Akıllı Telefonlar
Huawei P50 serisi HarmonyOS 2.0’a sahip olabilir!
Huawei, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini önümüzdeki günlerde resmi olarak duyuracak. Nisan ayında duyurulması beklenen Huawei P50 serisi, kutusundan HarmonyOS 2.0 işletim sistemi yüklü şekilde çıkabilir!
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Huawei P50 serisi ile ilgili şaşırtan işletim sistemi iddiası!
Flaş iddia, Çin’in en büyük sosyal ağı olan Weibo üzerinden ortaya çıktı. Platformdaki bir hesabın paylaşımına göre, Huawei P50’nin HarmonyOS 2.0 “Beta 3” sürümünü test ettiği belirtiliyor. Dolayısıyla yeni işletim sisteminin kullanıcılar ile buluşacak son sürümüne yaklaştığı ifade ediliyor. Dahası, yine aynı kullanıcı Huawei P50 serisinin HarmonyOS ön yüklü ilk akıllı telefon olacağını iddia ediyor. Söz konusu paylaşımın yapıldığı hesabın kısa süre sonra silinmesi ise iddiaların gizemini arttırıyor.
Halihazırda ağır ticaret kısıtlamalarıyla boğuşan Huawei’nin Android işletim sistemini kısa süre içerisinde terk etmesi beklenmiyordu. Lakin Huawei P50 serisi ile ilgili iddialar ışığında sürpriz gelişmelerin yaşandığını söylemek mümkün. Serinin iddia edildiği gibi kutusundan HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle çıkması durumunda Android’den geçiş süreci resmen başlayacak. Üstelik markanın planlarına göre yıl sonuna kadar 300-400 milyon cihazın HarmonyOS kullanması bekleniyor. Bu ürünlerin arasında akıllı telefonların haricinde akıllı televizyonlar, akıllı saatler ve IoT cihazları da yer alıyor.
Huawei P50 serisinin tanıtımı tarafında ise bu yıl bir gecikme söz konusu. Bilindiği üzere marka, uzun süredir işlemci tedariki yapamadığı için üretim hacmini oldukça daraltmış durumda. Bu gerekçeyle yeni ürünlerin üretim planlamasının dengeli biçimde yapılması gerekiyor. Huawei’ye yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, merakla beklenen seri 17 Nisan’da görücüye çıkacak. Son olarak HarmonyOS işletim sisteminde Google servislerinin yerini Huawei’nin geliştirdiği Petal uygulama havuzunun alacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, 200W hızlı şarj destekli yeni telefonunu yakında tanıtacak!
Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Mi 11 ve Redmi K40 serisi olmak üzere iki farklı amiral gemisi akıllı telefon serisini piyasaya sürdü. Şirket, geçmişte orta segment telefonlara ağırlık verirken, Mi 10 serisi ile birlikte üst düzey modeller üretmeye başladı. Ayrıca firma, diğer markalarda bulunmayan bazı özellikleri de kendisi geliştiriyor. Xiaomi‘nin cihazlarında en çok öne çıkardığı konular ise kamera ve hızlı şarj olarak sıralanmakta.
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Xiaomi, yeni hızlı şarj teknolojisi ile kaç W hızlı şarj hedefliyor?
Bugün, ünlü bir blog yazarı Xiaomi’nin yılın ikinci yarısında piyasaya sürmek için yeni bir amiral gemisi üzerinde çalıştığını açıkladı. İşin ilginç tarafı, bu cihaz 200W hızlı şarja sahip olan ilk akıllı telefon olacak. Ayrıca telefonun yüksek hızda kablosuz hızlı şarj ve tersine şarj özelliğinin bulunması da muhtemel. Bugüne kadar Xiaomi’nin en hızlı şarja sahip olan telefonu, 120W ile Xiaomi Mi 10 Ultra’ydı. Geçmişteki sızıntılara göre selefi olan Mi 11 Ultra, daha düşük bir hızlı şarjla gelecek. Yani 200W hızlı şarj destekli telefon piyasaya çıktığında dünyadaki en hızlı şarj desteğini bulundurması mümkün.
