Huawei P50 Serisi Global Olarak 2022’de Geliyor

Huawei, bu yılın başlarında Çin’de P50 serisi amiral gemilerini piyasaya sürdü, ancak şirket küresel lansmanı yapması beklenenden de uzun bir zaman aldı. Şimdi ise firma P50 serisi için daha fazla bilgi yayınladı ancak görünüşe göre biraz daha beklememiz gerekiyor.

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Şirket, Huawei Nova 9 lansmanı sırasında medyaya, P50 ailesinin gelecek yıl küresel olarak piyasaya sürüleceğini söyledi. Huawei’den bir temsilci, Android Authority teknoloji sitesinin sorusuna yanıt olarak, telefonların “gelecek yılın başında” piyasaya sürüleceğini söyledi.

Huawei’nin küresel P50 serisi lansmanını neden 2022’ye ertelemeye karar verdiğinin cevabı ise hala belirsizliğini koruyor. Bunun sebebinin dünyada yaşanan ve 2022 senesi içerisinde de etkilerini göreceğimiz çip krizinden kaynaklandığı düşünülüyor. Huawei P50 serisinde kullanılması planlanan hem Kirin 9000 serisi işlemci hem de Snapdragon 888 4G işlemcisi bu sürecin uzamasına neden oluyor. Ayrıca Çin pazarının ABD ticaret yasağı nedeninin olması da etkenler arasında.

Bu gecikme süresinin de gelecek model olan P60 serisinin de çıkışını etkileyecek gibi gözüküyor. Hal böyle olunca Huawei P50 serisi normalden bir sene geriden geliyor. Bu da Huawei P50’nin kendisinden daha yeni, daha güçlü ve daha fazla özellikler barındıran akıllı telefonlar ile yarışması anlamına geliyor.

Öte yandan Huawei, ABD ticaret yasağı ve Google desteğinin olmaması nedeniyle 2019’dan bu yana pazar payının düştüğünün de farkında. Yani P50 serisinin küresel pazarlarda Samsung ve Xiaomi amiral gemileriyle rekabet etmesi beklenmiyor. Ancak yine de, eksik olan Google servislerine rağmen satın almak ve denemek isteyen kullanıcılar için hayal kırıklığı olarak gözüküyor.

Peki Huawei P50 serisi neler sunuyor?

6.6 inç büyüklüğünde her iki taraftan da kavisli bir OLED ekran bulunuyor. 1228 x 2700 piksel çözünürlük sunan bu ekran ayrıca 120Hz ekran tazeleme oranına sahip. Bununla da kalmıyor ayrıca 300Hz ekran örnekleme hızına da sahip. bu sayede görüntüler çok daha akıcı ve algılama hızı da bir o kadar arttırılmış durumda. 1440 Hz PWM karartma özelliği sayesinde AMOLED ve OLED ekranların sebep olduğu göz ve baş ağrılarını minimum seviyede tutacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca bu ekran 450 ppi piksel yoğunluğu sunmasının yanında 1.07 milyar renk gösterebiliyor.

Huawei P50 serisinin işlemcisine baktığımızda iki farklı işlemciyi bir arada kullanıyor. Qualcomm Snapdragon 888 4G destekli işlemci ve Kirin 9000 4G işlemcisini kullanıyor. 4G destekli olmasının sebebi hem fiyatının aşağıda tutulmak istemesi hem de Qulcomm’un Amerikan bazlı bir şirket olması sebebiyle 5G modem vermek istememesi olarak nitelendirebiliriz. Bu işlemciye ek olarak grafik birimini Snapdragon versiyonda Adreno 660, Kirin versiyonda Mali-G78 MP24 üstleniyor. Amiral seviyesinde bir telefonda olan grafik birimi performans konusunda bir problem yaşatmayacağını da söylemek mümkün. 8 GB RAM + 256 GB ROM ram ve depolama alanına sahip olan P50 Pro farklı marketlerde farklı varyasyonlarla (128GB / 8GB RAM, 256GB / 8GB RAM, 512GB / 8GB RAM ve 512GB / 12GB RAM) da satışa çıkacak. Eğer isterseniz Nano kartlar ile hafızayı 256GB kadar arttırabiliyorsunuz.

Huawei P50’nin HarmonyOS 2.0 ile geliyor. Yazılım konusunda diğer akıllı telefonlardan da farklılaşan model kamera taarafında da iddialı. Huawei P50 Pro, 50MP çözünürlüğe sahip f/1.8 diyafram açıklığında OIS destekli bir ana kameraya sahip. İkinci kamerasında ise 40MP çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip siyah-beyaz çekim yapabilen bir kamera mevcut. Üçüncü kamerası ise1 3MP çözünürlük sunan bir ultra geniş açı kamerası. f/2.2 diyafram açıklığı olan bu kamera serbest biçimli lens olarak dikkat çekiyor. Huawei’nin telefonların en dikkat çekici noktalarından birisi olan zoom kamerası da 64 MP çözünürlük sunan bir telefoto kamera. Bu kamera f/3.5 diyafram açıklığına sahip olması, OIS bulunması ve otofokusu desteklemesi ile dikkat çekiyor. Ön tarafta ise ekranın ortasında delik ekran olarak yerleştirilen 13 MP çözünürlük sunan f/2.4 diyafram açıklığına sahip otofokus yapabilen bir ön kamera bulunuyor. Video konusunda da iddialı olan Huawei P50 Pro, [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, [email protected] çekimler yapabiliyor. Ayrıca [email protected] de ultra yavaş çekim videolarda yapabiliyor.

P50 Pro, ışık hassasiyetini bir selefine kıyasla %103 artıran XD Fusion Pro süper filtre sistemi ile donatılmış. Bu sayede düşük ışık fotoğraf kalitesi daha iyi hale getirilmiş. XD Fusion Pro dinamik aralık teknolojisi, dinamik menzil yakalama yeteneği %28 oranında artırılmış.