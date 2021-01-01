Huawei P50 Pro ekran ve kamera özellikleri ile karşımıza çıkıyor!

Huawei P50 Pro‘ya ait özellikler netleşiyor. Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli Huawei P50 Pro, önceki versiyonlara göre daha küçük bir ekran ile birlikte gelecek.

Huawei‘nin yeni geliştirdiği amiral gemisi modeli P50 Pro piyasaya girmeye hazırlanıyor. Yüksek özellikleri ile dikkat çekecek olan Huawei P50 Pro hakkında yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Yakın bir tarihte piyasada görmeyi beklediğimiz P50 Pro’nun kamerası ve ekranı hakkında bazı bilgiler netleşti.

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Başta da söylediğimiz gibi Huawei bu cihazı adından da anlaşılacağı üzere yüksek özellikli olarak geliştiriyor. Tabi piyasadaki cihazlara baktığımızda orta segment cihazlarda küçük ekran neredeyse bulunmuyor. Ancak amiral gemisi modelleri tasarım şıklığı açısından alt modellere göre daha güzel ekran boyutları sunuyor.

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Daha küçük ekran, daha ufak ön kamera!

Huawei P50 Pro‘da aynı bu mantık ile daha önceki amiral gemisi modellerine göre daha küçük bir ekran ile beraber gelecek. Daha öncesinde cihazın görüntüsünü paylaşan OnLeaks, bu sefer de cihazın ekranı ve kamerası hakkında bilgiyi bizlere verdi. Gelen sızıntılara göre P50 Pro 6.6 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyacak. Hatırlarsanız P40 Pro modeli 6.76 inç büyüklüğünde bir ekran ile beraber gelmişti.

Daha da detaya girecek olursak cihaz kasa olarak 159mm uzunluğa ve 73mm genişliğe sahip olacak. Yani P40 Pro modeline göre 3.9mm daha kısa, 2.5mm daha dar olacak. Aynı zamanda ekranın sağ ve sol tarafları hafif kavislere sahip olacak. Aynı zamanda cihazın sağ ve sol kısımlarında donanım düğmeleri yer alacak.

Öte yandan Huawei P50 Pro, kamera olarak da farklılıklar ile birlikte geliyor. P40 Pro modelinde kullanılan geniş çift kamera tasarımı bu modelde daha küçük tasarlanmış. Aynı zamanda ön kısımda delikli tasarıma sahip tek bir kamera yer alması bekleniyor. Bu sayede daha sade ve şık görünüm sunulacak. Aynı zamanda daha iyi bir kamera performansı sunulacak.

‘Görsel: Huawei P40 Pro’

Huawei P50 Pro hakkında şimdilik bilinenler bu şekildeydi. Tabi söylentilere göre cihazın Samsung ve LG OLED ekranları kullanması, içerisinde Kirin 9000 yonga setinin bulunması bekleniyor. Tabi net bir bilgi söz konusu değil. Bakalım Huawei P50 Pro başka ne gibi özellikler sunacak.

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