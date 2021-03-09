Huawei P50 serisi HarmonyOS 2.0’a sahip olabilir!

Huawei, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini önümüzdeki günlerde resmi olarak duyuracak. Nisan ayında duyurulması beklenen Huawei P50 serisi, kutusundan HarmonyOS 2.0 işletim sistemi yüklü şekilde çıkabilir!

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy SmartTag ile evde kaybolan eşyaların sonu mu geliyor?

reklam

Huawei P50 serisi ile ilgili şaşırtan işletim sistemi iddiası!

Flaş iddia, Çin’in en büyük sosyal ağı olan Weibo üzerinden ortaya çıktı. Platformdaki bir hesabın paylaşımına göre, Huawei P50’nin HarmonyOS 2.0 “Beta 3” sürümünü test ettiği belirtiliyor. Dolayısıyla yeni işletim sisteminin kullanıcılar ile buluşacak son sürümüne yaklaştığı ifade ediliyor. Dahası, yine aynı kullanıcı Huawei P50 serisinin HarmonyOS ön yüklü ilk akıllı telefon olacağını iddia ediyor. Söz konusu paylaşımın yapıldığı hesabın kısa süre sonra silinmesi ise iddiaların gizemini arttırıyor.

reklam

Halihazırda ağır ticaret kısıtlamalarıyla boğuşan Huawei’nin Android işletim sistemini kısa süre içerisinde terk etmesi beklenmiyordu. Lakin Huawei P50 serisi ile ilgili iddialar ışığında sürpriz gelişmelerin yaşandığını söylemek mümkün. Serinin iddia edildiği gibi kutusundan HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle çıkması durumunda Android’den geçiş süreci resmen başlayacak. Üstelik markanın planlarına göre yıl sonuna kadar 300-400 milyon cihazın HarmonyOS kullanması bekleniyor. Bu ürünlerin arasında akıllı telefonların haricinde akıllı televizyonlar, akıllı saatler ve IoT cihazları da yer alıyor.

Huawei P50 serisinin tanıtımı tarafında ise bu yıl bir gecikme söz konusu. Bilindiği üzere marka, uzun süredir işlemci tedariki yapamadığı için üretim hacmini oldukça daraltmış durumda. Bu gerekçeyle yeni ürünlerin üretim planlamasının dengeli biçimde yapılması gerekiyor. Huawei’ye yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, merakla beklenen seri 17 Nisan’da görücüye çıkacak. Son olarak HarmonyOS işletim sisteminde Google servislerinin yerini Huawei’nin geliştirdiği Petal uygulama havuzunun alacağını belirtelim.