Xiaomi‘nin 200W hızlı şarj destekli telefonunun adı hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak Xiaomi Mi Mix 4‘ün bu cihaz olması muhtemel gözüküyor. Şirketin Mi Mix serisi ile en güncel teknolojilerini sunduğunu biliyoruz. Ekran altı kamera ve yüksek hızlı şarjın Mi Mix 4 ile gelmesi oldukça yüksek ihtimal. Yaz aylarına doğru bu cihaz hakkında daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Oppo F19 Pro ve F19 Pro Plus modelleri tanıtıldı
Çinli teknoloji üreticisi Oppo, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonları F19 Pro ve F19 Pro Plus modellerini duyurdu. Orta segmentte görmeye alışık olduğumuz özelliklerle sahip olan cihazlar, önümüzdeki günlerde Hindistan’da satışa çıkacak.
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Ülkemizde de yatırım yapan ve test üretimine başlayan Oppo; özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonları OPPO F19 Pro ve F19 Pro Plus modellerini tanıttı.
Tasarım anlamında her iki telefon da birbirine benzerken, en büyük fark ise işlemci tarafında ortaya çıkıyor. Bunun dışında her iki telefonda da FHD+ çözünürlüğü destekleyen Super AMOLED ekran, 48 MP ana kamera ve 4.310 mAh’lik batarya yer alıyor.
Oppo F19 Pro modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,4 inç, 1080x2400p, Super AMOLED
- İşlemci: MediaTek Helio P95 (12 nm)
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 GB veya 256 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 30 W hızlı şarj, 4.310 mAh kapasite
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
Oppo F19 Pro Plus modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,43 inç, 1080x2400p, Super AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm)
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 50 W hızlı şarj, 4.310 mAh
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
Son olarak 8 GB + 128 GB yapılandırma seçeneğine sahip OPPO F19 Pro Plus modelinin fiyatı 25.990 Hindistan rupisi olarak açıklandı. Ayrıca daha uygun fiyatlı F19 Pro modeli; 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu için 21.490 Hindistan rupisinden raflardaki yerini alacak.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 9, Sony IMX789 ile Birlikte Gelecek!
Sony IMX789 ile birlikte gelecek olan OnePlus 9 modelinin kamera özellikleri ortaya çıktı. İşte OnePlus 9’un kamera özellikleri.
OnePlus 9 ile ilgilidetaylar gelmeye başladı. Realme bugün gelen bilgilere göre cihazı 23 Mart 2021 tarihinde tanıtacak. Bu tarihe kadar tüm özelliklerini ortaya dökecek olan OnePlus 9, şimdi tüm kamera detayları ile karşımızda. Gelin OnePlus 9‘un kamerasına göz atalım.
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OnePlus daha önceden de açıkladığı gibi yeni modelinde Sony’nin IMX789 sensörünü kullanıyor. Sony IMX789 modeli ile cihaza 120FPS ile 4K video kaydı özelliği getiriyor. Öte yandan IMX789 çift yerel ISO, çok yönlü otomatik odak ve gerçek zamanlı HDR deneyimi sağlıyor.
Ek olarak OnePlus 9 bu sensör ile DOL-HDR özelliğine sahip olacak. Bu sayede aynı anda HDR kalitesiyle birden fazla poz yakalarken, hareketli nesnelerde oluşan gölgeyi gideriyor. Dolayısıyla daha kaliteli ve göze hitap eden fotoğraflar çekebiliyorsunuz.
Yine Sony IMX789 ile 140 derece görüş alanlı ekstra geniş görseller çekebiliyorsunuz. 16:11, 4:3 ve 16:9 oranlarında çekim sunan Sony IMX789, 12 bit RAW fotoğraflar çekebiliyor.
OnePlus 9 tüm bu özelliklere Sony IMX789 sayesinde sahip oluyor. Realme ön kameraya da yeni güncellemeler alarak 5-10 kat daha hızlı ve 15cm daha yakın odak sağlıyor. Öte yandan hareketli nesnelerde dahi odak kilidi bozulmuyor.
OnePlus 9‘un kamera özellikleri bu şekildeydi. Bakalım OnePlus 9’un özellikleri ne zaman kesinleşecek. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Forumdan Son Mesajlar
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
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