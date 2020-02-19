Akıllı Telefonlar
Huawei P40 ve P40 Pro, 5G desteğiyle göründü!
Huawei P40, Çin’in sertifikasyon kuruluşu olan TENAA’da görüntülendi. Gelen özelliklere bakılırsa, firmanın yeni amiral gemisi çift kanallı 5G desteği sunacak.
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Huawei P40, aslına bakarsanız Mart ayının sonuna kadar duyurulacak değil. Fakat şimdiden şirket, çıkaracakları ürünle ilgili lisans faaliyetlerine başladılar bile. P40 ailesi geçen sene olduğu gibi site içerisindeki bilgilere göre iki ayrı model halinde gelecek. P40 için ANA-AN00 ve ANA-TN00 olarak kod adı belirlenirken P40 Pro tarafında ELS-AN00 ve ELS-TN00 olarak karar verilmiş.
Bu iki çeşit model numarası muhtemelen global model ve Çin içerisinde satışa sunmak üzere ikinci model olarak çıkacak. Yer alan tabloda anladığımız kadarıyla, dört ayrı modelde de çift kanal 5G desteği olacak. Çift kart slotları ve süpriz olmayan bir şekilde Android tabanlı işletim sistemi kullanacak.
İki cihaz haricinde bu sene Samsung’un S20 Ultra ile yaptığı gibi zirvede konumlandırılan P40 Premium modelini de göreceğiz. Akıllı cihazda dört kameralı bir kurulu yer alacak. 240 mm fokal derinlikle birlikte Periskopik telefoto lenste, 10X optik zoom bulunacak. P40 cihazında ise, dört kameralı yapı dahilinde 52 megapiksel ana kamera, 40 MP sinematik kamera sensör ve 5X optik zoom yapabilen 8 MP telefoto lens konumlandırılacak.
P40 Pro’nun ekranı hakkında gelen sızıntılar da mevcut. P40 Pro ekranı, çentiksiz dört yönlü kavisli ekranla gelecek. Kamera ise üstte sol taraftaki boşluğa konumlandırılacak. Yine Samsung vari bir çözümün benimsendiği modelde Samsung cihazlara farkla sola konumlandırılmış bir yapı göreceğiz.
Huawei P40’la ilgili henüz detaylar bunlarla sınırlı. Hakkında iddialı konuşmak için çok erken olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz.
Akıllı Telefonlar
HONOR EMUI 10 güncelleme takvimi açıklandı!
HONOR EMUI 10 güncelleme takvimi resmen açıklandı. HONOR telefon sahiplerinin uzun süredir beklediği EMUI güncellemesi, pek çok farklı cihaz için şubat ayından itibaren kullanıcılara sunulmaya başladı.
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HUAWEI çatısı altında gençlere yönelik ürünler sunan HONOR, Türkiye’deki kullanıcıları için EMUI 10 güncellemesi alacak telefon modellerini ve güncelleme tarihlerini duyurdu. Yeni güncelleme ile içerisinde 8X, 9X ve 20 gibi popüler modellerin de bulunduğu telefonlar, birçok yeni özellik ve iyileştirmeye sahip oluyor.
Telefonunuzu bilgisayardan kontrol edin!
EMUI 10 ile bilgisayara internet bağlantısı olmadan bağlanarak, fare ve klavye ile kontrol edilebilme özelliğine kavuşuyorlar. Böylece ofis ortamında telefonunuzu elinize almadan da mesaj yazabiliyor, telefon uygulamalarını bilgisayar ekranında görüntüleyebiliyorsunuz. Yenilenmiş minimal tasarıma sahip olan bu yeni arayüz, menü geçişleri için yeni animasyonlar da barındırıyor.
Aşırı parlaklığı önlemek için karanlık mod dahil edildi
Güncellenen EMUI 10 sayesinde HONOR kullanıcıları, telefonlarının arayüzünü karanlık modda kullanabiliyor, böylece telefonlarını göz yoran parlaklıkta kullanmak zorunda kalmıyorlar. EMUI 10, yeni özelliklerinin dışında bir önceki 9.1 sürümüne göre performans iyileştirmeleri de sunuyor. Sistem kaynaklarını daha akıllı şekilde kullanan EMUI 10, %25.7’ye varan performans artışı sağlayabiliyor.
Birçok model EMUI 10’a geçiş yapıyor!
