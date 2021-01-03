Huawei P50 Serisi Özellikleri Netleşiyor!

Huawei‘nin yeni amiral gemisi modellerini barındıran Huawei P50 Serisi, bünyesindeki cihazların özelliklerini yavaş yavaş ortaya döküyor.

Huawei‘nin yeni amiral gemisi modelleri 2021 yılında piyasaya çıkış yapacak. Üç farklı model ile gelmesi beklenilen P50 Serisi, bir yandan yeni özelliklerini de gün yüzüne çıkarıyor. 2021’den hemen önce tasarımı ile ortaya çıkan P50 Pro, şimdi diğer versiyonlarla birlikte özelliklerini sergiliyor.

reklam

2020 yılında ABD‘den sert bir darbe yiyen Huawei, şirketin geleceği için çalışmalara tam gaz devam ediyor. P50 Serisi ile başarı yakalamayı planlayan Huawei, 2021’de tanıtacağı yeni nesil Kirin 9010 ve 9020 işlemcileri ile dikkat çekmeyi planlıyor. Tabi bu işlemcileri P50 Serisinde de kullanması muhtemel.

İlginizi Çekebilir: Motorola Moto G Stylus 2021 Yeniden Sızdırıldı!

P50 Serisinin ekran boyutları ortaya çıktı!

Twitter’da RODENT950 kullanıcı adlı birisi, cihazlar hakkında yeni detaylar yayınladı. Huawei P50 Serisinin farklı ekran boyutları ile geleceğini ortaya atan Rodent950, seride 6.1-6.2 inçlik bir küçük ekranlı model, 6.6 inçlik orta ekran boyutlu bir model ve 6.8 inçlik birde büyük ekranlı model yer alacağını belirtti. Bu modellerin sırasıyla Huawei P50, P50 Pro ve P50 Pro+ olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan ekranlar hakkında bilinen bir diğer detay, P50 Serisi modellerinin ekranlarını Samsung ve LG’nin üreteceği. Huawei’nin ekran tedarikçisi olarak Samsung ve LG Display ile çalıştığı gelen sızıntılar arasında. Kuvvetle muhtemel bu modellerde Samsung ve LG ekranları kullanılacak. Bu da cihazların ekran kalitesini epey artıracak.

Bu bilgiler dışında Huawei P50 Serisi hakkında bilinen pek birşey yok. Sadece P50 Pro modelinin 159 x 73 mm boyutlarında olduğu biliniyor. Ancak diğer iki model hakkında boyutsal anlamda bir bilgi söz konusu değil. 2021’in ilk yarısında tanıtılması beklenilen P50 Serisi, Huawei için yükseliş yaratacak gibi duruyor. Sizce P50 Serisi, Huawei açısından nasıl bir etki yaratacak? 2021’de Huawei ile ABD arasındaki buzlar çözülecek mi?

Seçtiğimiz Huawei modellerini Hepsiburada üzerinden satın almak için tıklayınız!

Seçtiğimiz Huawei modellerini Trendyol üzerinden satın almak için tıklayınız!