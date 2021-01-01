Akıllı Telefonlar
Huawei P50 Pro ekran ve kamera özellikleri ile karşımıza çıkıyor!
Huawei P50 Pro‘ya ait özellikler netleşiyor. Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli Huawei P50 Pro, önceki versiyonlara göre daha küçük bir ekran ile birlikte gelecek.
Huawei‘nin yeni geliştirdiği amiral gemisi modeli P50 Pro piyasaya girmeye hazırlanıyor. Yüksek özellikleri ile dikkat çekecek olan Huawei P50 Pro hakkında yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Yakın bir tarihte piyasada görmeyi beklediğimiz P50 Pro’nun kamerası ve ekranı hakkında bazı bilgiler netleşti.
Başta da söylediğimiz gibi Huawei bu cihazı adından da anlaşılacağı üzere yüksek özellikli olarak geliştiriyor. Tabi piyasadaki cihazlara baktığımızda orta segment cihazlarda küçük ekran neredeyse bulunmuyor. Ancak amiral gemisi modelleri tasarım şıklığı açısından alt modellere göre daha güzel ekran boyutları sunuyor.
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Daha küçük ekran, daha ufak ön kamera!
Huawei P50 Pro‘da aynı bu mantık ile daha önceki amiral gemisi modellerine göre daha küçük bir ekran ile beraber gelecek. Daha öncesinde cihazın görüntüsünü paylaşan OnLeaks, bu sefer de cihazın ekranı ve kamerası hakkında bilgiyi bizlere verdi. Gelen sızıntılara göre P50 Pro 6.6 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyacak. Hatırlarsanız P40 Pro modeli 6.76 inç büyüklüğünde bir ekran ile beraber gelmişti.
Daha da detaya girecek olursak cihaz kasa olarak 159mm uzunluğa ve 73mm genişliğe sahip olacak. Yani P40 Pro modeline göre 3.9mm daha kısa, 2.5mm daha dar olacak. Aynı zamanda ekranın sağ ve sol tarafları hafif kavislere sahip olacak. Aynı zamanda cihazın sağ ve sol kısımlarında donanım düğmeleri yer alacak.
Öte yandan Huawei P50 Pro, kamera olarak da farklılıklar ile birlikte geliyor. P40 Pro modelinde kullanılan geniş çift kamera tasarımı bu modelde daha küçük tasarlanmış. Aynı zamanda ön kısımda delikli tasarıma sahip tek bir kamera yer alması bekleniyor. Bu sayede daha sade ve şık görünüm sunulacak. Aynı zamanda daha iyi bir kamera performansı sunulacak.
‘Görsel: Huawei P40 Pro’
Huawei P50 Pro hakkında şimdilik bilinenler bu şekildeydi. Tabi söylentilere göre cihazın Samsung ve LG OLED ekranları kullanması, içerisinde Kirin 9000 yonga setinin bulunması bekleniyor. Tabi net bir bilgi söz konusu değil. Bakalım Huawei P50 Pro başka ne gibi özellikler sunacak.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 için resmi tanıtım videosu yayınlandı!
Samsung Galaxy S21 serisi için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. ‘Yeni bir Galaxy bekliyor’ başlığı ile yayınlanan videoda, Galaxy S21’in tanıtımının yaklaştığı vurgulanıyor.
Samsung’un yeni S-serisi yakında piyasaya çıkmış olacak. Diğer modellere göre daha erken tanıtılacak olan Galaxy S21 serisinin yaklaştığını Samsung da hissettiriyor. Samsung’un resmi YouTube hesabından paylaşılan 30 saniyelik videoda Samsung Galaxy S21 serisinin çok yakında geleceği mesajı verildi.
‘Yeni bir Galaxy bekliyor’ başlığında yayınlanan videoda, Galaxy S serisinin tüm modellerinin tasarım evrimi gösteriliyor. Daha sonra takvim 2020’den 2021 yılına akıyor ve yeni bir Galaxy modelinin geleceği net bir şekilde duyuruluyor.
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Galaxy S21 ailesinin özellikleri!
Samsung Galaxy S21 serisi modellerinin özellikleri artık hemen hemen belli diyebiliriz. Cihazların özelliklerine şöyle kısaca göz atacak olursak Galaxy S21, 6.2 inç büyüklüğünde FHD+ 120Hz bir ekran ile gelecek.
