/performans olarak güçlü olacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda pek çok Samsung cihazla ilgili sertifika ve Geekbench sonucu ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu telefonlardan hangisinin Hindistan’daki lansmanda tanıtılacağı net değil. Bazı güvenilir kaynaklara göre Galaxy M12 veya Galaxy M62 bu lansmanda tanıtılacak cihaz olabilir. Fakat afişte yazan #MAXUP etiketi, büyük ekranlı bir telefonu işaret ettiğinden Galaxy M12 olma ihtimali zayıf kalıyor.
Bu haftanın başlarında XDA Developers‘tan Tushar Mehta, tanıtılacak olan telefonun Galaxy M12 olmayacağını belirtti. Bu nedenle geriye kalan seçenek, “MAXUP” etiketi ile birlikte Galaxy M62 oluyor. Bazı sızıntılar bu telefonun tablet ile telefon arasında bir yere konumlandırılacağını gösteriyor. Yani bu cihaz, gerçekten büyük ekranlı ve batarya seviyesi yüksek bir telefon olarak tanıtılabilir. Önümüzdeki hafta lansman öncesinde, telefon hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.
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