Dünya çapında sunulmaya başlanan EMUI 10 güncellemesi, Türkiye’de kullanıcılara şubat ayından itibaren kademe kademe sunulmaya başlandı. Türkiye’deki tüm kullanıcıların güncellemeleri şubat ve mart aylarında alması bekleniyor. 13 Şubat günü 8X ile ülkemizde dağıtılmaya başlanan güncelleme takvimi ise modeller için şu şekilde:
EMUI 10 alacak HONOR modelleri
- 8X – 13 Şubat 2020
- 10 – 17 Şubat 2020
- 10 Lite & 20 Lite – 20 Şubat 2020
- 9X & 20 – 25 Şubat 2020
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 9 ile ilgili iddialar ortaya atıldı
Sony yeni modellerinin tanıtımını MWC 2020’de yapacaktı. Fakat hepimizin bildiği üzere organizasyon bu yıl virüs salgını dolayısıyla iptal oldu. Çoğu cihaz hala sır gibi saklanırken Sony Xperia 9 ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler bizlere neler gösteriyor inceleyelim.
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Sony Xperia 9 ile ilgili neler biliyoruz?
Öncelikle aydınlatmamız gereken bir konu var. Sony cihazların isimlendirmeleri konusunda gerçekten tuhaf bir politika izliyor. Hangi modelin hangi segmentte olduğunu sadece ismine bakarak anlamak bazen gerçekten zor olabiliyor. Daha önceki sızıntılarda cihazın adının Xperia 5 plus veya Xperia 1.1 olabileceği de belirtilmişti; o yüzden yine farklı bir isimle duyurulursa şaşırmayın diyelim ve cihazın tüketicileri bekleyen özelliklerine geçelim. Bu cihaz Sony’nin bir önceki model olan Xperia 10 yerine konumlandırdığı bir cihaz. Evet yanlış duymadınız; daha önce de isimlendirme konusunda değindiğim gibi Sony isimlendirmede Xperia 10’dan 9’a geçiyor. Neden 11 değil diye biz de düşünmedik değil. Reddit üzerinden yapılan sızıntılara göre Xperia 9 bizi kavisli bir ekranla karşılayacak. Cihazın üst kısmında büyük bir çerçeve bulunuyor. Alt tarafta ise Sony çerçeveyi biraz kırpmayı başarabilmiş. Cihazın arka tarafında muhtemelen üçlü bir kamera sistemi olacak. Görselde de görebileceğiniz üzere cihazda NFC desteği mevcut. Bir diğer dedikodu ise cihazın Qualcomm’un Snapdragon 765 işlemcisiyle geleceği yönünde. Muhtemel olarak Sony Xperia 9’u ileri bir tarihte yapacağını söylediği online lansmanda tanıtacak.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro 5G, 32 MP ön kamera ile geliyor!
Realme’nin 24 Şubat’ta internet üzerinden yapacağı bir etkinlik ile tanıtacağı Realme X50 Pro 5G modeline ait yeni özellikler ortaya çıktı. Bugün itibarıyla ortaya çıkan yeni özellikleri yakından inceleyelim.
Toplamda 6 kameraya sahip olacağı bilinen cihazın ön kısımda çift lensli bir kamera modülüne sahip olacağı ortaya çıktı. Bu lenslerden biri 32 megapiksel çözünürlüğünde 105 derece görüş açısına sahip geniş açılı lens olacak. Diğer lensin çözünürlüğü netlik kazanmamış olsada tahminler 8 megapiksel çözünürlüğünde olacağı yönünde. Bu sensörlerin UIS Super Video Stabilization adında yeni bir video stabilizasyon teknolojisiyle geleceği de ortaya çıkan bilgiler arasında. Bu özelliğin OIS ve EIS’den ne kadar farklı olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
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Realme X50 Pro 5G modelinin, pas kırmızısı ve yosun yeşili olmak üzere 2 renk seçeneği ile piyasaya sunulacağı bilgisi de Realme’nin avrupa kanadı tarafından açıklandı.
Realme X50 Pro 5G’nin kesinleşen diğer özelliklerine bakacak olursak. Cihaz Snapdragon 865 platformundan güç alacak. 12 GB’a kadar RAM seçeneği ile gelecek olan model depolama tarafında 256 GB’a kadar kapasite sunacak. Kutudan Android 10 işletim sistemini temel alan Realme UI ile çıkacak olan model ekran tarafında 90 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED panel ile geliyor.
64 megapiksel çözünürlüklü ana kamera ve Wi-Fi 6, cihazın bilinen diğer özellikleri arasında. Pil kapasitesi belli olmayan X50 Pro 5G’nin 65 W SuperDrat hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği biliniyor.