Gücünü Snapdragon 875‘den alacak olan cihaz 4000mAh‘lik bataryaya sahip olacak. Android 11 işletim sistemi kullanan cihaz 12MP+12MP+64MP‘lik kamera grubu ile gelecek. Aynı zamanda dijital zoom özelliğine sahip olacak.
Galaxy S21+’a baktığımızda 6.7 inç büyüklüğünde 120Hz’lik bir ekran bizleri karşılıyor. Yine Snapdragon 875 yonga setine sahip olan cihaz 4800mAh‘lik batarya ile geliyor. Android 11 ile çalışan Galaxy S21+ kamera olarak S21 ile aynı özelliklere sahip.
Serinin en üst modeli Galaxy S21 Ultra ise 6.8 inç büyüklüğünde 120Hz adaptif ekran ile gelecek. Yine Snapdragon 875 yonga setine sahip olacağı bilinen cihaz, 5000mAh batarya ve Android 11 ile birlikte gelecek. Arka kısmında ise 108MP+12MP+10MP+10MP‘lik kamera grubu yer alacak. Ayrıca S21 Ultra 10x katlanmış periskop ve 3x standart zoom lens ile birlikte gelecek.
Tanıtım tarihinin 14 Ocak olduğu bilinen Samsung Galaxy S21 Serisi, yine bilinenlere göre 28 Ocak’a kadar ön sipariş ile satılacak. Ancak fiyatlarının ne kadar olduğu şimdilik belli değil. Bakalım Samsung, bu üç model için ne kadar fiyat biçmiş.
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Akıllı Telefonlar
iQOO 7 GeekBench 5 Testlerinde Görüntülendi!
Tanıtım tarihi yaklaşan iQOO 7, GeekBench 5 testlerinde görüntülendi. İşte karşınızda iQOO 7’nin performans raporları ve bilinen tüm özellikleri.
Vivo bünyesinde varlığını sürdüren iQOO, yeni amiral gemisi modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Cihaz hakkında bilgiler gelmeye devam ederken, şimdi de GeekBench testleri ortaya çıktı. Aynı zamanda haberimizde iQOO 7’ye dair çok ilgi çekici bilgiler de yer alıyor. Gelin hepsine göz atalım.
Öncelikle iQOO 7’nin GeekBench performans sonuçlarına göz atmak gerekirse, cihaz Android 11 işletim sistemi ile birlikte çalışıyor. Öte yandan, rapordaki sonuçlara baktığımızda Qualcomm’un 8 çekirdekli bir işlemcisinin yer aldığını görüyoruz.
Zaten daha önceden gelen bilgilerde bu işlemcinin Qualcomm Snapdragon 888 5G olduğunu öğrenmiştik. Bu işlemciyi ise 12GB Ram bellek ile desteklediğini yine rapordan görebiliyoruz.
Tüm bu özellikler ile beraber iQOO 7, Geekbench’teki tek çekirdek testinde 1139 puan alıyor. Çoklu çekirdek testinde ise 3746 puan almayı başarıyor. Tabi bu değerlere göz attığımızda Snapdragon 888 için gayet ortalama değerler olduğunu söyleyebiliriz. Yani iQOO 7 performans kısmında üzmeyecek bir cihaz olacak. Eğer cihazın AnTuTu değerlerini de görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin cihazın bilinen diğer özelliklerine göz atalım.
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120W Hızlı şarj desteği: 5 dakikada %50 şarj!
iQOO 7’nin diğer özelliklerine göz atacağız ancak ilk olarak bataryadan başlamak daha uygun olacak. Keza bu cihazın en çok dikkat çeken özelliği bataryası. İçerisinde 120W hızlı şarj desteğine sahip 4000mAh‘lik bir batarya ile gelecek olan cihaz, 5 dakikada %50 şarj olmayı başarıyor. Bataryanın tam dolması(%100) ise sadece 15 dakika sürüyor.
Diğer tarafdan cihazın zaten Snapdragon 888 yonga seti kullanacağını biliyoruz. Ram olarak ise 12GB cihaza eşlik ediyor olacak. Aynı zamanda iQOO 7, 256GB UFS 3.1 depolamaya sahip olacak. Tasarım konusunda normal renk seçeneklerinin yanı sıra 7 Pro modeline özel olarak BMW‘ye özel bir tasarım da karşımıza çıkacak.
Cihaz hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. 11 Ocak’ta tanıtılacak olan iQOO 7 gerçekten dikkat çekici bir cihaz olacak gibi duruyor. Şirket ise cihazın performansını vurgulamak için iQOO 7’nin KPL espor liginde yer almasını sağlayacak. Bakalım iQOO 7 beklenilen ilgiyi görecek mi.
