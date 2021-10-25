Hepimizi Heyecanlandırmış 10 Telefon | Geçmişe Yolculuk

Teknoloji tarihi boyunca öyle telefonlar geldi geçti ki; kimileri hafızalarımızda çok yer bıraktı ve hala bugün geçmişe dönüp baktığımızda bizlere geçmişi hatırlatıyorlar. Biz de, hala adını duyduğumuzda bizi geçmişe götüren 10 telefonu sizler için listeledik.

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https://youtu.be/qxgQAHXf3FA

Hepimizi geçmişe götüren 10 telefon

10) BlackBerry Curve 8520

Blackberry Curve 8520, Blackberry’nin en popüler zamanlarında, piyasadaki yerini sağlamlaştırmasına yardımcı olan cihazlardan biriydi. QWERTY tuş takımıyla o dönemde alışılagelmişin dışında bir kullanım tecrübesi sağlayan cihaz, bugün bile Blackberry denildiğinde akla gelen ilk telefonlardan biri.

9) Nokia 5310 XpressMusic

Müzik odaklı telefonların, özellikle Sony’nin Walkman serisiyle arşa çıktığı bir dönemde kullanıcıları yakalamayı çok iyi başaran cihazlardan biri olan Nokia 5310 XpressMusic, hem üstündeki müzik kısayolları hem de ses kalitesiyle dönemin parlayan yıldızlarından biriydi.

8) Samsung E250

Bir dönem belediye dağıtmışçasına herkesin elinde gördüğümüz Samsung E250, Samsung’un bugünlere gelmesinde en çok katkıda bulunan cihazlardan biri oldu. Uygun fiyatı ve dikkat çeken tasarımıyla çok tercih edilen E250, kızaklı mekanizmasıyla da çok dikkat çekmişti.

7) Nokia N73

Geçmişe dönüp baktığımızda Nokia N73 bugünün standartlarında çok kalın gibi görünse de; kendi döneminin hafif ve ince cihazlarından biriydi. Aynı zamanda güçlü bir cihaz olan N73, birçok kullanıcının odağında yer almıştı.

6) Sony Ericsson W800

Müzik telefonları dediğimizde, Nokia XpressMusic’ten de önce akıllara gelen cihazlar tabi ki de Sony Ericsson tarafından geliyordu. Walkman serisiyle büyük başarı yakalayan Sony Ericsson, ne yazık ki bu başarıyı uzun süre devam ettiremedi. Yine de W800’ün gönüllerdeki yeri hala bir başka.

5) Nokia N70

Akıllara farklı manzaralar gelmesine sebep olan N70 de, bir dönemin statü sembolü olarak görülen en popüler telefonlarından biriydi.

4) Nokia 1100

Renksiz ekranına rağmen üst tarafındaki feneri ve yumuşak tuş dokusuyla sevilen Nokia 1100, ciddi satışlar elde eden Nokia telefonlar arasındaydı.

3) Motorola Razr

Adı unutulmaya yüz tutan Motorola, geçmişte kapalı telefon denilince akla gelen ilk markaydı. Razr’ın kapaklı yapısı o dönemde telefonlara karşı farklı bir bakış geliştirilmesine sebep oldu. Kapaklı telefon furyası zamanla inişe geçse de; Motorola’nın efsane telefonu olarak Razr tarihteki yerini çoktan aldı.

2) Nokia N-Gage

Çirkin bir tasarım mı yoksa değeri bilinmeyen inovatif bir cihaz mı diye düşündüğümüzde net bir cevap veremediğimiz N-Gage, kimilerine göre çok yenilikçi bir cihazken kimilerine göre de suya düşmüş bir girişimdi. Her ne olursa olsun biz bugün sektörde yenilik görmeye aç olduğumuz için, N-Gage’in zamanında bu riski alarak inovatif bir tasarımla insanların karşısına çıkmasını takdir ediyoruz.

1) Nokia 3310

Sıra geldi gelmiş geçmiş en efsanevi telefona. Nokia’nın tuğlası olarak lanse edilen 3310, aradan geçen 21 yıla rağmen popülerliğinden hala hiçbir şey kaybetmedi. Ve bize kalırsa bir 20 yıl daha bu popülerliğini sürdürmeye devam edecek.