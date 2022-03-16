Nesini Seviyorsunuz serisinden sonra konsepti değiştirdiğimiz seri Ne Önerirsiniz’in yeni konuğu Huawei oluyor. Sizden gelen yorumlarla birlikte Huwei’ye olan önerilerinizi Eren ve Aydoğan değerlendiriyor.

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Soru Başlıkları

00:00 Giriş

00:22 Genel yorumlar: Google Servisleri eksikliği…

05:57 Google servislerinin kullanılamaması dezavantajının önüne geçebilmek için, petal search veya kendi tarayıcısı üzerinden girilen youtube, google drive gibi servislerin, tarayıcı üzerinden girilince görülen arayüzlerini geliştirip, siteden giriyormuş gibi değil de uygulamasını kullanıyormuş gibi bir deneyim yaşatabilirler kullanıcılara diye düşünüyorum. 08:07 Şu anda zor zamanlardan geçtikleri aşikar. bir huawei kullanıcısı olarak ülkemizdeki aksesuar desteğinin ciddi seviyede artması gerektiğini düşünüyorum

11:41 Orta segment f/p telefon çıkarmaları. Önceki telefonum p9 lite 2017 idi gayet uygun fiyata kaliteli bir telefondu. Arayüz performans benim için çok idealdi ve markayı çok sevmiştim. Ama 4 senenin sonunda bana yetmeyip telefon değiştirmek istediğimde p40 lite dışında elle tutulur seçeneğim yoktu. Sırf bu yüzden birkaç ay erteledim ancak ara modeller ülkemize gelmediği için istemeye istemeye Samsung A52 almak zorunda kaldım.

16:31 Eski telefonlarına da yazılımsal destek verebilir. Ambargo yediğinden beri alt segment telefonlarına güvenlik güncellemesi bile gelmiyor. Tıpkı üst segmente verdiği gibi ana güncellemeler vermeli.

18:03 Tabletine pro modeline 120 hertz desteği. Tablete 120w hızlı şarj getirmeleri. M1 gibi güzel işlemci geliştirip tablete koymaları. Kalemi 2ms 8192 basınç hassasiyeti olması. Tablet pazarında iş yapabilirler.

21:15 Yurtdışında satış yaptıkları ürünleri aynı zamanda Türkiye’de de satışa sunmaları. Bu konuda Apple gibi davranmalıdır. Örneğin Almanya Huawei de satılan Matebook X 2022 Türkiye sitesinde daha satışa sunulmadı. Telefonlarında güncelleme sorununu halletmeli. 24:02 Güncelleme konusunda hızlanması gerekiyor ve harmony OS globale paylaşsa güzel olur iyi olur.

26:26 Laptoplari şahane ancak ram arttırılamaması çağ dışı adeta.

28:19 Google dezavantajı göz önüne alındığında fiyat politikası tekrar düzenlenmeli daha düşük fiyatlar belirlenmeli.

30:06 Orta segmentlere kirin 710 takmalarından vazgeçmeli mantık olarak çok eski işlemci ve günümüze göre güç açısından çok düşük kalıyor diğer orta seviye işlemcilere göre.

31:20 Harmony Os’i Bence Artık Tüm Dünya’da Sunmaları Gerekli. Verdikleri Güven Duygusu Azalıyor Giderek. Eğer Harmony Os’i Tüm Dünya’da Dağıtırlarsa insanları yeniden kazanabilirler bence.

33:25 Ciddi anlamda uygulama mağazalarını genişletip saçma sapan uygulamalara insanları yönlendirmesinler.

36:03 Müşteri hizmetlerine biraz daha önem vermesini, yamuk gelen bilgisayardaki hatayı kabul ederek iade/değişim gibi kanuni hakları kullandırmasını öneririm.

37:08 Yeni bir logo. Bilgisayarlar için yeni bir çip tasarımı ve dış görünüşte orijinal bi dizayn.