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Akıllı Telefonlar
OPPO Türkiye fabrikası görüntülendi; üretim zamanı belli oldu
OPPO Türkiye fabrikası hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde “OPPO Türkiye’de fabrika kuracak” söylentilerini resmi açıklamayla doğrulayan şirketin, söz konusu fabrikayı Tuzla’da hayata geçireceği kesinleşti.
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Çinli akıllı telefon devi OPPO tarafından Türkiye’nin üretim altyapısına 50 milyon dolarlık yatırım yapılacağını geçtiğimiz günlerde sizlere aktarmıştık. Haberi paylaşmamızın ardından OPPO Türkiye yetkililerinin de resmi olarak doğruladığı yatırım kararı neticesinde şirket, Türkiye’de fabrika kuracağını açıklamıştı. Kurmuş olduğu bu fabrikada Şubat 2021’den itibaren üretim yapmaya başlayacak olan OPPO’nun Tuzla’da kiraladığı fabrika kanlı canlı görüntülendi.
OPPO Türkiye fabrikası, Tuzla’da bulunuyor
Dünya Gazetesi tarafından aktarılan bilgilere göre, Türkiye sınırları içerisinde akıllı telefon üretimi yapabilmek adına 50 milyon dolarlık bütçeyi gözden çıkaran OPPO, bu bütçesini Tuzla’daki bir üretim tesisiyle değerlendirecek. Kapalı alanı da dahil toplam 6 bin 405 metrekare büyüklüğünde olan fabrika, İstasyon Mahallesi’ndeki Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı’nın yanında bulunuyor.
OPPO Türkiye fabrikası sıfırdan inşa edilmeyecek. Aktarılan bilgilere göre OPPO, daha önce kuruyemiş markası Tadım tarafından kullanılan Tuzla’daki bir üretim tesisini kiralamış durumda. Resmi olarak İstanbul sınırları içerisinde olan ancak Kocaeliye de yakın olan Tuzla’daki bu üretim fabrikası artık OPPO Türkiye tarafından kullanılacak. Bu arada OPPO’nun Şubat 2021’de Türkiye’de üretime resmen başlayacağı, hatta şimdiden tüm üretim ağını rayına oturtmak adına çalışmalara başladığı bildiriliyor.
OPPO yetkililerinin, Türkiye fabrikası için aklımıza gelebilecek her alanda personel arayışına girdiği bildiriliyor. Bu bağlamda şirket güvenlik görevlisinden mühendise, temizlik personeline varana kadar birçok alanda personel alımına başladı. Personel alımları tamamlandıktan ve üretim ağı tamamıyla kurulduktan sonra OPPO Türkiye fabrikası bünyesinde tamı tamına 1000 kişiye istihdam olanağı sağlanacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Üretim yapma kararı almasının hemen ardından gerekli tüm yasal süreçleri de tamamlayan OPPO, Türkiye sınırları içerisinde üreteceği bazı modelleri başta Avrupa pazarı olmak üzere Dünya’nın dört bir yanındaki ülkelere de ulaştıracak. Bu anlamda Türkiye, önümüzdeki dönemlerde OPPO’nun Avrupa’ya açılan bir kapısı olabilir.
Konuyla alakalı olarak OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, şu açıklamalarda bulundu:
“OPPO, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı‘na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz.”
OPPO, fiyat/performansın yanı sıra üst düzey akıllı telefonlarıyla tanınıyor
Türkiye pazarına resmi girişini yapar yapmaz her geçen gün hızla büyüyen OPPO, Türkiye’nin yanı sıra diğer ülkelerde de pazar payını gittikçe artırıyor. Şirket bu başarısını ise ürettiği fiyat/performans odaklı akıllı telefonlarına borçlu. Fiyat/performansın yanı sıra amiral gemisi diyebileceğimiz telefonları da bulunan şirket, kullanıcılarına verdiği satış sonrası hizmet kalitesiyle de adından sıkça söz ettiriyor.
Eğer yeni bir telefon almayı düşünüyorsanız ve OPPO’ya şans vermek isterseniz, size aşağıdaki listede bulunan OPPO telefonları önerebilirim:
- OPPO Reno 4 Pro
- OPPO Reno 4 Lite
- OPPO A9 2020
- OPPO Reno 2Z
Bu dört telefondan herhangi birini buradaki bağlantıya tıklayarak satın alabilirsiniz.
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